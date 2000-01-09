Де на Волині будуть відключати світло 14 липня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9.00 – 17.00Новосілківська сільська радас. Ковбань:вул. Незалежності,вул. Дачна.2. 10.00 – 12.00ФОП Грушковська Н.Я.,Поштове відділення кобелка,Скобелківська сільська рада,Дім молитви, с. Скобелка:вул. Берегова,вул. Селищна,вул. Річна,вул. Зелена3 КТП №586 12.00 – 17.00 КП "Заготконтора" магазин Скобелка,ФОП Степанюк Н.В. с. Скобелка:вул. Садова, вул. Набережна,вул. Зелена,вул. Бистровицька.1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-217 09:30 – 17:00 с.Топилище вул.Центральна і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-225 09:30 – 16:30 с.Литовеж вул.Вербова, вул.І.Франка, вул.Миру і прилеглі3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-152 09:30 – 16:30 ФГ «Верест» с.Тишковичі (ферма)4. ЗТП-2 09:30 – 17:00 ПрАТ "КИЇВСТАР " Баз.ст ІваничіПП МП "САНТЕХМОНТАЖ" Складське приміщення с.м.т.ІваничіФОП Олійник М.А. Торговий павільон с.м.т.Іваничі, ФОП ДМИТРУК Л.В. Магазин "Зодіак" с.м.т.ІваничіФОП Гергеша О.М. Магазин с.м.т.ІваничіФОП Оксенюк М.І. Торговий павільйон смт Іваничі смт.Іваничі вул.Грушевського, вул.Дорошенко, вул.Дружби, вул.Мічуріна, вул.Незалежності, вул.Пекарська, пров.Сонячний і прилеглі1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-59 09:00 – 17:00 М-н Винімок с. Винімок, вул. Паризької Комуни, вул. Центральна (частково), вул. Польова (частково).2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00 – 17:00 с. Сошично, вул. Шкільна, вул.Спортивна.1. 8:30-20:00РГ святих жінок мироносиць УПЦс.Сапогіввул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка, (непарні)3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦм.Ківерцівул.Тиверців ,буд.1-28,вул.Горького- частковопров. Захистників Українивул.Володимирська,4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25075 8:30-17:00 с. Дідовичі – медпунктФОП Чвир Євгенія Ростиславівна с.Дідовичівул.Центральна,вул.Набережна,1. 9:00-17:00ФОП Сандлер В.ЯВолинський краєзнавчий музейКолодяженська сільська радас.Колодяжне, вул.Л.Українки2.9:00-17:00ФОП Кондратюк М.ВРелігійна організація "Волинська місцеварелігійна громада Свідків Єгови"УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Курсова Г.ВФО Шепшелей В.Я м.Ковель, вул..Польова; вул..Чкрвоного Хреста; вул..Зелена; вул.Федьковича; вул..Т.Шевченка1. ЗТП-12 9.00-13.00 ТзОВ Локачі птахопідприємство ФОП Кондратюк смт.Локачі вул.Горєлова2. КТП-10 13.00-17.00 СФГ Костюк,ТзОВ Волиньфарм ФОП Прик смт.Локачі вул.Луцька Грушевського Вербова Підзамче3. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-82 9.00-17.00 ФОП Трасковська с.Маньків вул.1 ТравняВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 від КТП-46 10:00-16:00 ФОП Кревський В.А. (корівник). с.Садів вул.Набережна, Грушевського, Л.Українки.2 ПЛ-0,4 від КТП-185 09:00-17:00 СТзОВ «Романів»3 ПЛ-0,4 від КТП-70 09:00-17:00 ФОП Войтюк Т.М. с.Баїв вул.Кленова, Зелена, Набережна.4 ПЛ-10 кВ Л-31-03 від ЛР-67 до ЛР-68 (КТП-70,115,116,363,433,685) 9:00-17:00 СГТзОВ „Україна”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури, школа, дитсадок№1,2), ПП Войтюк Т.