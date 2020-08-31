Поліція досі розшукує жителя Луцька, який переховується від суду

Валерія Терехова, 10 березня 1978 року народження.



Про це



Чоловік скоїв злочин, передбачений ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.



Відомо, розшукуваний останнім часом проживав у Луцьку.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, невідкладно телефонувати до поліції за телефонами: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.



Конфіденційність гарантують.









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