вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку бус в'їхав у дерево

У Луцьку бус в'їхав у дерево
У Луцьку на вулиці Мамсурова водій в’їхав у дерево.

Аварія сталася вчора, 12 липня, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

Зазначають, волинським патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мамсурова трапилася ДТП — автомобіль наїхав на дерево.

Прибувши на місце події, інспектори поспілкувалися з водієм, який розповів, що керував автомобілем Fiat 230 L, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.

Від допомоги медиків чоловік відмовився.

Під час спілкування з керманичем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній повідомив, що вживав алкоголь після вчинення ДТП і пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння відмовився.

Відповідно до цього, інспектори склали на керманича адміністративні матеріали за ч.4 ст.130 (Вживання особою, яка керувала автомобілем, після ДТП за її участю алкоголю), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварія, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Арабатська стрілка: які ціни на житло на Азовському морі у 2021 році
Сьогодні, 12:07
У Луцьку бус в'їхав у дерево
Сьогодні, 11:50
Поліція досі розшукує жителя Луцька, який переховується від суду
Сьогодні, 11:28
Україну накриє спека до +39 градусів, – синоптик гідрометцентру
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП
13 жовтень, 2020, 16:10
У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО
03 червень, 2018, 19:23
У Луцьку п'яний водій «стукнув» машину та заривався до поліцейських. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку п'яний водій «стукнув» машину та заривався до поліцейських. ФОТО. ВІДЕО
17 травень, 2018, 10:57
У Луцьку на переході збили дівчину У Луцьку на переході збили дівчину
07 березень, 2016, 19:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Погуляйка – новий радник
Сьогодні, 13:16
 0
Купила в екстрасенса «чарівні» медальйони: волинянку «розвели» шахраї
Сьогодні, 13:11
 0
Школярка, яку на Волині збив мотоцикліст, – у важкому стані в реанімації
Сьогодні, 12:58
 0
Під Житомиром військовий вистрілив 9-річній дитині в спину
Сьогодні, 12:48
 0
У Рокинях водій збив 64-річну жінку: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8