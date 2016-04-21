«Світ краси»: у Луцьку відкрили магазин якісної косметики та вишуканих аксесуарів*





Відтепер у лучанок є прекрасна можливість знайти усі найкращі товари за доступною ціною в одній локації – магазині «Світ краси». Тут – скраби, лосьйони, йогурти, спреї для тіла, шампуні, бальзами, помади, блиски для губ, туші, олівці, тональні основи, пудри, пензлики для макіяжу та багато іншого – для того, аби кожна жінка відчувала себе красивою, доглянутою та впевненою в собі.



Окрім косметики, у магазині можна знайти стильні аксесуари. Продавці допоможуть обрати саме те, що шукає клієнт. Обіцяють здивувати навіть найвибагливіших покупців.



Магазин «Світ краси» створило молоде подружжя – Артем та Юлія. Вони розповіли для Інформаційного агентства ВолиньPost, що розпочинали свій бізнес два роки тому з продажу чохлів у інстаграмі, потім додали до асортименту і косметичні засоби.











До слова, інтернет-магазин подружжя став дуже популярним серед лучан та вже налічує майже 15 тисяч підписників. Замовляти улюблені продукти в











Власники планують постійно розширювати асортимент та додавати нові товари. Вже зараз у магазині можна знайти косметику з України, Білорусі, Туреччини, Кореї, сумки з Туреччини, піжами з України та Туреччини.











«Мені подобається робити жінок щасливими, красивими та доглянутими. Тому з нетерпінням чекаємо усіх клієнтів. Обіцяємо, у нас ви знайдете те, що шукаєте», - запрошує Юлія і додає, що покупці точно будуть задоволені співвідношенням ціни та якості товарів.











Також подружжя запрошує до співпраці постачальників косметики.



У день відкриття, 13 липня, серед покупців розіграли набір пензликів для макіяжу.









Магазин «Світ краси» працює у понеділок-суботу з 9 до 20 години.



Адреса: вулиця Генерала Шухевича, 6.



Інстаграм: lutsk_shop_ua.





























































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У час, коли догляд за собою у кожного пов'язаний із чималою кількістю засобів, різноманіття косметики просто таки вражає. Однак серед безлічі товарів часто складно обрати дійсно хорошу продукцію.Відтепер у лучанок є прекрасна можливість знайти усі найкращі товари за доступною ціною в одній локації – магазині «Світ краси». Тут – скраби, лосьйони, йогурти, спреї для тіла, шампуні, бальзами, помади, блиски для губ, туші, олівці, тональні основи, пудри, пензлики для макіяжу та багато іншого – для того, аби кожна жінка відчувала себе красивою, доглянутою та впевненою в собі.Окрім косметики, у магазині можна знайти стильні аксесуари. Продавці допоможуть обрати саме те, що шукає клієнт. Обіцяють здивувати навіть найвибагливіших покупців.Магазин «Світ краси» створило молоде подружжя –та. Вони розповіли для, що розпочинали свій бізнес два роки тому з продажу чохлів у інстаграмі, потім додали до асортименту і косметичні засоби.До слова, інтернет-магазин подружжя став дуже популярним серед лучан та вже налічує майже 15 тисяч підписників. Замовляти улюблені продукти в lutsk_shop_ua можна й досі, а забирати товар у магазині «Світ краси».Власники планують постійно розширювати асортимент та додавати нові товари. Вже зараз у магазині можна знайти косметику з України, Білорусі, Туреччини, Кореї, сумки з Туреччини, піжами з України та Туреччини.«Мені подобається робити жінок щасливими, красивими та доглянутими. Тому з нетерпінням чекаємо усіх клієнтів. Обіцяємо, у нас ви знайдете те, що шукаєте», - запрошує Юлія і додає, що покупці точно будуть задоволені співвідношенням ціни та якості товарів.Також подружжя запрошує до співпраці постачальників косметики.У день відкриття, 13 липня, серед покупців розіграли набір пензликів для макіяжу.

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