Декілька сіл на Волині залишаться без газу
Сьогодні, 18:09
Майже 2 500 споживачів тимчасово відключать від газопостачання
ТОВ «Оператор ГТС України» Бібрське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів проведе ремонтно-профілактичні роботи на ГРС «Торчин».
Про це повідомляє АТ "Волиньгаз" у фейсбуці.
15 липня з 10:00 до 17:00 можливе пониження тиску газу в мережах та припинення газопостачання в таких населених пунктах:
- смт. Торчин
- с. Буяни
- Верхи
- Веселе
- Городині
- Дубичанське
- Заболотці
- Михайлівка
- Охотин
- Романів
- Сарнівка
- Смолигів
- Усичі
- Хорохорин
- Шепель
Паралельно в ході робіт Оператор ГРМ «Волиньгаз» замінить запірну арматуру на газопроводі високого тиску (вихід з ГРС «Торчин»). Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та підвищити безпеку використання газу в побуті.
Для виконання цього комплексу робіт 15 липня з 9:00 споживачам газу необхідно забезпечити доступ до пристроїв газопроводів-вводів своїх домоволодінь, кажуть у "Волиньгазі".
Відновлення газопостачання 2481 споживач у разі припинення відбудеться з 15:00 15 липня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.
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ТОВ «Оператор ГТС України» Бібрське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів проведе ремонтно-профілактичні роботи на ГРС «Торчин».
Про це повідомляє АТ "Волиньгаз" у фейсбуці.
15 липня з 10:00 до 17:00 можливе пониження тиску газу в мережах та припинення газопостачання в таких населених пунктах:
- смт. Торчин
- с. Буяни
- Верхи
- Веселе
- Городині
- Дубичанське
- Заболотці
- Михайлівка
- Охотин
- Романів
- Сарнівка
- Смолигів
- Усичі
- Хорохорин
- Шепель
Паралельно в ході робіт Оператор ГРМ «Волиньгаз» замінить запірну арматуру на газопроводі високого тиску (вихід з ГРС «Торчин»). Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та підвищити безпеку використання газу в побуті.
Для виконання цього комплексу робіт 15 липня з 9:00 споживачам газу необхідно забезпечити доступ до пристроїв газопроводів-вводів своїх домоволодінь, кажуть у "Волиньгазі".
Відновлення газопостачання 2481 споживач у разі припинення відбудеться з 15:00 15 липня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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