М., ПП Жучко Т.П., ”Укрпошта”, ПАТ „Укртелеком”. с. Баїв вул. Кленова, Зелена, Набережна, Перемоги, Квітнева, Молодіжна, Слов’янська, Зарічна5 ПЛ-0,4 від КТП-232 09:00-17:00 ФАП, клуб, Полонківське СТ, ДГ «Перемога» (кузня, склад, млин). с.Озеряни вул.Незалежності, Лісова, Молодіжна.1 ПЛ-10 Л-58-10 від ПС-110 Любомль до ЛР-25 8:00-18:00 Клуб с.КрасноволяФОП Ющук Валентина СтепанівнаЗАТ "Електро с,Кр.Воля с,Лисняки2 ПЛ-0.4 від КТП-83 8:00-18:00 с Терехи3 КТП-17 з ПЛ-10 8:00-18:00 Фермерське господарство"Козацький двір"ПАТ"Укртелеком" Волинська філіяУДППЗ"УКРПОШТА" Любомльська філіяМагазин с.Борки,РВНО м.ЛюбомльКЗС с.Бірки, Сільська Рада с.БоркиКЗС с.Бірки с Борки4 КТП-76 8:00-18:00 с Радехів5 КТП-196 8:00-18:00 с Грабово6 КТП-428 8:00-18:00 РВНО смт. Шацькс Грабово1. 10:00-17:00Мобільна станція; Школа;с. Бірки (Частково)2 ПЛ-10кВ Л-10-07 від ЛР-43 10:00-17:00 Територіальний центр; Насосна станція; Церква; Магазин; с. Бучинс. Селісок (Частково)3 ЗТП-202 10:00-16:00 ПАТ «Київтар»; Лайф; ФОП Качула столярний цех; ФОП Домальчук Стоянка; ФОП Мартинчук Майстерня смт. Любешів1. 10:00-17:00ФОП Шкабура Степан Петрович – кіоск. c. Старий Чорторийськ2 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС». с. Чорниж3 ПЛ-10 кВ Л-28-01 8:00-17:00 СП "Маневицьке ОПГХ"- склад, контора; ФО Кух І.О.; ФО Шуляковський Р.А.; ФО Басюк С.А; ФОП Самойлович А.В.; Маневицька центральна районна лікарня - стара поліклініка, казначейство, гуртожиток; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради - база-склад; ФОП Оксенюк В.Ф. - кіоск по ремонту; Управління державної казначейської служби Украйни – адмінприміщення; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Білоус Марія Іванівна – Стоматологічний кабінет; ДУ "ВОЦКПХ МОЗ України" - адмінприміщення; Дитячий садок №1; друкарня; Редакція газети "Нова доба"; ФОП Будь А.І. - торгівельний комплекс; Маневицький місцевий суд; Маневицька селищна рада; Відділ культури та туризму Маневицької с/ради – музична школа; Маневицьке ВУЖКГ - котельня; ВОД НАСК "Оранта; ФОП Баран В.І. – магазин; ФОП Вавилюк С.А.; ФОП Романюк В.А.; ФОП Радчук Богдан Анатолійович – аптека; Волинська філія АТ "Укртелеком"; ГУ НП України у Волинській області - адмінприміщення; вул. Комарова – РХ «Волинська місцева РТ Свідків Єгови»; ФОП Веремейчик Олександр Васильович; ФОП Сидорук А.І. – пром. база; ФОП Жовнерук Ю.В. – кіоск; ФО Ковальський Л.В.; Церква УПЦ КП; ФОП Максимчук Тетяна Леонтіївна – магазин; АТ "Укрпошта" – кіоск №2; ПрАТ"ВОПАС" – автостанція; ФОП Саворона Н.О. – аптека; ФОП Васнецова Раїса Іванівна – кафе; ФОП Біланчук Г.К. – кіоск; Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області; ФОП Матящук Н.М. – кіоск; ФОП Мефанік Анастасія Григорівна – магазин; Маневицька комунальна центральна аптека; ФОП Каразія Андрій Степанович – магазин; ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" – установка; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – магазин; Маневицька райспоживспілка - Маневичі-Маркет, м-ин "М"ясо-Риба"; ФОП Кравчук В.В. - стоматологічний кабінет; ФОП Корнійчук С.