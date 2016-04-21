«Світ краси»: у Луцьку відкрили магазин якісної косметики та вишуканих аксесуарів*
Сьогодні, 14:25
У час, коли догляд за собою у кожного пов'язаний із чималою кількістю засобів, різноманіття косметики просто таки вражає. Однак серед безлічі товарів часто складно обрати дійсно хорошу продукцію.
Відтепер у лучанок є прекрасна можливість знайти усі найкращі товари за доступною ціною в одній локації – магазині «Світ краси». Тут – скраби, лосьйони, йогурти, спреї для тіла, шампуні, бальзами, помади, блиски для губ, туші, олівці, тональні основи, пудри, пензлики для макіяжу та багато іншого – для того, аби кожна жінка відчувала себе красивою, доглянутою та впевненою в собі.
Окрім косметики, у магазині можна знайти стильні аксесуари. Продавці допоможуть обрати саме те, що шукає клієнт. Обіцяють здивувати навіть найвибагливіших покупців.
Магазин «Світ краси» створило молоде подружжя – Артем та Юлія. Вони розповіли для Інформаційного агентства ВолиньPost, що розпочинали свій бізнес два роки тому з продажу чохлів у інстаграмі, потім додали до асортименту і косметичні засоби.
До слова, інтернет-магазин подружжя став дуже популярним серед лучан та вже налічує майже 15 тисяч підписників. Замовляти улюблені продукти в lutsk_shop_ua можна й досі, а забирати товар у магазині «Світ краси».
Власники планують постійно розширювати асортимент та додавати нові товари. Вже зараз у магазині можна знайти косметику з України, Білорусі, Туреччини, Кореї, сумки з Туреччини, піжами з України та Туреччини.
«Мені подобається робити жінок щасливими, красивими та доглянутими. Тому з нетерпінням чекаємо усіх клієнтів. Обіцяємо, у нас ви знайдете те, що шукаєте», - запрошує Юлія і додає, що покупці точно будуть задоволені співвідношенням ціни та якості товарів.
Також подружжя запрошує до співпраці постачальників косметики.
У день відкриття, 13 липня, серед покупців розіграли набір пензликів для макіяжу.
Магазин «Світ краси» працює у понеділок-суботу з 9 до 20 години.
Адреса: вулиця Генерала Шухевича, 6.
Інстаграм: lutsk_shop_ua.
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Відтепер у лучанок є прекрасна можливість знайти усі найкращі товари за доступною ціною в одній локації – магазині «Світ краси». Тут – скраби, лосьйони, йогурти, спреї для тіла, шампуні, бальзами, помади, блиски для губ, туші, олівці, тональні основи, пудри, пензлики для макіяжу та багато іншого – для того, аби кожна жінка відчувала себе красивою, доглянутою та впевненою в собі.
Окрім косметики, у магазині можна знайти стильні аксесуари. Продавці допоможуть обрати саме те, що шукає клієнт. Обіцяють здивувати навіть найвибагливіших покупців.
Магазин «Світ краси» створило молоде подружжя – Артем та Юлія. Вони розповіли для Інформаційного агентства ВолиньPost, що розпочинали свій бізнес два роки тому з продажу чохлів у інстаграмі, потім додали до асортименту і косметичні засоби.
До слова, інтернет-магазин подружжя став дуже популярним серед лучан та вже налічує майже 15 тисяч підписників. Замовляти улюблені продукти в lutsk_shop_ua можна й досі, а забирати товар у магазині «Світ краси».
Власники планують постійно розширювати асортимент та додавати нові товари. Вже зараз у магазині можна знайти косметику з України, Білорусі, Туреччини, Кореї, сумки з Туреччини, піжами з України та Туреччини.
«Мені подобається робити жінок щасливими, красивими та доглянутими. Тому з нетерпінням чекаємо усіх клієнтів. Обіцяємо, у нас ви знайдете те, що шукаєте», - запрошує Юлія і додає, що покупці точно будуть задоволені співвідношенням ціни та якості товарів.
Також подружжя запрошує до співпраці постачальників косметики.
У день відкриття, 13 липня, серед покупців розіграли набір пензликів для макіяжу.
Магазин «Світ краси» працює у понеділок-суботу з 9 до 20 години.
Адреса: вулиця Генерала Шухевича, 6.
Інстаграм: lutsk_shop_ua.
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