У поліції розповіли, скількох водіїв фур на Волині оштрафували за порушення правил пересування у спеку
Сьогодні, 19:23
Камінь-Каширські поліцейські винесли вже 14 постанов на водіїв фур за порушення правил пересування у спеку.
Нагадаємо, що великоваговим транспортним засобам, фактична маса яких перевищує 24 тонни, та навантаженням на вісь понад 7 тонн, забороняється рух автомобільними дорогами загального користування в денну пору доби за температури повітря більше, ніж +28 градусів за Цельсієм з 11:00 до 23:00 год, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Тож на дорогах Камінь-Каширщини та всієї області працюють наряди поліції, аби контролювати пересування таких автомобілів.
На порушників оформляють необхідні адміністративні матеріали, уже винесли 14 постанов за ч.1 ст.122 КУпАП, штраф за таке порушення, згідно з чинним законодавством, - 340 гривень.
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Нагадаємо, що великоваговим транспортним засобам, фактична маса яких перевищує 24 тонни, та навантаженням на вісь понад 7 тонн, забороняється рух автомобільними дорогами загального користування в денну пору доби за температури повітря більше, ніж +28 градусів за Цельсієм з 11:00 до 23:00 год, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Тож на дорогах Камінь-Каширщини та всієї області працюють наряди поліції, аби контролювати пересування таких автомобілів.
На порушників оформляють необхідні адміністративні матеріали, уже винесли 14 постанов за ч.1 ст.122 КУпАП, штраф за таке порушення, згідно з чинним законодавством, - 340 гривень.
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