Восьмеро волинян поїдуть на Олімпійські ігри в Токіо. СПИСОК





Про це повідомив Ігор Дмитришин.



Учасники з Волині представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту. Загалом на Олімпіаду-2020 у Токіо відправляться 158 спортсменів.



Марія Повх – веслування на байдарках та каное



Майстер спорту міжнародного класу з веслування на байдарках і каное. Спортсменка народилася 8 січня 1989 року в Луцьку. Веслувальниця – вихованка СДЮШОР "Олімп", її першими тренерами були Ольга Мухаметаліна та Тарас Шевченко. Зараз Марію тренують Роман Повх та Андрій Шевчук.



Своє місце на Олімпіаду спортсменка виборола на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное у 2019 році. Тоді, веслувальниця з напарницями у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів посіли восьме місце з часом – 1.37,69.



Юрій Вандюк – веслування на байдарках та каное



Майстер спорту України, срібний призер чемпіонату світу, Європи та Європейських ігор з веслування на байдарках і каное. Народився спортсмен 7 травня 1994 року в Ковелі. Олімпієць – вихованець КДЮСШ імені Євгена Кондратовича, його першими тренерами були Федір Семенюк та Василь Прохорук. Нинішній тренер веслувальника – Сергій Безуглий.





На чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное-2019 спортсмен разом з напарником фінішували восьмими у каное-двійці на дистанції 1000 м з результатом – 3.49,50 і тим самим пройшли відбір на Олімпійські Ігри-2020.



Анастасія Турчин – дзюдо



Багаторазова чемпіонка Європи та України з дзюдо, майстер спорту України міжнародного класу. Народилася 3 січня 1995 року, вихованка спорткомплексу "Динамо". Тренують волинську дзюдоїстку Віталій Терешкевич та Олександр Сікорський.



Спортсменка змагається у категорії до 78 кілограмів. Найкращими результатами Турчин у кар'єрі є дві перемоги на гран-прі у 2017 році - в Тбілісі та Ташкенті.



Місце на Олімпіаду-2020 спортсменка виборола на чемпіонаті світу з дзюдо 2021 року. Тоді Анастасія зайняла п’яте місце.



Велосипедистка Яна Беломоіна



Одна з лідерок світового маунтинбайку в дисципліні крос-кантрі. Спортсменка народилася 2 листопада 1992 року, у місті Луцьк. Яна – вихованка спортшколи "Динамо", її перший тренер Віктор Ковальов. Нині її тренує Максим Гавриленко.



У 2017 році Беломоіна стала чемпіонкою Європи та переможницею загального заліку Кубка світу, а загалом понад десять разів фінішувала на дистанціях Кубка світу.



Для велосипедистки Олімпіада в Токіо стане третьою: у 2012 році на літніх іграх в Лондоні Яна зайняла 13-те місце у крос-кантрі серед жінок, а у 2016 році на Іграх у Ріо-де-Жанейро – дев’яте місце.



Іван Банзерук – легка атлетика



Один із найшвидших скороходів України, срібний призер Чемпіонату світу зі спортивної ходьби, майстер спорту України з легкої атлетики. Народився 1990 року в селі Воєгоща, Камінь-Каширського району. Тренує легкоатлета Володимир Яловик.



Спортсмен виконав олімпійський норматив на кубку Європи в Литві у 2019 році. Тоді він зайняв шосте місце з результатом – 3:48.40.





Іван Банзерук вже виступав на Олімпійських Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, тоді посів 39 місце у ходьбі на 50 кілометрів.



Данило Даниленко – легка атлетика



Майстер спорту міжнародного класу з бігу на 400 метрів та бігу на 400 метрів з бар’єрами. Народився у 1994 році в Черкасах, з 2014 року спортсмен виступає за Волинську область. Коли легкоатлет у 2013 році увійшов в юніорську групу, змінив тренера та переїхав у Донецьк. З початком війни разом з тренерами переїхав у Луцьк.



Тренують легкоатлета Сергій Басенко, Олена та Олег Вегнери.



З Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій команда Данила повернулася з одним з найкращих результатів в історії України – 3:03.40. Вирішальним для спортсмена був чемпіонат України з легкої атлетики. Данило фінішував третім з результатом 46,94 і тим самим виборов місце на Олімпіаді-2020.



Ірина Климець – легка атлетика



Майстер спорту міжнародного класу з метання молота. Народилася 4 жовтня 1994 року у селі Четвертня, Маневицького району. Ірина вихованка Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності та обласної ДЮСШ. Спортсменку тренує Роман Черкашин.



Ірина Климець виступала на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. Тоді метальниця посіла 28-е місце з результатом – 62,72 метра.



На чемпіонаті світу в Катарі легкоатлетка увійшла в п’ятірку кращих метальниць світу. У фіналі волинянка встановила особистий рекорд – 73 метри.



Олімпійський норматив Ірина Климець виконала на представницькому турнірі у м. Сталева Воля (Польща) у 2019. Тоді спортсменка метнула молот на 72,67 метра.



Марія Сахарук (Філюк) – легка атлетика



Легкоатлетка-скороходка народилася 14 жовтня 1995 року у Луцьку. Марія починала спортивну кар’єру у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності. Нині дівчину тренують Борисюк Валентина та Мазур Євген.



На чемпіонаті України з легкої атлетики у 2021 році серед жінок Марія посіла перше місце з результатом – 44.29 хв.



