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У Луцьку побудують новий храм. ФОТО

У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відправив чин закладання капсули у фундамент нової церкви Йоана Предтечі, що зведуть на вулиці Гордіюк, 1-Ж (район Гуща).

Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.

Архієрей очолив у тимчасовому храмі літургію. Разом із митрополитом Михаїлом у 3-тю неділю після П’ятдесятниці правили: луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук, настоятель парафії протоієрей Володимир Труш, інше місцеве духовенство.

На завершення богослужіння нагородили жертводавців церковними відзнаками, інших активних парафіян – архієрейськими благословенними грамотами.

Започаткували спорудження храму на цьому місці 14 липня 2013 року. Тоді з благословення митрополита Михаїла канцлер єпархії протоієрей Микола Цап відправив чин заснування церкви та поставлення хреста. Наступного року, 11 вересня 2014-го, архіпастир освятив каплицю, збудовану на честь Йоана Предтечі. Тут і проводять богослужіння, поки не збудують церкву.
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО
У Луцьку побудують новий храм. ФОТО

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Теги: капсула, храм, Луцьк
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