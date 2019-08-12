Україну накриє спека до +39 градусів, – синоптик гідрометцентру





Про це ексклюзивно для Тетяна Адаменко.



Спека в Україну прийшла з Росії



"Зараз погоду в Україні формує висотний антициклон. Його центр розташований у Росії. Але це величезне утворення, яке впливає на погоду більшої частини території", – повідомила синоптикиня.



За її оцінками, руйнування цього антициклону можна очікувати не раніше 20-21 липня, тобто максимальні температурні показники на межі рекорду будуть спостерігатися не менш як тиждень. Потім, нарешті, спека спаде.



"Чи будуть дощі? Це проблематично, але температура спаде щонайменше градусів на 5. До +30 градусів", – пообіцяла вона.



Спека до +39 градусів протримається щонайменше 4 дні



Друга половина поточного тижня може стати найспекотнішою цього літа. "З 15 по 18 липня буде взагалі жесть, вище ніж +35 градусів. +37, а де +37, там і +39 градусів", – попередила Адаменко.



За її словами, найближчими днями на заході України буде трохи прохолодніше, оскільки "російський" антициклон не дістає до цієї території країни. Можливі навіть невеликі дощі.



"Але це літні дощі, і незрозуміло, скільки їх випаде. В одному місці може випасти майже нічого, а в іншому – місячна норма", – зауважила синоптикиня. Проте, "високий температурний фон буде пом'якшено".



Водночас "зустріч" антициклону і західного фронту загрожує погодними явищами на межі екстремальних. "У принципі, дощі – це добре, але зустріч області високого атмосферного тиску й атмосферного фронту з низьким тиском завжди загрожує грозами, градом. Наприклад, 11 липня в Карпатах випав град", – пояснила вона.



Але до четверга, 15 липня, "знову все розкочегариться". Спека стоятиме, поки не зруйнується "російський" антициклон. Синоптики очікують на цю подію орієнтовно 20-21 липня, тоді температури повернуться до звичних липневим позначок +30 градусів.



Спека й урожай: що загрожує зерну та кукурудзі



За оцінками синоптикині, в Україні слід розраховувати на хороший урожай: "Передусім, раннього зерна – озима пшениця, озиме жито, озимий ячмінь і навіть ріпак. Очікується непоганий урожай ярового ячменю".



"Хвиля тепла, яка накрила Україну, припала вже на той період, коли урожай дозрів. Тепер головне – його зібрати, а умови для збору за таких температур ідеальні. Під час збору головне, щоб не було дощу", – пояснила вона.



Водночас спека під +40 градусів і відсутність дощів можуть становити загрозу для врожаю пізніх культур – кукурудзи, соняшника, сої, додала Адаменко.



За словами синоптикині, поки погіршення не настало й вологи, накопиченої в ґрунті завдяки сильним дощам у травні та на початку червня, достатньо. "Засуху ми поки не фіксуємо ні в одному районі. Але вже в наступну декаду ми можемо говорити про розвиток ґрунтової посухи в певних регіонах", – зауважила вона.



Адаменко сказала, що вкрай негативний вплив на рослини має той факт, що вночі температура практично не знижується.



"Саме мерзенне, це не те, що вдень +35... + 37 градусів, а що вночі +28 градусів. Якщо існує різниця між денними й нічними температурами, то у рослин є шанс відновити водний баланс. Коли немає великої різниці між днем і ніччю, це вже загрожує незворотними процесами – в'янення і так далі", – пояснила вона.



Проте, за словами синоптикині, поки рано говорити про те, що небезпека для врожаю є реальною. У Гідрометцентрі продовжують стежити за розвитком погодної ситуації в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну йде сильна спека. На найближчий тиждень погода обіцяє температурний рекорд на рівні до +39 градусів. Найбільш непростими будуть дні з 15 по 18 липня. Повернення до більш-менш комфортних +30 градусів можна очікувати не раніше 20 липня.Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру"Зараз погоду в Україні формує висотний антициклон. Його центр розташований у Росії. Але це величезне утворення, яке впливає на погоду більшої частини території", – повідомила синоптикиня.За її оцінками, руйнування цього антициклону можна очікувати не раніше 20-21 липня, тобто максимальні температурні показники на межі рекорду будуть спостерігатися не менш як тиждень. Потім, нарешті, спека спаде."Чи будуть дощі? Це проблематично, але температура спаде щонайменше градусів на 5. До +30 градусів", – пообіцяла вона.Друга половина поточного тижня може стати найспекотнішою цього літа. "З 15 по 18 липня буде взагалі жесть, вище ніж +35 градусів. +37, а де +37, там і +39 градусів", – попередила Адаменко.За її словами, найближчими днями на заході України буде трохи прохолодніше, оскільки "російський" антициклон не дістає до цієї території країни. Можливі навіть невеликі дощі."Але це літні дощі, і незрозуміло, скільки їх випаде. В одному місці може випасти майже нічого, а в іншому – місячна норма", – зауважила синоптикиня. Проте, "високий температурний фон буде пом'якшено".Водночас "зустріч" антициклону і західного фронту загрожує погодними явищами на межі екстремальних. "У принципі, дощі – це добре, але зустріч області високого атмосферного тиску й атмосферного фронту з низьким тиском завжди загрожує грозами, градом. Наприклад, 11 липня в Карпатах випав град", – пояснила вона.Але до четверга, 15 липня, "знову все розкочегариться". Спека стоятиме, поки не зруйнується "російський" антициклон. Синоптики очікують на цю подію орієнтовно 20-21 липня, тоді температури повернуться до звичних липневим позначок +30 градусів.За оцінками синоптикині, в Україні слід розраховувати на хороший урожай: "Передусім, раннього зерна – озима пшениця, озиме жито, озимий ячмінь і навіть ріпак. Очікується непоганий урожай ярового ячменю"."Хвиля тепла, яка накрила Україну, припала вже на той період, коли урожай дозрів. Тепер головне – його зібрати, а умови для збору за таких температур ідеальні. Під час збору головне, щоб не було дощу", – пояснила вона.Водночас спека під +40 градусів і відсутність дощів можуть становити загрозу для врожаю пізніх культур – кукурудзи, соняшника, сої, додала Адаменко.За словами синоптикині, поки погіршення не настало й вологи, накопиченої в ґрунті завдяки сильним дощам у травні та на початку червня, достатньо. "Засуху ми поки не фіксуємо ні в одному районі. Але вже в наступну декаду ми можемо говорити про розвиток ґрунтової посухи в певних регіонах", – зауважила вона.Адаменко сказала, що вкрай негативний вплив на рослини має той факт, що вночі температура практично не знижується."Саме мерзенне, це не те, що вдень +35... + 37 градусів, а що вночі +28 градусів. Якщо існує різниця між денними й нічними температурами, то у рослин є шанс відновити водний баланс. Коли немає великої різниці між днем і ніччю, це вже загрожує незворотними процесами – в'янення і так далі", – пояснила вона.Проте, за словами синоптикині, поки рано говорити про те, що небезпека для врожаю є реальною. У Гідрометцентрі продовжують стежити за розвитком погодної ситуації в Україні.

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