Скільки витратять на обслуговування одного з фонтанів у центрі Луцька





Відповідний тендер оголосили на платформі



Нагадаємо, раніше в місті думали над тим, знести фонтан чи реконструювати. У підсумку



Так, загальна кількість годин роботи фонтану має становити 648 годин. Тривалість роботи на добу - 12 годин.



Експлуатація фонтану протягом 12 годин на добу включатиме в себе:

1) виїзд на місце розташування фонтану;

2) огляд чаші фонтану, при потребі її очищення;

3) спуск до машинного залу фонтану, огляд електровмикачів;

4) запуск насосів;

5) виїзд на місце з відключенням фонтану.



Послуги з обслуговування фонтану мають надавати до з липня до кінця вересня цього року. Очікувана вартість закупівлі - майже 160 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На послуги з обслуговування фонтану "Квітка", що навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, передбачають витратити 159 600 гривень.Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro Нагадаємо, раніше в місті думали над тим, знести фонтан чи реконструювати. У підсумку вирішили втілити другий варіант Так, загальна кількість годин роботи фонтану має становити 648 годин. Тривалість роботи на добу - 12 годин.Експлуатація фонтану протягом 12 годин на добу включатиме в себе:1) виїзд на місце розташування фонтану;2) огляд чаші фонтану, при потребі її очищення;3) спуск до машинного залу фонтану, огляд електровмикачів;4) запуск насосів;5) виїзд на місце з відключенням фонтану.Послуги з обслуговування фонтану мають надавати до з липня до кінця вересня цього року. Очікувана вартість закупівлі - майже 160 тисяч гривень.

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