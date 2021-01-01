Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за 12 липня

За добу 12 липня 2021 року в Україні зафіксували 481 підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 28, серед медпрацівників – 11).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 13 липня.З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.Також за минулу добу:госпіталізували – 249 осіб;летальних випадків – 36;одужало – 750 осіб;За добу протестовано:методом ПЛР – 20 909 осіб,методом ІФА – 9 783 особи,експрес-тестами – 10 428 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 241 698 осіб;одужало – 2 178 279 осіб;летальних випадків – 52 640;проведено ПЛР-тестувань – 11 063 662.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 142 випадки;Вінницька область – 6 випадків;Волинська область – 3 випадки;Дніпропетровська область – 15 випадків;Донецька область – 53 випадки;Житомирська область – 3 випадки;Закарпатська область – 10 випадків;Запорізька область – 9 випадків;Івано-Франківська – 2 випадки;Київська область – 20 випадків;Кіровоградська область – 3 випадки;Луганська область – 28 випадків;Львівська область – 14 випадків;Миколаївська область – 9 випадків;Одеська область – 49 випадків;Полтавська область – 20 випадків;Рівненська область – 12 випадків;Сумська область – 8 випадків;Тернопільська область – 1 випадок;Харківська область – 23 випадки;Херсонська область – 13 випадків;Хмельницька область – 6 випадків;Черкаська область – 18 випадків;Чернівецька область – 6 випадків;Чернігівська область – 8 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.