В. – кіоск; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Максимчук Віталій Сергійович – магазин; ФОП Мельник Генадій Володимирович – кіоск; ДП "Маневицьке лісове господарство" – лісництво; ФОП Роман І.М. – комплекс; ФОП Ларіна В.Д. – цех; ГУ ДПІ у Волинській області – адмінприміщення; Волинський обласний центр зайнятості; ФОП Лях Світлана Петрівна – кіоск; ФОП Гридін Сергій Володимирович – кіоск; ТзОВ фірма "Волиньфарм" – аптека; КП «Маневицький райсількомунгосп» – база; ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" – магазин; Спортивно технічний клуб смт.Маневичі ТСОУ; Виробничо-комунальне підприємств"Волиньагробізнес"; ФОП Стрельчук Тетяна Архипівна – магазин; Волинський обл. центр з гідрометеорології; ФОП Ларіна В.Д. – пилорама; Маневицька центральна районна лікарня – поліклініка; ФОП Слобода Т.В. – магазин; ФОП Лучко Сергій Михайлович – магазин; ФОП Коновал Григорій Миколайович – стоматологічний кабінет; ТзОВ "ПСП ОЙЛ» – АЗС; ПП " МАНЕВИЧІ-СЕРВІС" – СТО; ТОВ "Агрофрукт" ЛТД; ТзОВ"Екома" – база; ТзОВ"Дельта Вест Ойл Груп" – АЗС №5, ФОП Кулик М.В.; ФОП Івасів І.В.; ФО Борисюк О.В.; ФОП Рожнюк О.П. ; Управління СБУ України у Волинській області; ФОП Семенюк Г.К.; ФОП Гладун О.М.; ФО Жарко М.М.; ФОП Долина Т.П.; ФОП Обушко В.І.; ФОП Вострякова С.С. смт. Маневичі: вул. Володимира Великого, 100-річчя Маневич, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Северина Наливавйка, Корольова, Незалежності, Луцька, Західна, Маяковського, Ювілейна, Лермонтова, Комарова, Козацька, Некрасова, проспект Волі, Івасюка, Вокзальна, Сонячна, Андрія Снітка, Островського, Пушкіна, Сагайдачного4 ПЛ-10 кВ Л-28-03 8:00-17:00 Заготконтора Маневицької райспоживспілки – свинарник, ФОП Лучко Сергій Михайлович магазин.ФОП Шилак О.О. – кіоск; Молитовний будинок.ФОП Цісарук Т.С. – цех; клуб; школа; ДП "Городоцьке лісове господарство" – столова, гараж, лісництво, диспетчерська; ФОП Вакуліч В.Т. – магазин; ФОП Борисюк Н.М. – магазин; ФАП; КП «Райсількомунгосп» – водонапірна башта; ДП "Городоцьке лісове господарство" – цех, житловий масив; ФОП Борисюк Надія Костянтинівна - магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; Маневицьке споживче товариство – магазин; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; школа; церква. Опорний заклад середньої освіти «Прилісненської с/ради Волинської обл.»ЖКП Прилісненської с/ради смт. Маневичі: вул. Лоше. Григорія Сковороди, Соснова, Пархоменка, Кожедуба, Чкалова, Кірова, Квітнева, Ринкова, Київськас. Прилісне.с. Городок5 ПЛ-10 кВ Л-28-04 8:00-17:00 Церква.ТОВ «ВЕЗ»; ТзОВ " Крайімпекс" – пром. база; Маневицький торфзавод філія п-ва "Волиньторф"; СП "Маневицьке ОПГХ" кафе; Маневицька райспоживспілка – контора; Маневицьке споживче товариство – магазин побут. хімії, магазин госп. товарів; Маневицьке ВУЖКГ – адмінприміщення, старий готель; ФОП Пасічко Павло Леонтійович – магазин «Оптика»; Оптово-роздрібне п-во Маневицької райспоживспілки – торгівельний павільйон; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – кіоск; ФОП Клець Олександр Васильович; ФОП Малихіна Г.В.; ФОП Веремійчик Олександр Васильович – магазин «Смак»; ФОП Сіліч Володимир Ярославович – магазин; ФОП Кузьмич Володимир Іванович; ФОП Шишолік Володимир Савович – кіоск; Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки – магазин; Церква; ФОП Кузьмич Л.