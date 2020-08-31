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Поліція досі розшукує жителя Луцька, який переховується від суду

Поліція досі розшукує жителя Луцька, який переховується від суду
Волинські поліцейські досі встановлюють місцезнаходження уродженця Черкаської області Валерія Терехова, 10 березня 1978 року народження.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Чоловік скоїв злочин, передбачений ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.

Відомо, розшукуваний останнім часом проживав у Луцьку.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, невідкладно телефонувати до поліції за телефонами: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.

Конфіденційність гарантують.




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Теги: розбійний напад, житель Луцька, поліція
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