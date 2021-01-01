Декілька сіл на Волині залишаться без газу

Майже 2 500 споживачів тимчасово відключать від газопостачанняТОВ «Оператор ГТС України» Бібрське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів проведе ремонтно-профілактичні роботи на ГРС «Торчин».Про це повідомляє АТ "Волиньгаз" у фейсбуці.15 липня з 10:00 до 17:00 можливе пониження тиску газу в мережах та припинення газопостачання в таких населених пунктах:- смт. Торчин- с. Буяни- Верхи- Веселе- Городині- Дубичанське- Заболотці- Михайлівка- Охотин- Романів- Сарнівка- Смолигів- Усичі- Хорохорин- ШепельПаралельно в ході робіт Оператор ГРМ «Волиньгаз» замінить запірну арматуру на газопроводі високого тиску (вихід з ГРС «Торчин»). Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та підвищити безпеку використання газу в побуті.Для виконання цього комплексу робіт 15 липня з 9:00 споживачам газу необхідно забезпечити доступ до пристроїв газопроводів-вводів своїх домоволодінь, кажуть у "Волиньгазі".Відновлення газопостачання 2481 споживач у разі припинення відбудеться з 15:00 15 липня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.