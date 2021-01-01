На Волині за минулу добу на коронавірус захворіли 3 людей, а 11 одужали

На Волині за попередню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 1).Про це інформує Волинський лабораторний центр.Також за добу:- Одужало (осіб) – 11,- Летальних випадків (осіб) – 0.- Зробили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 362,- методом ІФА (осіб) – 255,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 381.Діючі активні випадки на сьогодні — 116, що становить 11,3 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 228 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3615),- одужало ( осіб) – 60 910 (з них дітей – 3206 та медичних працівників –3576),- летальних випадків (осіб) – 1 202 (з них медичних працівників –29).Зробили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 258 761,- методом ІФА (осіб) –175 102.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцька ТГ – 1Іваничівська ТГ – 1Нововолинська ТГ – 1