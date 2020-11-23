У Луцьку побудують новий храм. ФОТО

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл відправив чин закладання капсули у фундамент нової церкви Йоана Предтечі, що зведуть на вулиці Гордіюк, 1-Ж (район Гуща).Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.Архієрей очолив у тимчасовому храмі літургію. Разом із митрополитом Михаїлом у 3-тю неділю після П’ятдесятниці правили: луцький міський декан протоієрей, настоятель парафії протоієрей, інше місцеве духовенство.На завершення богослужіння нагородили жертводавців церковними відзнаками, інших активних парафіян – архієрейськими благословенними грамотами.Започаткували спорудження храму на цьому місці 14 липня 2013 року. Тоді з благословення митрополита Михаїла канцлер єпархії протоієрейвідправив чин заснування церкви та поставлення хреста. Наступного року, 11 вересня 2014-го, архіпастир освятив каплицю, збудовану на честь Йоана Предтечі. Тут і проводять богослужіння, поки не збудують церкву.