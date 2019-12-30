На Волині хочуть перейменувати місто: питають думку громади





Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.



Аби висловити свою позицію щодо питання, жителям громади пропонують заповнити онлайн-форму (



Тривалість опитування – 20 календарних днів. Підсумки громадського опитування щодо перейменування міста Володимира-Волинського оголосять протягом 10 робочих днів після завершення його проведення. Результати оприлюднять згідно з рішенням робочої групи з питань перейменування міста Володимира-Волинського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка видав розпорядження «Про проведення громадського опитування щодо перейменування міста Володимира-Волинського».Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.Аби висловити свою позицію щодо питання, жителям громади пропонують заповнити онлайн-форму ( http://volodymyrrada.gov.ua/opytuvannya-shhodo-perejmenuvannya-mista/?fbclid=IwAR2QX2tUu14QrB2h1MjFx0dHIIRwFe75xzU976bjD-PyACmXN5aaf3GFaAo ) або опитувальний лист, бланки якого розміщені в Володимир-Волинській міській раді, управлінні «Центр надання адміністративних послуг» та управлінні соціального захисту населення.Тривалість опитування – 20 календарних днів. Підсумки громадського опитування щодо перейменування міста Володимира-Волинського оголосять протягом 10 робочих днів після завершення його проведення. Результати оприлюднять згідно з рішенням робочої групи з питань перейменування міста Володимира-Волинського.

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