Скільки витратять на обслуговування одного з фонтанів у центрі Луцька
Сьогодні, 17:40
На послуги з обслуговування фонтану "Квітка", що навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, передбачають витратити 159 600 гривень.
Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Нагадаємо, раніше в місті думали над тим, знести фонтан чи реконструювати. У підсумку вирішили втілити другий варіант.
Так, загальна кількість годин роботи фонтану має становити 648 годин. Тривалість роботи на добу - 12 годин.
Експлуатація фонтану протягом 12 годин на добу включатиме в себе:
1) виїзд на місце розташування фонтану;
2) огляд чаші фонтану, при потребі її очищення;
3) спуск до машинного залу фонтану, огляд електровмикачів;
4) запуск насосів;
5) виїзд на місце з відключенням фонтану.
Послуги з обслуговування фонтану мають надавати до з липня до кінця вересня цього року. Очікувана вартість закупівлі - майже 160 тисяч гривень.
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Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Нагадаємо, раніше в місті думали над тим, знести фонтан чи реконструювати. У підсумку вирішили втілити другий варіант.
Так, загальна кількість годин роботи фонтану має становити 648 годин. Тривалість роботи на добу - 12 годин.
Експлуатація фонтану протягом 12 годин на добу включатиме в себе:
1) виїзд на місце розташування фонтану;
2) огляд чаші фонтану, при потребі її очищення;
3) спуск до машинного залу фонтану, огляд електровмикачів;
4) запуск насосів;
5) виїзд на місце з відключенням фонтану.
Послуги з обслуговування фонтану мають надавати до з липня до кінця вересня цього року. Очікувана вартість закупівлі - майже 160 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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