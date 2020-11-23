У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відправив чин закладання капсули у фундамент нової церкви Йоана Предтечі, що зведуть на вулиці Гордіюк, 1-Ж (район Гуща).
Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.
Архієрей очолив у тимчасовому храмі літургію. Разом із митрополитом Михаїлом у 3-тю неділю після П’ятдесятниці правили: луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук, настоятель парафії протоієрей Володимир Труш, інше місцеве духовенство.
На завершення богослужіння нагородили жертводавців церковними відзнаками, інших активних парафіян – архієрейськими благословенними грамотами.
Започаткували спорудження храму на цьому місці 14 липня 2013 року. Тоді з благословення митрополита Михаїла канцлер єпархії протоієрей Микола Цап відправив чин заснування церкви та поставлення хреста. Наступного року, 11 вересня 2014-го, архіпастир освятив каплицю, збудовану на честь Йоана Предтечі. Тут і проводять богослужіння, поки не збудують церкву.
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Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.
Архієрей очолив у тимчасовому храмі літургію. Разом із митрополитом Михаїлом у 3-тю неділю після П’ятдесятниці правили: луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук, настоятель парафії протоієрей Володимир Труш, інше місцеве духовенство.
На завершення богослужіння нагородили жертводавців церковними відзнаками, інших активних парафіян – архієрейськими благословенними грамотами.
Започаткували спорудження храму на цьому місці 14 липня 2013 року. Тоді з благословення митрополита Михаїла канцлер єпархії протоієрей Микола Цап відправив чин заснування церкви та поставлення хреста. Наступного року, 11 вересня 2014-го, архіпастир освятив каплицю, збудовану на честь Йоана Предтечі. Тут і проводять богослужіння, поки не збудують церкву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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