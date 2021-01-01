На Волині хлопець за кермом мотоцикла збив 11-річну дівчинку, постраждала – у лікарні

У Камінь-Каширському районі в аварії постраждала 11-річна школярка.Трапилась ДТП 12 липня, близько 20 години, у селі Видерта, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Shineray, наїхав на 11-річну пішохідку, що йшла узбіччям.Дівчину з травмами госпіталізували у відділення реанімації.Зі слів очевидців, водій перебував за кермом двоколісного напідпитку, він також травмувався. В лікарні у чоловіка відібрали біологічні зразки для з’ясування стану алкогольного сп’яніння.Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.