На Волині на стіні багатоповерхівки оселився рій диких бджіл: довелося викликати рятувальників





Про це повідомляє Володимир-Волинське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.



Бджоли оселилися на стіні п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Ковельській Рятувальники встановили, що комахи розмістили своє гніздо між другим та третім поверхами будинку.



Фахівці ДСНС за допомогою висувної пожежної драбини дістались до рою та розпилили аерозольний засіб для боротьби з комахами.



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