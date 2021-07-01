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Скільки витратять на обслуговування одного з фонтанів у центрі Луцька

Скільки витратять на обслуговування одного з фонтанів у центрі Луцька
На послуги з обслуговування фонтану "Квітка", що навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, передбачають витратити 159 600 гривень.

Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.

Нагадаємо, раніше в місті думали над тим, знести фонтан чи реконструювати. У підсумку вирішили втілити другий варіант.

Так, загальна кількість годин роботи фонтану має становити 648 годин. Тривалість роботи на добу - 12 годин.

Експлуатація фонтану протягом 12 годин на добу включатиме в себе:
1) виїзд на місце розташування фонтану;
2) огляд чаші фонтану, при потребі її очищення;
3) спуск до машинного залу фонтану, огляд електровмикачів;
4) запуск насосів;
5) виїзд на місце з відключенням фонтану.

Послуги з обслуговування фонтану мають надавати до з липня до кінця вересня цього року. Очікувана вартість закупівлі - майже 160 тисяч гривень.

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Теги: фонтан, Луцьк
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