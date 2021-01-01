«В лікарні ніколи не була»: довгожителька з Волині відзначила 100-літній ювілей. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
12 липня 100-річчя відзначає мешканка Луцького району Анісія Дем’янчук. На святкування до жінки зійшлася родина та односельці.
Про святкування - у сюжеті "Суспільного Волині".
Секрету довголіття Анісія Дем’янчук не має. Говорить: все життя багато працювала, тому й прожила до ста. "Як кому назначено од Бога. Аби здоров’я, то можна й двісті, аби жити", – каже ювілярка.
82-річний син ювілярки Юрій Дем’янчук розповів, що в родині довгожителів раніше не було, тому кожен день народження мами – велике свято для усієї сім’ї. До того ж пенсіонерка – найстарша жителька села.
Племінниця ювілярки Марія Онохіна розповіла історії родини. Каже: тітка Анісія була наймолодшою в сім’ї та вже в 16 років її віддали заміж. Чоловік Анісії Трохимівни помер рано, у 27 років вона лишилася вдовою з трьома дітьми.
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На долю Анісії Трохимівни випало ще й випробування війною. "У 1943 році німці палили село, але тітчина хата залишилася ціла, тому що вона була трохи далі в полі," – розповіла племінниця.
Син іменинниці Юрій згадує: "В молодості тяжко робила, на ланці зранку до вечора. А прийде з ланки – дома поралася – корова, свині."
Племінниця Марія додає, що після війни Анісія працювала дояркою, свинаркою, хмеляркою.
Сама іменинниця розповіла, що в лікарні ніколи не була. Трьох своїх дітей жінка народила вдома. На питання, чи вірить вона, що їй вже 100 років каже: "Ой, пройшли літа як вода побігла".
Привітати прабабусю зі святом приїхали родичі з різних куточків України. Односельці покликали місцевий хор, який заспівав жінці пісню "Многії літа".
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Про святкування - у сюжеті "Суспільного Волині".
Секрету довголіття Анісія Дем’янчук не має. Говорить: все життя багато працювала, тому й прожила до ста. "Як кому назначено од Бога. Аби здоров’я, то можна й двісті, аби жити", – каже ювілярка.
82-річний син ювілярки Юрій Дем’янчук розповів, що в родині довгожителів раніше не було, тому кожен день народження мами – велике свято для усієї сім’ї. До того ж пенсіонерка – найстарша жителька села.
Племінниця ювілярки Марія Онохіна розповіла історії родини. Каже: тітка Анісія була наймолодшою в сім’ї та вже в 16 років її віддали заміж. Чоловік Анісії Трохимівни помер рано, у 27 років вона лишилася вдовою з трьома дітьми.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зв'язкова УПА з Волині відзначає 95-річчя
На долю Анісії Трохимівни випало ще й випробування війною. "У 1943 році німці палили село, але тітчина хата залишилася ціла, тому що вона була трохи далі в полі," – розповіла племінниця.
Син іменинниці Юрій згадує: "В молодості тяжко робила, на ланці зранку до вечора. А прийде з ланки – дома поралася – корова, свині."
Племінниця Марія додає, що після війни Анісія працювала дояркою, свинаркою, хмеляркою.
Сама іменинниця розповіла, що в лікарні ніколи не була. Трьох своїх дітей жінка народила вдома. На питання, чи вірить вона, що їй вже 100 років каже: "Ой, пройшли літа як вода побігла".
Привітати прабабусю зі святом приїхали родичі з різних куточків України. Односельці покликали місцевий хор, який заспівав жінці пісню "Многії літа".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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