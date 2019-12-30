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На Волині хочуть перейменувати місто: питають думку громади

На Волині хочуть перейменувати місто: питають думку громади
Міський голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка видав розпорядження «Про проведення громадського опитування щодо перейменування міста Володимира-Волинського».

Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.

Аби висловити свою позицію щодо питання, жителям громади пропонують заповнити онлайн-форму (http://volodymyrrada.gov.ua/opytuvannya-shhodo-perejmenuvannya-mista/?fbclid=IwAR2QX2tUu14QrB2h1MjFx0dHIIRwFe75xzU976bjD-PyACmXN5aaf3GFaAo) або опитувальний лист, бланки якого розміщені в Володимир-Волинській міській раді, управлінні «Центр надання адміністративних послуг» та управлінні соціального захисту населення.

Тривалість опитування – 20 календарних днів. Підсумки громадського опитування щодо перейменування міста Володимира-Волинського оголосять протягом 10 робочих днів після завершення його проведення. Результати оприлюднять згідно з рішенням робочої групи з питань перейменування міста Володимира-Волинського.

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Теги: перейменування, місто, Володимир
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