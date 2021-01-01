На Волині за минулу добу на коронавірус захворіли 3 людей, а 11 одужали
Сьогодні, 09:30
На Волині за попередню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 1).
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 11,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
- Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 362,
- методом ІФА (осіб) – 255,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 381.
Діючі активні випадки на сьогодні — 116, що становить 11,3 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 228 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3615),
- одужало ( осіб) – 60 910 (з них дітей – 3206 та медичних працівників –3576),
- летальних випадків (осіб) – 1 202 (з них медичних працівників –29).
Зробили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 258 761,
- методом ІФА (осіб) –175 102.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
Іваничівська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 1
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 11,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
- Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 362,
- методом ІФА (осіб) – 255,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 381.
Діючі активні випадки на сьогодні — 116, що становить 11,3 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 228 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3615),
- одужало ( осіб) – 60 910 (з них дітей – 3206 та медичних працівників –3576),
- летальних випадків (осіб) – 1 202 (з них медичних працівників –29).
Зробили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 258 761,
- методом ІФА (осіб) –175 102.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
Іваничівська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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