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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за 12 липня

Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за 12 липня
За добу 12 липня 2021 року в Україні зафіксували 481 підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 28, серед медпрацівників – 11).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 13 липня.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 249 осіб;
летальних випадків – 36;
одужало – 750 осіб;
За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 909 осіб,
методом ІФА – 9 783 особи,
експрес-тестами – 10 428 осіб.
За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 241 698 осіб;
одужало – 2 178 279 осіб;
летальних випадків – 52 640;
проведено ПЛР-тестувань – 11 063 662.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 142 випадки;
Вінницька область – 6 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 15 випадків;
Донецька область – 53 випадки;
Житомирська область – 3 випадки;
Закарпатська область – 10 випадків;
Запорізька область – 9 випадків;
Івано-Франківська – 2 випадки;
Київська область – 20 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 14 випадків;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 49 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 12 випадків;
Сумська область – 8 випадків;
Тернопільська область – 1 випадок;
Харківська область – 23 випадки;
Херсонська область – 13 випадків;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 18 випадків;
Чернівецька область – 6 випадків;
Чернігівська область – 8 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.

В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.

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Теги: коронавірус, статистика
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