У Луцьку легковик зіткнувся з мотоциклом
Сьогодні, 10:13
У Луцьку на вулиці Дубнівській, поблизу Генерального консульства республіки Польща, зіткнулися Opel та мотоцикл.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 липня близько 17 години. Як зазначили свідки, внаслідок аварії постраждав водій мотоцикла. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у ДТП постраждало двоє людей. 44-річний водій автомобіля відмовився від надання допомоги, а у 52-річного водія мотоцикла попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійні рани. Проте, водії відмовилися від госпіталізації до з’ясування обставин ДТП.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 липня близько 17 години. Як зазначили свідки, внаслідок аварії постраждав водій мотоцикла. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у ДТП постраждало двоє людей. 44-річний водій автомобіля відмовився від надання допомоги, а у 52-річного водія мотоцикла попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійні рани. Проте, водії відмовилися від госпіталізації до з’ясування обставин ДТП.
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