Аномальна спека: у Каліфорнії зафіксували рекордні +54 градуси. ВІДЕО
Сьогодні, 10:01
Неймовірні +81 на асфальті, та +54 у повітрі. У каліфорнійській Долині смерті фіксують рекордні температури.
Про це розповіли в ефірі ТСН.
Місцеві гіди розповідають, такого тут ще не було. Туристи хоч й наважуються на мандрівку, утім з машин з кондиціонером майже не виходять – максимум на кілька хвилин задля фото.
Через шалену спеку Каліфорнія наразі потерпає від сильних лісових пожеж. Уже вигоріло майже 40 тисяч гектарів насаджень. Вогонь знищив кілька будинків. А пожежники ще й зафіксували просто апокаліптичні кадри – неподалік їхньої техніки сильний вітер з вогню, диму та пилу сформував вогняне торнадо.
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Про це розповіли в ефірі ТСН.
Місцеві гіди розповідають, такого тут ще не було. Туристи хоч й наважуються на мандрівку, утім з машин з кондиціонером майже не виходять – максимум на кілька хвилин задля фото.
Через шалену спеку Каліфорнія наразі потерпає від сильних лісових пожеж. Уже вигоріло майже 40 тисяч гектарів насаджень. Вогонь знищив кілька будинків. А пожежники ще й зафіксували просто апокаліптичні кадри – неподалік їхньої техніки сильний вітер з вогню, диму та пилу сформував вогняне торнадо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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