Олімпійський норматив спортсменка виконала на відкритому чемпіонаті Туреччини зі спортивної ходьби. В змаганнях на дистанції 20 км Марія фінішувала з результатом – 1:28:47 год, що на 48 секунд швидше, ніж її попередній особистий рекорд, – повідомляють у федерації легкої атлетики України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Олімпіада-2020 стартує 23 липня у Токіо (Японія) та триватиме до 8 серпня. На Іграх виступлять восьмеро волинян.Про це повідомив Суспільному начальник обласного управління молоді та спортуУчасники з Волині представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту. Загалом на Олімпіаду-2020 у Токіо відправляться 158 спортсменів.Майстер спорту міжнародного класу з веслування на байдарках і каное. Спортсменка народилася 8 січня 1989 року в Луцьку. Веслувальниця – вихованка СДЮШОР "Олімп", її першими тренерами були Ольга Мухаметаліна та Тарас Шевченко. Зараз Марію тренують Роман Повх та Андрій Шевчук.Своє місце на Олімпіаду спортсменка виборола на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное у 2019 році. Тоді, веслувальниця з напарницями у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів посіли восьме місце з часом – 1.37,69.Майстер спорту України, срібний призер чемпіонату світу, Європи та Європейських ігор з веслування на байдарках і каное. Народився спортсмен 7 травня 1994 року в Ковелі. Олімпієць – вихованець КДЮСШ імені Євгена Кондратовича, його першими тренерами були Федір Семенюк та Василь Прохорук. Нинішній тренер веслувальника – Сергій Безуглий.На чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное-2019 спортсмен разом з напарником фінішували восьмими у каное-двійці на дистанції 1000 м з результатом – 3.49,50 і тим самим пройшли відбір на Олімпійські Ігри-2020.Багаторазова чемпіонка Європи та України з дзюдо, майстер спорту України міжнародного класу. Народилася 3 січня 1995 року, вихованка спорткомплексу "Динамо". Тренують волинську дзюдоїстку Віталій Терешкевич та Олександр Сікорський.Спортсменка змагається у категорії до 78 кілограмів. Найкращими результатами Турчин у кар'єрі є дві перемоги на гран-прі у 2017 році - в Тбілісі та Ташкенті.Місце на Олімпіаду-2020 спортсменка виборола на чемпіонаті світу з дзюдо 2021 року. Тоді Анастасія зайняла п’яте місце.Одна з лідерок світового маунтинбайку в дисципліні крос-кантрі. Спортсменка народилася 2 листопада 1992 року, у місті Луцьк. Яна – вихованка спортшколи "Динамо", її перший тренер Віктор Ковальов. Нині її тренує Максим Гавриленко.У 2017 році Беломоіна стала чемпіонкою Європи та переможницею загального заліку Кубка світу, а загалом понад десять разів фінішувала на дистанціях Кубка світу.Для велосипедистки Олімпіада в Токіо стане третьою: у 2012 році на літніх іграх в Лондоні Яна зайняла 13-те місце у крос-кантрі серед жінок, а у 2016 році на Іграх у Ріо-де-Жанейро – дев’яте місце.Один із найшвидших скороходів України, срібний призер Чемпіонату світу зі спортивної ходьби, майстер спорту України з легкої атлетики. Народився 1990 року в селі Воєгоща, Камінь-Каширського району. Тренує легкоатлета Володимир Яловик.Спортсмен виконав олімпійський норматив на кубку Європи в Литві у 2019 році. Тоді він зайняв шосте місце з результатом – 3:48.40.Іван Банзерук вже виступав на Олімпійських Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, тоді посів 39 місце у ходьбі на 50 кілометрів.Майстер спорту міжнародного класу з бігу на 400 метрів та бігу на 400 метрів з бар’єрами. Народився у 1994 році в Черкасах, з 2014 року спортсмен виступає за Волинську область. Коли легкоатлет у 2013 році увійшов в юніорську групу, змінив тренера та переїхав у Донецьк. З початком війни разом з тренерами переїхав у Луцьк.Тренують легкоатлета Сергій Басенко, Олена та Олег Вегнери.З Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій команда Данила повернулася з одним з найкращих результатів в історії України – 3:03.40. Вирішальним для спортсмена був чемпіонат України з легкої атлетики. Данило фінішував третім з результатом 46,94 і тим самим виборов місце на Олімпіаді-2020.Майстер спорту міжнародного класу з метання молота. Народилася 4 жовтня 1994 року у селі Четвертня, Маневицького району. Ірина вихованка Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності та обласної ДЮСШ. Спортсменку тренує Роман Черкашин.Ірина Климець виступала на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. Тоді метальниця посіла 28-е місце з результатом – 62,72 метра.На чемпіонаті світу в Катарі легкоатлетка увійшла в п’ятірку кращих метальниць світу. У фіналі волинянка встановила особистий рекорд – 73 метри.Олімпійський норматив Ірина Климець виконала на представницькому турнірі у м. Сталева Воля (Польща) у 2019. Тоді спортсменка метнула молот на 72,67 метра.Легкоатлетка-скороходка народилася 14 жовтня 1995 року у Луцьку. Марія починала спортивну кар’єру у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності. Нині дівчину тренують Борисюк Валентина та Мазур Євген.На чемпіонаті України з легкої атлетики у 2021 році серед жінок Марія посіла перше місце з результатом – 44.29 хв.Олімпійський норматив спортсменка виконала на відкритому чемпіонаті Туреччини зі спортивної ходьби. В змаганнях на дистанції 20 км Марія фінішувала з результатом – 1:28:47 год, що на 48 секунд швидше, ніж її попередній особистий рекорд, – повідомляють у федерації легкої атлетики України.

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