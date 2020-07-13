У Луцьку легковик зіткнувся з мотоциклом





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 липня близько 17 години. Як зазначили свідки, внаслідок аварії постраждав водій мотоцикла. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у ДТП постраждало двоє людей. 44-річний водій автомобіля відмовився від надання допомоги, а у 52-річного водія мотоцикла попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійні рани. Проте, водії відмовилися від госпіталізації до з’ясування обставин ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Дубнівській, поблизу Генерального консульства республіки Польща, зіткнулися Opel та мотоцикл.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 липня близько 17 години. Як зазначили свідки, внаслідок аварії постраждав водій мотоцикла. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та медики швидкої.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», у ДТП постраждало двоє людей. 44-річний водій автомобіля відмовився від надання допомоги, а у 52-річного водія мотоцикла попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійні рани. Проте, водії відмовилися від госпіталізації до з’ясування обставин ДТП.

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