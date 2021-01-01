На Волині за минулу добу втопились троє чоловіків
Сьогодні, 09:42
На Волині за минулу добу зареєстрували декілька випадків утоплень.
Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
Так, 12 липня в селі Бабаці Ковельського району у ставку під час купання втопився 26-річний чоловік. Тіло загиблого підняли з водойми працівники групи водолазів та направили на судово-медичну експертизу.
О 07:27 до рятувальників надійшло повідомлення про те що, в селі Буцинь Дубівської СГ Ковельського району у ставку під час купання втопився 30-річний чоловік. Тіло загиблого підняли на поверхню місцеве населення.
А о 10:55 від ГУНП в ОКЦ ГУ ДСНС у Волинській області надійшло повідомлення про те, що в селі Лище Луцького району у ставку втопився 55-річний чоловік. Тіло загиблого підняла з ставка група водолазів.
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Про це інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
Так, 12 липня в селі Бабаці Ковельського району у ставку під час купання втопився 26-річний чоловік. Тіло загиблого підняли з водойми працівники групи водолазів та направили на судово-медичну експертизу.
О 07:27 до рятувальників надійшло повідомлення про те що, в селі Буцинь Дубівської СГ Ковельського району у ставку під час купання втопився 30-річний чоловік. Тіло загиблого підняли на поверхню місцеве населення.
А о 10:55 від ГУНП в ОКЦ ГУ ДСНС у Волинській області надійшло повідомлення про те, що в селі Лище Луцького району у ставку втопився 55-річний чоловік. Тіло загиблого підняла з ставка група водолазів.
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