І.; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Дибцин Сергій Євгенович – магазин; ФОП Семенюк С.І. – магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; Римсько-католицький костел №69; ФОП Тимошенко Роман Юрійович – магазин; Церква; ФОП Будь А.І.; ФОП Мельник Г.І.; КЕВ в м.Вол.-Волинський – призовна дільниця; ФО Нерубайло А.М. магазин; ФОП Оленченко В.Ч. – магазин; ФОП Данилюк Л.М. – база; ФОП Данилюк О.В.; Заготконтора Маневицької райспоживспілки – овощесховище; ФОП Жовнерук Ю.В. – магазин; ПрАТ «ВФ Україна» - БСМЗ; ФОП Жовнерук Марія Данилівна – комплекс; Заготконтора Маневицької райспоживспілки; ФОП Бринчук Р.Л. – склад; ФОП Деделюк Ю.В. – пункт прийому; Ветлікарня; ДП"Поліське лісове господарство" – адмінприміщення; ФОП Рак Ігор Володимирович – автопарк; ПрАТ"Родючість"; Філія "Маневицький автодор" – база; ТзОВ"ТИС"; СП "Маневицьке ОПГХ" – кафе «Стохід»; Приватне підприємство "Берізка"; Приватне акціонерне товариство "Енерго" – база; КЕВ м. Володимир-Волинськ; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – магазин; ФОП Красуляк Я.М. - магазин; ТзОВ "УКР.АВТОІНВЕСТ". ФО Киричик Б.В.вул. Комарова – ФО Скороход Н.С. смт. Маневичі, вул. Кривоноса, Ринкова, 100-річчя Маневич, Янчишина, Галана, Зелена, Кошового, Гагаріна, Шевченка, Енгельса, Слупачика, Жовтнева, Ватутіна, 1-травня, Андрія Снітка, Сірка, Вокзальна, Лесі Українки, Сонячна6 ПЛ-10 кВ Л-28-05 8:00-17:00 ДТГО «Львівська залізниця»7 ПЛ-10 кВ Л-28-07 від ЗТП-228 8:00-17:00 АТ "Укртелеком" Волинська філія; ФОП Гейко В.О. – магазин; Храм Живоносне джерело УПЦ; дитсадок №4; Маневицьке ВУЖКГ – водонапірна башта №3; школа №2; ФОП Лучко Сергій Михайлович – готельний комплекс; бібліотека; Прокуратура Волинської області; УСЗН Камінь-Каширської РДА– адмінприміщення; ГУ ПФУ у Волинській обл. – адмінприміщення; ФОП Детюк О.О.; ФОП Слобода Т.В. – магазин; ФОП Мефанік Анастасія Григорівна – магазин. смт. Маневичі, вул. Степана Бойка, Некрасова, 100-річчя Маневич, Наливайка, Богдана Хмельницького8 ПЛ-10 кВ Л-28-08 8:00-17:00 Підприємство Маневицької ВК – 42 – колонія; ДП "Маневицьке лісове господарство"; ДП «Волинський автодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Маневицька філія– тупик; Підприємство Маневицької ВК-42-гараж; ФОП Клименко С.В. – автопарк; ФОП Оксенюк М.А. – магазин; ФОП Міцевський Петро Дорофійович – МАФ; ДУ Маневицька ВК – 42 – гараж; Колківський ЦПО, гуртожиток №1; дит. садок №3; ДП "Маневицька радіологічна лабораторія"; ДП "Маневицьке лісове господарство" – будмайданчик; ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" – майстерня-гараж, контора; ДП "Маневицьке лісове господарство" – гараж, цех; ФОП Морозюк В.І. – магазин. смт. Маневичі, вул. 8-го Березня, Партизанська, Галана, Ягідна, Ставкова, Шевченка, Сірка, 1-го Травня, Андрія Снітка, Лесі Українки, Сонячна, Коцюбинського, Гоголя, Червоної Калини, Луцька9 КЛ-28-10 8:00-17:00 Маневицька селищна рада – адмінприміщення № 1; Відділ культури та туризму Маневицької с/ради – музей, гараж кінотеатру; Маневицьке споживче товариство – бар «Лотос»; ВККП "Побутсервіс" – ательє; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – центр творчості; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – адмінприміщення № 1; Приватне акціонерне товариство "Киїстар" – БСМЗ; ФОП Слобода С.