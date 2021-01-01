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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за минулу добу на коронавірус захворіли 3 людей, а 11 одужали

На Волині за минулу добу на коронавірус захворіли 3 людей, а 11 одужали
На Волині за попередню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 1).

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Також за добу:

- Одужало (осіб) – 11,
- Летальних випадків (осіб) – 0.

- Зробили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 362,
- методом ІФА (осіб) – 255,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 381.

Діючі активні випадки на сьогодні — 116, що становить 11,3 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіло (осіб) – 62 228 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3615),
- одужало ( осіб) – 60 910 (з них дітей – 3206 та медичних працівників –3576),
- летальних випадків (осіб) – 1 202 (з них медичних працівників –29).

Зробили тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 258 761,
- методом ІФА (осіб) –175 102.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 1 хворий:

Луцька ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 2 хворих:

Іваничівська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 1

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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