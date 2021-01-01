На Волині на стіні багатоповерхівки оселився рій диких бджіл: довелося викликати рятувальників
Сьогодні, 15:00
Рятувальники у Володимирі-Волинському 12 липня знищили рій диких бджіл, який оселився на стіні житлового будинку.
Про це повідомляє Володимир-Волинське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
Бджоли оселилися на стіні п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Ковельській Рятувальники встановили, що комахи розмістили своє гніздо між другим та третім поверхами будинку.
Фахівці ДСНС за допомогою висувної пожежної драбини дістались до рою та розпилили аерозольний засіб для боротьби з комахами.
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Про це повідомляє Володимир-Волинське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
Бджоли оселилися на стіні п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Ковельській Рятувальники встановили, що комахи розмістили своє гніздо між другим та третім поверхами будинку.
Фахівці ДСНС за допомогою висувної пожежної драбини дістались до рою та розпилили аерозольний засіб для боротьби з комахами.
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