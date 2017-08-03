У поліції розповіли, скількох водіїв фур на Волині оштрафували за порушення правил пересування у спеку

Камінь-Каширські поліцейські винесли вже 14 постанов на водіїв фур за порушення правил пересування у спеку.Нагадаємо, що великоваговим транспортним засобам, фактична маса яких перевищує 24 тонни, та навантаженням на вісь понад 7 тонн, забороняється рух автомобільними дорогами загального користування в денну пору доби за температури повітря більше, ніж +28 градусів за Цельсієм з 11:00 до 23:00 год, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Тож на дорогах Камінь-Каширщини та всієї області працюють наряди поліції, аби контролювати пересування таких автомобілів.На порушників оформляють необхідні адміністративні матеріали, уже винесли 14 постанов за ч.1 ст.122 КУпАП, штраф за таке порушення, згідно з чинним законодавством, - 340 гривень.