М. – магазин; ФОП Рак Руслана Михайлівна – магазин; СП "Маневицьке ОПГХ" – кафе №1; 4-а ДПРЗ ГУ ДСУНС у Волинській області – пожежна частина; Філія ВОУ АТ "Ощадбанк" – відділення; ТзОВ"Екома"; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – школа №1, бухгалтерія; ФО Мусійчук Віктор Іванович – кіоск; Товариство рибалок та мисливців – адмінприміщення; ФОП Клімчук Володимир Миколайович – магазин; Маневицьке ВУЖКГ – водонапірна башта; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – адмінприміщення; ФОП Баран Г.Г. – магазин; Церква Адвентистів Сьомого Дня; ТзОВ "Торговий дім "Аванта"; ФО Полковський Славомир – ЗАВОД; Маневицька райспоживспілка – Комплекс «Україна»; ФО Кирда Л.Ф.; ФОП Гейко В.О.; смт. Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, Незалежності, Горького, Комарова, Козацька10 ПЛ 35 кВ від ПС «Сойне» 8:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна № 5; ФОП Шумик Андрій Іванович – кафе «Приліснянка»; ПрАТ «ВФ Україна» – БСМЗ; Прилісненська сільська рада; Будинок культури; клуб; Маневицьке споживче товариство – магазин; школа; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №2; ФОП Шумик Андрій Іванович - магазин; ФОП Біланчук Г.К. – кіоск; ФОП Титаренко С.М. – магазин; ФОП Шеметуха В.В. – кіоск; Церква; ФОП Борисюк Н.М. – кіоск; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №4; ФОП Борисюк О.В. – пилорама; ТзОВ "Ресвуд" – вироб. приміщення; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №3; ФОП Зоря С.В. – магазин; ТзОВ"Екома" – цех; Державне підприємство "Волиньторф" – комірка №5, №8; Державне підприємство "Волиньторф" – будинок обрядових подій; Сільська рада с.Прилісне – будинок інспектора, АТ"Укрпошта" – відділення; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; ФОП Коснюк О.В.; Заклад дошкільної освіти «Колобок»; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – їдальня; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №1; ФОП Кравчик Н.М. – магазин;ПАТ "Рожищенський сирзавод" пункт прийому; ФО Бабійчук Тетяна Федорівна – кіоск; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; КНП ЦМСД Прилісненської с/ради– ФАП; ДП "Городоцьке лісове господарство" – лісництво; Церква; Молитовний будинок; Маневицьке споживче товариство – магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; Маневицьке управління водного господарства – дільниця; ФОП Мельник М.С. – цех; школа - Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області;Прилісненська с/рада-адмінприміщення, клуб; ДП "Маневицьке лісове господарство" – лісництво; ПАТ "Рожищенський сирзавод" – пункт прийому; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; Карасинська гімназія Прилісненської с/ради – школа; Церква; Прилісненська сільська рада – адмінприміщення, клуб; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; Маневицьке споживче товариство – магазин; ФОП Шишик Андрій Михайлович – магазин; Молитовний будинок; ДП "Маневицьке лісове господарство" – нове лісництво; ДП «Волинський автодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Маневицька філія – дільниця; ФАП; ТзОВ "УкрТАУЕР" – БСМЗ.