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На Волині хлопець за кермом мотоцикла збив 11-річну дівчинку, постраждала – у лікарні

На Волині хлопець за кермом мотоцикла збив 11-річну дівчинку, постраждала – у лікарні
У Камінь-Каширському районі в аварії постраждала 11-річна школярка.

Трапилась ДТП 12 липня, близько 20 години, у селі Видерта, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Shineray, наїхав на 11-річну пішохідку, що йшла узбіччям.Дівчину з травмами госпіталізували у відділення реанімації.

Зі слів очевидців, водій перебував за кермом двоколісного напідпитку, він також травмувався. В лікарні у чоловіка відібрали біологічні зразки для з’ясування стану алкогольного сп’яніння.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

На Волині хлопець за кермом мотоцикла збив 11-річну дівчинку, постраждала – у лікарні



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Теги: аварія, мотоцикліст
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