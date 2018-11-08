Аномальна спека: у Каліфорнії зафіксували рекордні +54 градуси. ВІДЕО





Про це розповіли в ефірі



Місцеві гіди розповідають, такого тут ще не було. Туристи хоч й наважуються на мандрівку, утім з машин з кондиціонером майже не виходять – максимум на кілька хвилин задля фото.



Через шалену спеку Каліфорнія наразі потерпає від сильних лісових пожеж. Уже вигоріло майже 40 тисяч гектарів насаджень. Вогонь знищив кілька будинків. А пожежники ще й зафіксували просто апокаліптичні кадри – неподалік їхньої техніки сильний вітер з вогню, диму та пилу сформував вогняне торнадо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неймовірні +81 на асфальті, та +54 у повітрі. У каліфорнійській Долині смерті фіксують рекордні температури.Про це розповіли в ефірі ТСН Місцеві гіди розповідають, такого тут ще не було. Туристи хоч й наважуються на мандрівку, утім з машин з кондиціонером майже не виходять – максимум на кілька хвилин задля фото.Через шалену спеку Каліфорнія наразі потерпає від сильних лісових пожеж. Уже вигоріло майже 40 тисяч гектарів насаджень. Вогонь знищив кілька будинків. А пожежники ще й зафіксували просто апокаліптичні кадри – неподалік їхньої техніки сильний вітер з вогню, диму та пилу сформував вогняне торнадо.

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