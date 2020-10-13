У Луцьку бус в'їхав у дерево

У Луцьку на вулиці Мамсурова водій в’їхав у дерево.Аварія сталася вчора, 12 липня, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.Зазначають, волинським патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мамсурова трапилася ДТП — автомобіль наїхав на дерево.Прибувши на місце події, інспектори поспілкувалися з водієм, який розповів, що керував автомобілем Fiat 230 L, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.Від допомоги медиків чоловік відмовився.Під час спілкування з керманичем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній повідомив, що вживав алкоголь після вчинення ДТП і пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння відмовився.Відповідно до цього, інспектори склали на керманича адміністративні матеріали за ч.4 ст.130 (Вживання особою, яка керувала автомобілем, після ДТП за її участю алкоголю), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП.