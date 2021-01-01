Юному паралімпійцю з Луцька необхідно пів мільйона на операцію: просять допомоги

Петру Жукалюку необхідно зібрати 500 тисяч гривень, щоб подолати страшну хворобу. Хлопець має лише 4% зору, до цього додався ще й рак.



Пост із закликом про допомогу опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці засновниця Благодійного фонду “З Богом у серці” Марія Бадалян.



Вона



“В це важко повірити, і сім’я досі не може оговтатись від такого удару. Знаю Петра особисто — дуже мудрий, добрий, щирий, понад усе турбується про маму, більше ніж про себе, тому мовчазно терпить будь-який біль, і, як би погано не було, завжди усміхається і відповідає: «Все добре, ви тільки не хвилюйтесь, мамо», – написала Марія Бадалян.



Засновниця Благодійного фонду повідомляє, що Петра з Луцька направили у Київ до Національного інституту раку, він потребує операції, яка дасть йому змогу подолати рак. На нього чекає видалення пухлини і заміна кульшового суглобу на імплант. На операцію потрібна значна сума — 500 000 гривень.



“Хтось каже, дітей багато, і всім не допоможеш. Але у нас є реальна можливість врятувати життя чудовій незламній людині, любому сину і брату”, – пише Марія Бадалян та закликає всіх небайдужих допомогти паралімпійцю, який мріє стати тренером, побороти хворобу.



Допомогти Петру у його боротьбі за життя:

Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:

4246 0010 0224 4295

(працює і для міжнародних переказів із конвертацією у гривні. При потребі вказати ім‘я, вказуйте назву фонду

Z Bogom u serdsi, або ім’я директора фонду — Бадалян Марія/ Badalian Mariia)

Пошук за назвою у Приват24:

Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортсмену Національної Збірної України з о лижним перегонам і біатлону серед спортсменів із порушеннями зору лучанинунеобхідно зібрати 500 тисяч гривень, щоб подолати страшну хворобу. Хлопець має лише 4% зору, до цього додався ще й рак.Пост із закликом про допомогу опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці засновниця Благодійного фонду “З Богом у серці”Вона організувала на території закладу «Луцька Венеція», що у Центральному парку імені Лесі Українки, благодійний ярмарок . Під час заходу збирали кошти для Петра.“В це важко повірити, і сім’я досі не може оговтатись від такого удару. Знаю Петра особисто — дуже мудрий, добрий, щирий, понад усе турбується про маму, більше ніж про себе, тому мовчазно терпить будь-який біль, і, як би погано не було, завжди усміхається і відповідає: «Все добре, ви тільки не хвилюйтесь, мамо», – написала Марія Бадалян.Засновниця Благодійного фонду повідомляє, що Петра з Луцька направили у Київ до Національного інституту раку, він потребує операції, яка дасть йому змогу подолати рак. На нього чекає видалення пухлини і заміна кульшового суглобу на імплант. На операцію потрібна значна сума — 500 000 гривень.“Хтось каже, дітей багато, і всім не допоможеш. Але у нас є реальна можливість врятувати життя чудовій незламній людині, любому сину і брату”, – пише Марія Бадалян та закликає всіх небайдужих допомогти паралімпійцю, який мріє стати тренером, побороти хворобу.Допомогти Петру у його боротьбі за життя:Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:(працює і для міжнародних переказів із конвертацією у гривні. При потребі вказати ім‘я, вказуйте назву фондуZ Bogom u serdsi, або ім’я директора фонду — Бадалян Марія/ Badalian Mariia)Пошук за назвою у Приват24:Платежі -> БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД З БОГОМ У СЕРЦІ

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