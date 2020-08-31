Поліція досі розшукує жителя Луцька, який переховується від суду
Сьогодні, 11:28
Волинські поліцейські досі встановлюють місцезнаходження уродженця Черкаської області Валерія Терехова, 10 березня 1978 року народження.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Чоловік скоїв злочин, передбачений ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.
Відомо, розшукуваний останнім часом проживав у Луцьку.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, невідкладно телефонувати до поліції за телефонами: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.
Конфіденційність гарантують.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Чоловік скоїв злочин, передбачений ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.
Відомо, розшукуваний останнім часом проживав у Луцьку.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, невідкладно телефонувати до поліції за телефонами: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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