На Волині за минулу добу втопились троє чоловіків

На Волині за минулу добу зареєстрували декілька випадків утоплень.Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.Так, 12 липня в селі Бабаці Ковельського району у ставку під час купання втопився 26-річний чоловік. Тіло загиблого підняли з водойми працівники групи водолазів та направили на судово-медичну експертизу.О 07:27 до рятувальників надійшло повідомлення про те що, в селі Буцинь Дубівської СГ Ковельського району у ставку під час купання втопився 30-річний чоловік. Тіло загиблого підняли на поверхню місцеве населення.А о 10:55 від ГУНП в ОКЦ ГУ ДСНС у Волинській області надійшло повідомлення про те, що в селі Лище Луцького району у ставку втопився 55-річний чоловік. Тіло загиблого підняла з ставка група водолазів.