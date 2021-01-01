У Камінь-Каширському районі безкоштовно перевірятимуть жінок на рак
Сьогодні, 10:26
21 липня у селі Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак шийки матки.
Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.
Обстеження буде проходити на базі Старочорторийської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Бутко Наталія Олександрівна.
У фонді зауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 09:00.
Адреса: с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 103 (амбулаторія ЗПСМ).
Телефон для довідок та запису: 0985167457.
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Про це повідомляє "Фонд боротьби з раком" у фейсбуці.
Обстеження буде проходити на базі Старочорторийської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог Луцької міської клінічної лікарні Бутко Наталія Олександрівна.
У фонді зауважують, що огляд є повністю безкоштовним. Прийом проводитимуть з 09:00.
Адреса: с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 103 (амбулаторія ЗПСМ).
Телефон для довідок та запису: 0985167457.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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