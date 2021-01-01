У Камінь-Каширському районі безкоштовно перевірятимуть жінок на рак





Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.



Обстеження буде проходити на базі Старочорторийської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.



Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Бутко Наталія Олександрівна.



У фонді зауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 09:00.



Адреса: с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 103 (амбулаторія ЗПСМ).

Телефон для довідок та запису: 0985167457.

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