Маневицьке споживче товариство – магазин; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; Молитовний будинок; ПрАТ"Київстар" БСМЗ; ДП «Поліське ЛГ»; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.ФОП Борисюк І.Л. – магазин; ДП "Городоцьке лісове господарство"; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.ФОП Вацик В.В. – магазин; Маневицьке споживче товариство – магазин; ФОП Гузар Юрій Іванович – цех; церква; ФАП; клуб; Державне підприємство "Волиньторф" – сировинна база; ФОП Кузьмич Володимир Іванович – цех; ФОП Гузар Людмила Петрівна – магазин; дім молитви; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.ФОП Шпак Т.І. с. Приліснес. Лишнівкас. Карасинс. Замостяс. Городокс. Серхівс.Галузія1 ПЛ-0,4 Л-2 КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Богдана Хмельницького 1-7,2-8, вул.Мічуріна 1Б4 ПЛ-0,4 Л-8 ЗТП-10309:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Івасюка 1-15, 2-16, вул.8 Березня, вул.Раціоналізаторів, вул.Молодіжна1 КТП№194 10:00-13:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Замшани2 КТП№48 13:00-17:00 Фізична особа-підприємець Михалевич Андрій СавовичФізична особа Грицак Оксана Миколаївна с. Замшани3 КТП№125 Л-1 09:00-17:00 с.Панасі4 ПЛ-10кВ Л17-05 10:00-16:00 Д/с с.Тур,СШ Новий корпус с.ТурВідділ прикордоної служби с.ТурПублічне акціонерне товариство "Ковельмолоко"Фізична особа-підприємець Сінчук Володимир Григорович,Фізична особа-підприємець Прач Анатолій СтепановичФізична особа-підприємець Бадзюк Алла ЯківнаБСМЗ с. Тур,Бар "Дружба" с.ТурФізична особа підприємець Берестюк Наталія Миколаївна, Фізична особа Головій Микола Михайлович,Амбулаторія с.Тур с. Тур5 КТП№4 Л-1 10:00-13:00 Школа с.Видраниця с. Видраниця6 КТП№232 Л-4 13:00-17:00 Фізична особа -підприємець Дячук Федір Михайлович с. Видраниця7 ПС35\10 №17 10:30-13:00 Лікарня, Торговий центр "Артеміда" Заболоття0547000 Бар "Меридіан", Бар "Поліський вечір"Фізична особа-підприємець Мельничук Василь Васильович,Товариство з обмеженою відповідальністю "Шольц-Утилізатор АВ"Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович,БС смт.ЗаболоттяМагазин"Колібріс №44 смт.ЗаболоттяБС смт.Заболоття,УкрпоштаФізична особа-підприємець Луцюк Володимир Адамович,Фізична особа-підприємець Бадзюк Алла Яківна,Фізична особа -підприємець Корпач Тетяна Миколаївна,Фізична особа- підприємець Коцюба Вячеслав ПилиповичПП Т-1 Заболотя,Школа інтернат,Укртелеком смт Заболоття, Заліси, Краська, Заполона повнісьтю без напруги1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка (повністю)с. Башова (повністю)с. Тростянка (повністю)с. Іванчиці (повністю) с. Копачівка (повністю)с. Башова (повністю)с. Тростянка (повністю)с. Іванчиці (повністю)14 ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш15 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова16 ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,17 ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,1 КТП-277 10:00 - 17:00. .с Кримневул:Квіткова,1-Травня,Першотравнева.1 ПЛ-0,4кВКТП-156 09:00-17:00 МПП «Мередіан» - деревообробний цех с.Осьмиговичі2 ПЛ-0,4кВКТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик