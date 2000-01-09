Де на Волині будуть відключати світло 14 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 9.00 – 17.00
Новосілківська сільська рада
с. Ковбань:
вул. Незалежності,вул. Дачна.
2. 10.00 – 12.00
ФОП Грушковська Н.Я.,
Поштове відділення кобелка,
Скобелківська сільська рада,
Дім молитви, с. Скобелка:
вул. Берегова,вул. Селищна,
вул. Річна,вул. Зелена
3 КТП №586 12.00 – 17.00 КП "Заготконтора" магазин Скобелка,
ФОП Степанюк Н.В. с. Скобелка:
вул. Садова, вул. Набережна,
вул. Зелена,вул. Бистровицька.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-217 09:30 – 17:00 с.Топилище вул.Центральна і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-225 09:30 – 16:30 с.Литовеж вул.Вербова, вул.І.Франка, вул.Миру і прилеглі
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-152 09:30 – 16:30 ФГ «Верест» с.Тишковичі (ферма)
4. ЗТП-2 09:30 – 17:00 ПрАТ "КИЇВСТАР " Баз.ст Іваничі
ПП МП "САНТЕХМОНТАЖ" Складське приміщення с.м.т.Іваничі
ФОП Олійник М.А. Торговий павільон с.м.т.Іваничі, ФОП ДМИТРУК Л.В. Магазин "Зодіак" с.м.т.Іваничі
ФОП Гергеша О.М. Магазин с.м.т.Іваничі
ФОП Оксенюк М.І. Торговий павільйон смт Іваничі смт.Іваничі вул.Грушевського, вул.Дорошенко, вул.Дружби, вул.Мічуріна, вул.Незалежності, вул.Пекарська, пров.Сонячний і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-59 09:00 – 17:00 М-н Винімок с. Винімок, вул. Паризької Комуни, вул. Центральна (частково), вул. Польова (частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00 – 17:00 с. Сошично, вул. Шкільна, вул.Спортивна.
Ківерцівський район
1. 8:30-20:00
РГ святих жінок мироносиць УПЦ
с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43,
вул.Б.Хмельницького,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького- частково
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25075 8:30-17:00 с. Дідовичі – медпункт
ФОП Чвир Євгенія Ростиславівна с.Дідовичі
вул.Центральна,
вул.Набережна,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Колодяженська сільська рада
с.Колодяжне, вул.Л.Українки
2.
9:00-17:00
ФОП Кондратюк М.В
Релігійна організація "Волинська місцева
релігійна громада Свідків Єгови"
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Курсова Г.В
ФО Шепшелей В.Я м.Ковель, вул..Польова; вул..Чкрвоного Хреста; вул..Зелена; вул.Федьковича; вул..Т.Шевченка
Локачинський район
1. ЗТП-12 9.00-13.00 ТзОВ Локачі птахопідприємство ФОП Кондратюк смт.Локачі вул.Горєлова
2. КТП-10 13.00-17.00 СФГ Костюк,ТзОВ Волиньфарм ФОП Прик смт.Локачі вул.Луцька Грушевського Вербова Підзамче
3. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-82 9.00-17.00 ФОП Трасковська с.Маньків вул.1 Травня
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 від КТП-46 10:00-16:00 ФОП Кревський В.А. (корівник). с.Садів вул.Набережна, Грушевського, Л.Українки.
2 ПЛ-0,4 від КТП-185 09:00-17:00 СТзОВ «Романів»
3 ПЛ-0,4 від КТП-70 09:00-17:00 ФОП Войтюк Т.М. с.Баїв вул.Кленова, Зелена, Набережна.
4 ПЛ-10 кВ Л-31-03 від ЛР-67 до ЛР-68 (КТП-70,115,116,363,433,685) 9:00-17:00 СГТзОВ „Україна”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури, школа, дитсадок№1,2), ПП Войтюк Т.М., ПП Жучко Т.П., ”Укрпошта”, ПАТ „Укртелеком”. с. Баїв вул. Кленова, Зелена, Набережна, Перемоги, Квітнева, Молодіжна, Слов’янська, Зарічна
5 ПЛ-0,4 від КТП-232 09:00-17:00 ФАП, клуб, Полонківське СТ, ДГ «Перемога» (кузня, склад, млин). с.Озеряни вул.Незалежності, Лісова, Молодіжна.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10 Л-58-10 від ПС-110 Любомль до ЛР-25 8:00-18:00 Клуб с.КрасноволяФОП Ющук Валентина СтепанівнаЗАТ "Електро с,Кр.Воля с,Лисняки
2 ПЛ-0.4 від КТП-83 8:00-18:00 с Терехи
3 КТП-17 з ПЛ-10 8:00-18:00 Фермерське господарство"Козацький двір"
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
УДППЗ"УКРПОШТА" Любомльська філія
Магазин с.Борки,РВНО м.Любомль
КЗС с.Бірки, Сільська Рада с.Борки
КЗС с.Бірки с Борки
4 КТП-76 8:00-18:00 с Радехів
5 КТП-196 8:00-18:00 с Грабово
6 КТП-428 8:00-18:00 РВНО смт. Шацьк
с Грабово
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Мобільна станція; Школа;
с. Бірки (Частково)
2 ПЛ-10кВ Л-10-07 від ЛР-43 10:00-17:00 Територіальний центр; Насосна станція; Церква; Магазин; с. Бучин
с. Селісок (Частково)
3 ЗТП-202 10:00-16:00 ПАТ «Київтар»; Лайф; ФОП Качула столярний цех; ФОП Домальчук Стоянка; ФОП Мартинчук Майстерня смт. Любешів
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Шкабура Степан Петрович – кіоск. c. Старий Чорторийськ
2 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС». с. Чорниж
3 ПЛ-10 кВ Л-28-01 8:00-17:00 СП "Маневицьке ОПГХ"- склад, контора; ФО Кух І.О.; ФО Шуляковський Р.А.; ФО Басюк С.А; ФОП Самойлович А.В.; Маневицька центральна районна лікарня - стара поліклініка, казначейство, гуртожиток; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради - база-склад; ФОП Оксенюк В.Ф. - кіоск по ремонту; Управління державної казначейської служби Украйни – адмінприміщення; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Білоус Марія Іванівна – Стоматологічний кабінет; ДУ "ВОЦКПХ МОЗ України" - адмінприміщення; Дитячий садок №1; друкарня; Редакція газети "Нова доба"; ФОП Будь А.І. - торгівельний комплекс; Маневицький місцевий суд; Маневицька селищна рада; Відділ культури та туризму Маневицької с/ради – музична школа; Маневицьке ВУЖКГ - котельня; ВОД НАСК "Оранта; ФОП Баран В.І. – магазин; ФОП Вавилюк С.А.; ФОП Романюк В.А.; ФОП Радчук Богдан Анатолійович – аптека; Волинська філія АТ "Укртелеком"; ГУ НП України у Волинській області - адмінприміщення; вул. Комарова – РХ «Волинська місцева РТ Свідків Єгови»; ФОП Веремейчик Олександр Васильович; ФОП Сидорук А.І. – пром. база; ФОП Жовнерук Ю.В. – кіоск; ФО Ковальський Л.В.; Церква УПЦ КП; ФОП Максимчук Тетяна Леонтіївна – магазин; АТ "Укрпошта" – кіоск №2; ПрАТ"ВОПАС" – автостанція; ФОП Саворона Н.О. – аптека; ФОП Васнецова Раїса Іванівна – кафе; ФОП Біланчук Г.К. – кіоск; Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області; ФОП Матящук Н.М. – кіоск; ФОП Мефанік Анастасія Григорівна – магазин; Маневицька комунальна центральна аптека; ФОП Каразія Андрій Степанович – магазин; ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" – установка; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – магазин; Маневицька райспоживспілка - Маневичі-Маркет, м-ин "М"ясо-Риба"; ФОП Кравчук В.В. - стоматологічний кабінет; ФОП Корнійчук С.В. – кіоск; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Максимчук Віталій Сергійович – магазин; ФОП Мельник Генадій Володимирович – кіоск; ДП "Маневицьке лісове господарство" – лісництво; ФОП Роман І.М. – комплекс; ФОП Ларіна В.Д. – цех; ГУ ДПІ у Волинській області – адмінприміщення; Волинський обласний центр зайнятості; ФОП Лях Світлана Петрівна – кіоск; ФОП Гридін Сергій Володимирович – кіоск; ТзОВ фірма "Волиньфарм" – аптека; КП «Маневицький райсількомунгосп» – база; ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" – магазин; Спортивно технічний клуб смт.Маневичі ТСОУ; Виробничо-комунальне підприємств"Волиньагробізнес"; ФОП Стрельчук Тетяна Архипівна – магазин; Волинський обл. центр з гідрометеорології; ФОП Ларіна В.Д. – пилорама; Маневицька центральна районна лікарня – поліклініка; ФОП Слобода Т.В. – магазин; ФОП Лучко Сергій Михайлович – магазин; ФОП Коновал Григорій Миколайович – стоматологічний кабінет; ТзОВ "ПСП ОЙЛ» – АЗС; ПП " МАНЕВИЧІ-СЕРВІС" – СТО; ТОВ "Агрофрукт" ЛТД; ТзОВ"Екома" – база; ТзОВ"Дельта Вест Ойл Груп" – АЗС №5, ФОП Кулик М.В.; ФОП Івасів І.В.; ФО Борисюк О.В.; ФОП Рожнюк О.П. ; Управління СБУ України у Волинській області; ФОП Семенюк Г.К.; ФОП Гладун О.М.; ФО Жарко М.М.; ФОП Долина Т.П.; ФОП Обушко В.І.; ФОП Вострякова С.С. смт. Маневичі: вул. Володимира Великого, 100-річчя Маневич, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Северина Наливавйка, Корольова, Незалежності, Луцька, Західна, Маяковського, Ювілейна, Лермонтова, Комарова, Козацька, Некрасова, проспект Волі, Івасюка, Вокзальна, Сонячна, Андрія Снітка, Островського, Пушкіна, Сагайдачного
4 ПЛ-10 кВ Л-28-03 8:00-17:00 Заготконтора Маневицької райспоживспілки – свинарник, ФОП Лучко Сергій Михайлович магазин.
ФОП Шилак О.О. – кіоск; Молитовний будинок.
ФОП Цісарук Т.С. – цех; клуб; школа; ДП "Городоцьке лісове господарство" – столова, гараж, лісництво, диспетчерська; ФОП Вакуліч В.Т. – магазин; ФОП Борисюк Н.М. – магазин; ФАП; КП «Райсількомунгосп» – водонапірна башта; ДП "Городоцьке лісове господарство" – цех, житловий масив; ФОП Борисюк Надія Костянтинівна - магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; Маневицьке споживче товариство – магазин; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; школа; церква. Опорний заклад середньої освіти «Прилісненської с/ради Волинської обл.»
ЖКП Прилісненської с/ради смт. Маневичі: вул. Лоше. Григорія Сковороди, Соснова, Пархоменка, Кожедуба, Чкалова, Кірова, Квітнева, Ринкова, Київська
с. Прилісне.
с. Городок
5 ПЛ-10 кВ Л-28-04 8:00-17:00 Церква.
ТОВ «ВЕЗ»; ТзОВ " Крайімпекс" – пром. база; Маневицький торфзавод філія п-ва "Волиньторф"; СП "Маневицьке ОПГХ" кафе; Маневицька райспоживспілка – контора; Маневицьке споживче товариство – магазин побут. хімії, магазин госп. товарів; Маневицьке ВУЖКГ – адмінприміщення, старий готель; ФОП Пасічко Павло Леонтійович – магазин «Оптика»; Оптово-роздрібне п-во Маневицької райспоживспілки – торгівельний павільйон; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – кіоск; ФОП Клець Олександр Васильович; ФОП Малихіна Г.В.; ФОП Веремійчик Олександр Васильович – магазин «Смак»; ФОП Сіліч Володимир Ярославович – магазин; ФОП Кузьмич Володимир Іванович; ФОП Шишолік Володимир Савович – кіоск; Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки – магазин; Церква; ФОП Кузьмич Л.І.; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Дибцин Сергій Євгенович – магазин; ФОП Семенюк С.І. – магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; Римсько-католицький костел №69; ФОП Тимошенко Роман Юрійович – магазин; Церква; ФОП Будь А.І.; ФОП Мельник Г.І.; КЕВ в м.Вол.-Волинський – призовна дільниця; ФО Нерубайло А.М. магазин; ФОП Оленченко В.Ч. – магазин; ФОП Данилюк Л.М. – база; ФОП Данилюк О.В.; Заготконтора Маневицької райспоживспілки – овощесховище; ФОП Жовнерук Ю.В. – магазин; ПрАТ «ВФ Україна» - БСМЗ; ФОП Жовнерук Марія Данилівна – комплекс; Заготконтора Маневицької райспоживспілки; ФОП Бринчук Р.Л. – склад; ФОП Деделюк Ю.В. – пункт прийому; Ветлікарня; ДП"Поліське лісове господарство" – адмінприміщення; ФОП Рак Ігор Володимирович – автопарк; ПрАТ"Родючість"; Філія "Маневицький автодор" – база; ТзОВ"ТИС"; СП "Маневицьке ОПГХ" – кафе «Стохід»; Приватне підприємство "Берізка"; Приватне акціонерне товариство "Енерго" – база; КЕВ м. Володимир-Волинськ; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – магазин; ФОП Красуляк Я.М. - магазин; ТзОВ "УКР.АВТОІНВЕСТ". ФО Киричик Б.В.
вул. Комарова – ФО Скороход Н.С. смт. Маневичі, вул. Кривоноса, Ринкова, 100-річчя Маневич, Янчишина, Галана, Зелена, Кошового, Гагаріна, Шевченка, Енгельса, Слупачика, Жовтнева, Ватутіна, 1-травня, Андрія Снітка, Сірка, Вокзальна, Лесі Українки, Сонячна
6 ПЛ-10 кВ Л-28-05 8:00-17:00 ДТГО «Львівська залізниця»
7 ПЛ-10 кВ Л-28-07 від ЗТП-228 8:00-17:00 АТ "Укртелеком" Волинська філія; ФОП Гейко В.О. – магазин; Храм Живоносне джерело УПЦ; дитсадок №4; Маневицьке ВУЖКГ – водонапірна башта №3; школа №2; ФОП Лучко Сергій Михайлович – готельний комплекс; бібліотека; Прокуратура Волинської області; УСЗН Камінь-Каширської РДА– адмінприміщення; ГУ ПФУ у Волинській обл. – адмінприміщення; ФОП Детюк О.О.; ФОП Слобода Т.В. – магазин; ФОП Мефанік Анастасія Григорівна – магазин. смт. Маневичі, вул. Степана Бойка, Некрасова, 100-річчя Маневич, Наливайка, Богдана Хмельницького
8 ПЛ-10 кВ Л-28-08 8:00-17:00 Підприємство Маневицької ВК – 42 – колонія; ДП "Маневицьке лісове господарство"; ДП «Волинський автодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Маневицька філія– тупик; Підприємство Маневицької ВК-42-гараж; ФОП Клименко С.В. – автопарк; ФОП Оксенюк М.А. – магазин; ФОП Міцевський Петро Дорофійович – МАФ; ДУ Маневицька ВК – 42 – гараж; Колківський ЦПО, гуртожиток №1; дит. садок №3; ДП "Маневицька радіологічна лабораторія"; ДП "Маневицьке лісове господарство" – будмайданчик; ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" – майстерня-гараж, контора; ДП "Маневицьке лісове господарство" – гараж, цех; ФОП Морозюк В.І. – магазин. смт. Маневичі, вул. 8-го Березня, Партизанська, Галана, Ягідна, Ставкова, Шевченка, Сірка, 1-го Травня, Андрія Снітка, Лесі Українки, Сонячна, Коцюбинського, Гоголя, Червоної Калини, Луцька
9 КЛ-28-10 8:00-17:00 Маневицька селищна рада – адмінприміщення № 1; Відділ культури та туризму Маневицької с/ради – музей, гараж кінотеатру; Маневицьке споживче товариство – бар «Лотос»; ВККП "Побутсервіс" – ательє; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – центр творчості; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – адмінприміщення № 1; Приватне акціонерне товариство "Киїстар" – БСМЗ; ФОП Слобода С.М. – магазин; ФОП Рак Руслана Михайлівна – магазин; СП "Маневицьке ОПГХ" – кафе №1; 4-а ДПРЗ ГУ ДСУНС у Волинській області – пожежна частина; Філія ВОУ АТ "Ощадбанк" – відділення; ТзОВ"Екома"; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – школа №1, бухгалтерія; ФО Мусійчук Віктор Іванович – кіоск; Товариство рибалок та мисливців – адмінприміщення; ФОП Клімчук Володимир Миколайович – магазин; Маневицьке ВУЖКГ – водонапірна башта; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – адмінприміщення; ФОП Баран Г.Г. – магазин; Церква Адвентистів Сьомого Дня; ТзОВ "Торговий дім "Аванта"; ФО Полковський Славомир – ЗАВОД; Маневицька райспоживспілка – Комплекс «Україна»; ФО Кирда Л.Ф.; ФОП Гейко В.О.; смт. Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, Незалежності, Горького, Комарова, Козацька
10 ПЛ 35 кВ від ПС «Сойне» 8:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна № 5; ФОП Шумик Андрій Іванович – кафе «Приліснянка»; ПрАТ «ВФ Україна» – БСМЗ; Прилісненська сільська рада; Будинок культури; клуб; Маневицьке споживче товариство – магазин; школа; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №2; ФОП Шумик Андрій Іванович - магазин; ФОП Біланчук Г.К. – кіоск; ФОП Титаренко С.М. – магазин; ФОП Шеметуха В.В. – кіоск; Церква; ФОП Борисюк Н.М. – кіоск; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №4; ФОП Борисюк О.В. – пилорама; ТзОВ "Ресвуд" – вироб. приміщення; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №3; ФОП Зоря С.В. – магазин; ТзОВ"Екома" – цех; Державне підприємство "Волиньторф" – комірка №5, №8; Державне підприємство "Волиньторф" – будинок обрядових подій; Сільська рада с.Прилісне – будинок інспектора, АТ"Укрпошта" – відділення; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; ФОП Коснюк О.В.; Заклад дошкільної освіти «Колобок»; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – їдальня; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №1; ФОП Кравчик Н.М. – магазин;
ПАТ "Рожищенський сирзавод" пункт прийому; ФО Бабійчук Тетяна Федорівна – кіоск; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; КНП ЦМСД Прилісненської с/ради– ФАП; ДП "Городоцьке лісове господарство" – лісництво; Церква; Молитовний будинок; Маневицьке споживче товариство – магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; Маневицьке управління водного господарства – дільниця; ФОП Мельник М.С. – цех; школа - Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області;
Прилісненська с/рада-адмінприміщення, клуб; ДП "Маневицьке лісове господарство" – лісництво; ПАТ "Рожищенський сирзавод" – пункт прийому; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; Карасинська гімназія Прилісненської с/ради – школа; Церква; Прилісненська сільська рада – адмінприміщення, клуб; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; Маневицьке споживче товариство – магазин; ФОП Шишик Андрій Михайлович – магазин; Молитовний будинок; ДП "Маневицьке лісове господарство" – нове лісництво; ДП «Волинський автодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Маневицька філія – дільниця; ФАП; ТзОВ "УкрТАУЕР" – БСМЗ.
Маневицьке споживче товариство – магазин; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; Молитовний будинок; ПрАТ"Київстар" БСМЗ; ДП «Поліське ЛГ»; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.
ФОП Борисюк І.Л. – магазин; ДП "Городоцьке лісове господарство"; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.
ФОП Вацик В.В. – магазин; Маневицьке споживче товариство – магазин; ФОП Гузар Юрій Іванович – цех; церква; ФАП; клуб; Державне підприємство "Волиньторф" – сировинна база; ФОП Кузьмич Володимир Іванович – цех; ФОП Гузар Людмила Петрівна – магазин; дім молитви; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.
ФОП Шпак Т.І. с. Прилісне
с. Лишнівка
с. Карасин
с. Замостя
с. Городок
с. Серхів
с.Галузія
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 Л-2 КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Богдана Хмельницького 1-7,2-8, вул.Мічуріна 1Б
4 ПЛ-0,4 Л-8 ЗТП-103
09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Івасюка 1-15, 2-16, вул.8 Березня, вул.Раціоналізаторів, вул.Молодіжна
Ратнівський район
1 КТП№194 10:00-13:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Замшани
2 КТП№48 13:00-17:00 Фізична особа-підприємець Михалевич Андрій Савович
Фізична особа Грицак Оксана Миколаївна с. Замшани
3 КТП№125 Л-1 09:00-17:00 с.Панасі
4 ПЛ-10кВ Л17-05 10:00-16:00 Д/с с.Тур,СШ Новий корпус с.Тур
Відділ прикордоної служби с.Тур
Публічне акціонерне товариство "Ковельмолоко"
Фізична особа-підприємець Сінчук Володимир Григорович,Фізична особа-підприємець Прач Анатолій Степанович
Фізична особа-підприємець Бадзюк Алла Яківна
БСМЗ с. Тур,Бар "Дружба" с.Тур
Фізична особа підприємець Берестюк Наталія Миколаївна, Фізична особа Головій Микола Михайлович,Амбулаторія с.Тур с. Тур
5 КТП№4 Л-1 10:00-13:00 Школа с.Видраниця с. Видраниця
6 КТП№232 Л-4 13:00-17:00 Фізична особа -підприємець Дячук Федір Михайлович с. Видраниця
7 ПС35\10 №17 10:30-13:00 Лікарня, Торговий центр "Артеміда" Заболоття
0547000 Бар "Меридіан", Бар "Поліський вечір"
Фізична особа-підприємець Мельничук Василь Васильович,Товариство з обмеженою відповідальністю "Шольц-Утилізатор АВ"
Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович,БС смт.Заболоття
Магазин"Колібріс №44 смт.Заболоття
БС смт.Заболоття,Укрпошта
Фізична особа-підприємець Луцюк Володимир Адамович,Фізична особа-підприємець Бадзюк Алла Яківна,Фізична особа -підприємець Корпач Тетяна Миколаївна,Фізична особа- підприємець Коцюба Вячеслав Пилипович
ПП Т-1 Заболотя,Школа інтернат,Укртелеком смт Заболоття, Заліси, Краська, Заполона повнісьтю без напруги
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю) с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю)
14 ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
15 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
16 ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
17 ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
Старовижівський район
1 КТП-277 10:00 - 17:00. .с Кримне
вул:Квіткова,1-Травня,Першотравнева.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-156 09:00-17:00 МПП «Мередіан» - деревообробний цех с.Осьмиговичі
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 9.00 – 17.00
Новосілківська сільська рада
с. Ковбань:
вул. Незалежності,вул. Дачна.
2. 10.00 – 12.00
ФОП Грушковська Н.Я.,
Поштове відділення кобелка,
Скобелківська сільська рада,
Дім молитви, с. Скобелка:
вул. Берегова,вул. Селищна,
вул. Річна,вул. Зелена
3 КТП №586 12.00 – 17.00 КП "Заготконтора" магазин Скобелка,
ФОП Степанюк Н.В. с. Скобелка:
вул. Садова, вул. Набережна,
вул. Зелена,вул. Бистровицька.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-217 09:30 – 17:00 с.Топилище вул.Центральна і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-225 09:30 – 16:30 с.Литовеж вул.Вербова, вул.І.Франка, вул.Миру і прилеглі
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-152 09:30 – 16:30 ФГ «Верест» с.Тишковичі (ферма)
4. ЗТП-2 09:30 – 17:00 ПрАТ "КИЇВСТАР " Баз.ст Іваничі
ПП МП "САНТЕХМОНТАЖ" Складське приміщення с.м.т.Іваничі
ФОП Олійник М.А. Торговий павільон с.м.т.Іваничі, ФОП ДМИТРУК Л.В. Магазин "Зодіак" с.м.т.Іваничі
ФОП Гергеша О.М. Магазин с.м.т.Іваничі
ФОП Оксенюк М.І. Торговий павільйон смт Іваничі смт.Іваничі вул.Грушевського, вул.Дорошенко, вул.Дружби, вул.Мічуріна, вул.Незалежності, вул.Пекарська, пров.Сонячний і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-59 09:00 – 17:00 М-н Винімок с. Винімок, вул. Паризької Комуни, вул. Центральна (частково), вул. Польова (частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00 – 17:00 с. Сошично, вул. Шкільна, вул.Спортивна.
Ківерцівський район
1. 8:30-20:00
РГ святих жінок мироносиць УПЦ
с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43,
вул.Б.Хмельницького,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького- частково
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25075 8:30-17:00 с. Дідовичі – медпункт
ФОП Чвир Євгенія Ростиславівна с.Дідовичі
вул.Центральна,
вул.Набережна,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Колодяженська сільська рада
с.Колодяжне, вул.Л.Українки
2.
9:00-17:00
ФОП Кондратюк М.В
Релігійна організація "Волинська місцева
релігійна громада Свідків Єгови"
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Курсова Г.В
ФО Шепшелей В.Я м.Ковель, вул..Польова; вул..Чкрвоного Хреста; вул..Зелена; вул.Федьковича; вул..Т.Шевченка
Локачинський район
1. ЗТП-12 9.00-13.00 ТзОВ Локачі птахопідприємство ФОП Кондратюк смт.Локачі вул.Горєлова
2. КТП-10 13.00-17.00 СФГ Костюк,ТзОВ Волиньфарм ФОП Прик смт.Локачі вул.Луцька Грушевського Вербова Підзамче
3. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-82 9.00-17.00 ФОП Трасковська с.Маньків вул.1 Травня
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 від КТП-46 10:00-16:00 ФОП Кревський В.А. (корівник). с.Садів вул.Набережна, Грушевського, Л.Українки.
2 ПЛ-0,4 від КТП-185 09:00-17:00 СТзОВ «Романів»
3 ПЛ-0,4 від КТП-70 09:00-17:00 ФОП Войтюк Т.М. с.Баїв вул.Кленова, Зелена, Набережна.
4 ПЛ-10 кВ Л-31-03 від ЛР-67 до ЛР-68 (КТП-70,115,116,363,433,685) 9:00-17:00 СГТзОВ „Україна”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури, школа, дитсадок№1,2), ПП Войтюк Т.М., ПП Жучко Т.П., ”Укрпошта”, ПАТ „Укртелеком”. с. Баїв вул. Кленова, Зелена, Набережна, Перемоги, Квітнева, Молодіжна, Слов’янська, Зарічна
5 ПЛ-0,4 від КТП-232 09:00-17:00 ФАП, клуб, Полонківське СТ, ДГ «Перемога» (кузня, склад, млин). с.Озеряни вул.Незалежності, Лісова, Молодіжна.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10 Л-58-10 від ПС-110 Любомль до ЛР-25 8:00-18:00 Клуб с.КрасноволяФОП Ющук Валентина СтепанівнаЗАТ "Електро с,Кр.Воля с,Лисняки
2 ПЛ-0.4 від КТП-83 8:00-18:00 с Терехи
3 КТП-17 з ПЛ-10 8:00-18:00 Фермерське господарство"Козацький двір"
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
УДППЗ"УКРПОШТА" Любомльська філія
Магазин с.Борки,РВНО м.Любомль
КЗС с.Бірки, Сільська Рада с.Борки
КЗС с.Бірки с Борки
4 КТП-76 8:00-18:00 с Радехів
5 КТП-196 8:00-18:00 с Грабово
6 КТП-428 8:00-18:00 РВНО смт. Шацьк
с Грабово
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Мобільна станція; Школа;
с. Бірки (Частково)
2 ПЛ-10кВ Л-10-07 від ЛР-43 10:00-17:00 Територіальний центр; Насосна станція; Церква; Магазин; с. Бучин
с. Селісок (Частково)
3 ЗТП-202 10:00-16:00 ПАТ «Київтар»; Лайф; ФОП Качула столярний цех; ФОП Домальчук Стоянка; ФОП Мартинчук Майстерня смт. Любешів
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Шкабура Степан Петрович – кіоск. c. Старий Чорторийськ
2 ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС». с. Чорниж
3 ПЛ-10 кВ Л-28-01 8:00-17:00 СП "Маневицьке ОПГХ"- склад, контора; ФО Кух І.О.; ФО Шуляковський Р.А.; ФО Басюк С.А; ФОП Самойлович А.В.; Маневицька центральна районна лікарня - стара поліклініка, казначейство, гуртожиток; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради - база-склад; ФОП Оксенюк В.Ф. - кіоск по ремонту; Управління державної казначейської служби Украйни – адмінприміщення; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Білоус Марія Іванівна – Стоматологічний кабінет; ДУ "ВОЦКПХ МОЗ України" - адмінприміщення; Дитячий садок №1; друкарня; Редакція газети "Нова доба"; ФОП Будь А.І. - торгівельний комплекс; Маневицький місцевий суд; Маневицька селищна рада; Відділ культури та туризму Маневицької с/ради – музична школа; Маневицьке ВУЖКГ - котельня; ВОД НАСК "Оранта; ФОП Баран В.І. – магазин; ФОП Вавилюк С.А.; ФОП Романюк В.А.; ФОП Радчук Богдан Анатолійович – аптека; Волинська філія АТ "Укртелеком"; ГУ НП України у Волинській області - адмінприміщення; вул. Комарова – РХ «Волинська місцева РТ Свідків Єгови»; ФОП Веремейчик Олександр Васильович; ФОП Сидорук А.І. – пром. база; ФОП Жовнерук Ю.В. – кіоск; ФО Ковальський Л.В.; Церква УПЦ КП; ФОП Максимчук Тетяна Леонтіївна – магазин; АТ "Укрпошта" – кіоск №2; ПрАТ"ВОПАС" – автостанція; ФОП Саворона Н.О. – аптека; ФОП Васнецова Раїса Іванівна – кафе; ФОП Біланчук Г.К. – кіоск; Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області; ФОП Матящук Н.М. – кіоск; ФОП Мефанік Анастасія Григорівна – магазин; Маневицька комунальна центральна аптека; ФОП Каразія Андрій Степанович – магазин; ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" – установка; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – магазин; Маневицька райспоживспілка - Маневичі-Маркет, м-ин "М"ясо-Риба"; ФОП Кравчук В.В. - стоматологічний кабінет; ФОП Корнійчук С.В. – кіоск; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Максимчук Віталій Сергійович – магазин; ФОП Мельник Генадій Володимирович – кіоск; ДП "Маневицьке лісове господарство" – лісництво; ФОП Роман І.М. – комплекс; ФОП Ларіна В.Д. – цех; ГУ ДПІ у Волинській області – адмінприміщення; Волинський обласний центр зайнятості; ФОП Лях Світлана Петрівна – кіоск; ФОП Гридін Сергій Володимирович – кіоск; ТзОВ фірма "Волиньфарм" – аптека; КП «Маневицький райсількомунгосп» – база; ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" – магазин; Спортивно технічний клуб смт.Маневичі ТСОУ; Виробничо-комунальне підприємств"Волиньагробізнес"; ФОП Стрельчук Тетяна Архипівна – магазин; Волинський обл. центр з гідрометеорології; ФОП Ларіна В.Д. – пилорама; Маневицька центральна районна лікарня – поліклініка; ФОП Слобода Т.В. – магазин; ФОП Лучко Сергій Михайлович – магазин; ФОП Коновал Григорій Миколайович – стоматологічний кабінет; ТзОВ "ПСП ОЙЛ» – АЗС; ПП " МАНЕВИЧІ-СЕРВІС" – СТО; ТОВ "Агрофрукт" ЛТД; ТзОВ"Екома" – база; ТзОВ"Дельта Вест Ойл Груп" – АЗС №5, ФОП Кулик М.В.; ФОП Івасів І.В.; ФО Борисюк О.В.; ФОП Рожнюк О.П. ; Управління СБУ України у Волинській області; ФОП Семенюк Г.К.; ФОП Гладун О.М.; ФО Жарко М.М.; ФОП Долина Т.П.; ФОП Обушко В.І.; ФОП Вострякова С.С. смт. Маневичі: вул. Володимира Великого, 100-річчя Маневич, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Северина Наливавйка, Корольова, Незалежності, Луцька, Західна, Маяковського, Ювілейна, Лермонтова, Комарова, Козацька, Некрасова, проспект Волі, Івасюка, Вокзальна, Сонячна, Андрія Снітка, Островського, Пушкіна, Сагайдачного
4 ПЛ-10 кВ Л-28-03 8:00-17:00 Заготконтора Маневицької райспоживспілки – свинарник, ФОП Лучко Сергій Михайлович магазин.
ФОП Шилак О.О. – кіоск; Молитовний будинок.
ФОП Цісарук Т.С. – цех; клуб; школа; ДП "Городоцьке лісове господарство" – столова, гараж, лісництво, диспетчерська; ФОП Вакуліч В.Т. – магазин; ФОП Борисюк Н.М. – магазин; ФАП; КП «Райсількомунгосп» – водонапірна башта; ДП "Городоцьке лісове господарство" – цех, житловий масив; ФОП Борисюк Надія Костянтинівна - магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; Маневицьке споживче товариство – магазин; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; школа; церква. Опорний заклад середньої освіти «Прилісненської с/ради Волинської обл.»
ЖКП Прилісненської с/ради смт. Маневичі: вул. Лоше. Григорія Сковороди, Соснова, Пархоменка, Кожедуба, Чкалова, Кірова, Квітнева, Ринкова, Київська
с. Прилісне.
с. Городок
5 ПЛ-10 кВ Л-28-04 8:00-17:00 Церква.
ТОВ «ВЕЗ»; ТзОВ " Крайімпекс" – пром. база; Маневицький торфзавод філія п-ва "Волиньторф"; СП "Маневицьке ОПГХ" кафе; Маневицька райспоживспілка – контора; Маневицьке споживче товариство – магазин побут. хімії, магазин госп. товарів; Маневицьке ВУЖКГ – адмінприміщення, старий готель; ФОП Пасічко Павло Леонтійович – магазин «Оптика»; Оптово-роздрібне п-во Маневицької райспоживспілки – торгівельний павільйон; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – кіоск; ФОП Клець Олександр Васильович; ФОП Малихіна Г.В.; ФОП Веремійчик Олександр Васильович – магазин «Смак»; ФОП Сіліч Володимир Ярославович – магазин; ФОП Кузьмич Володимир Іванович; ФОП Шишолік Володимир Савович – кіоск; Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки – магазин; Церква; ФОП Кузьмич Л.І.; ФОП Попович В.В. – кіоск; ФОП Дибцин Сергій Євгенович – магазин; ФОП Семенюк С.І. – магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; Римсько-католицький костел №69; ФОП Тимошенко Роман Юрійович – магазин; Церква; ФОП Будь А.І.; ФОП Мельник Г.І.; КЕВ в м.Вол.-Волинський – призовна дільниця; ФО Нерубайло А.М. магазин; ФОП Оленченко В.Ч. – магазин; ФОП Данилюк Л.М. – база; ФОП Данилюк О.В.; Заготконтора Маневицької райспоживспілки – овощесховище; ФОП Жовнерук Ю.В. – магазин; ПрАТ «ВФ Україна» - БСМЗ; ФОП Жовнерук Марія Данилівна – комплекс; Заготконтора Маневицької райспоживспілки; ФОП Бринчук Р.Л. – склад; ФОП Деделюк Ю.В. – пункт прийому; Ветлікарня; ДП"Поліське лісове господарство" – адмінприміщення; ФОП Рак Ігор Володимирович – автопарк; ПрАТ"Родючість"; Філія "Маневицький автодор" – база; ТзОВ"ТИС"; СП "Маневицьке ОПГХ" – кафе «Стохід»; Приватне підприємство "Берізка"; Приватне акціонерне товариство "Енерго" – база; КЕВ м. Володимир-Волинськ; ФОП Дубинович Людмила Омельянівна – магазин; ФОП Красуляк Я.М. - магазин; ТзОВ "УКР.АВТОІНВЕСТ". ФО Киричик Б.В.
вул. Комарова – ФО Скороход Н.С. смт. Маневичі, вул. Кривоноса, Ринкова, 100-річчя Маневич, Янчишина, Галана, Зелена, Кошового, Гагаріна, Шевченка, Енгельса, Слупачика, Жовтнева, Ватутіна, 1-травня, Андрія Снітка, Сірка, Вокзальна, Лесі Українки, Сонячна
6 ПЛ-10 кВ Л-28-05 8:00-17:00 ДТГО «Львівська залізниця»
7 ПЛ-10 кВ Л-28-07 від ЗТП-228 8:00-17:00 АТ "Укртелеком" Волинська філія; ФОП Гейко В.О. – магазин; Храм Живоносне джерело УПЦ; дитсадок №4; Маневицьке ВУЖКГ – водонапірна башта №3; школа №2; ФОП Лучко Сергій Михайлович – готельний комплекс; бібліотека; Прокуратура Волинської області; УСЗН Камінь-Каширської РДА– адмінприміщення; ГУ ПФУ у Волинській обл. – адмінприміщення; ФОП Детюк О.О.; ФОП Слобода Т.В. – магазин; ФОП Мефанік Анастасія Григорівна – магазин. смт. Маневичі, вул. Степана Бойка, Некрасова, 100-річчя Маневич, Наливайка, Богдана Хмельницького
8 ПЛ-10 кВ Л-28-08 8:00-17:00 Підприємство Маневицької ВК – 42 – колонія; ДП "Маневицьке лісове господарство"; ДП «Волинський автодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Маневицька філія– тупик; Підприємство Маневицької ВК-42-гараж; ФОП Клименко С.В. – автопарк; ФОП Оксенюк М.А. – магазин; ФОП Міцевський Петро Дорофійович – МАФ; ДУ Маневицька ВК – 42 – гараж; Колківський ЦПО, гуртожиток №1; дит. садок №3; ДП "Маневицька радіологічна лабораторія"; ДП "Маневицьке лісове господарство" – будмайданчик; ДП"Рибгосп"Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" – майстерня-гараж, контора; ДП "Маневицьке лісове господарство" – гараж, цех; ФОП Морозюк В.І. – магазин. смт. Маневичі, вул. 8-го Березня, Партизанська, Галана, Ягідна, Ставкова, Шевченка, Сірка, 1-го Травня, Андрія Снітка, Лесі Українки, Сонячна, Коцюбинського, Гоголя, Червоної Калини, Луцька
9 КЛ-28-10 8:00-17:00 Маневицька селищна рада – адмінприміщення № 1; Відділ культури та туризму Маневицької с/ради – музей, гараж кінотеатру; Маневицьке споживче товариство – бар «Лотос»; ВККП "Побутсервіс" – ательє; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – центр творчості; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – адмінприміщення № 1; Приватне акціонерне товариство "Киїстар" – БСМЗ; ФОП Слобода С.М. – магазин; ФОП Рак Руслана Михайлівна – магазин; СП "Маневицьке ОПГХ" – кафе №1; 4-а ДПРЗ ГУ ДСУНС у Волинській області – пожежна частина; Філія ВОУ АТ "Ощадбанк" – відділення; ТзОВ"Екома"; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – школа №1, бухгалтерія; ФО Мусійчук Віктор Іванович – кіоск; Товариство рибалок та мисливців – адмінприміщення; ФОП Клімчук Володимир Миколайович – магазин; Маневицьке ВУЖКГ – водонапірна башта; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – адмінприміщення; ФОП Баран Г.Г. – магазин; Церква Адвентистів Сьомого Дня; ТзОВ "Торговий дім "Аванта"; ФО Полковський Славомир – ЗАВОД; Маневицька райспоживспілка – Комплекс «Україна»; ФО Кирда Л.Ф.; ФОП Гейко В.О.; смт. Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, Незалежності, Горького, Комарова, Козацька
10 ПЛ 35 кВ від ПС «Сойне» 8:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна № 5; ФОП Шумик Андрій Іванович – кафе «Приліснянка»; ПрАТ «ВФ Україна» – БСМЗ; Прилісненська сільська рада; Будинок культури; клуб; Маневицьке споживче товариство – магазин; школа; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №2; ФОП Шумик Андрій Іванович - магазин; ФОП Біланчук Г.К. – кіоск; ФОП Титаренко С.М. – магазин; ФОП Шеметуха В.В. – кіоск; Церква; ФОП Борисюк Н.М. – кіоск; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №4; ФОП Борисюк О.В. – пилорама; ТзОВ "Ресвуд" – вироб. приміщення; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №3; ФОП Зоря С.В. – магазин; ТзОВ"Екома" – цех; Державне підприємство "Волиньторф" – комірка №5, №8; Державне підприємство "Волиньторф" – будинок обрядових подій; Сільська рада с.Прилісне – будинок інспектора, АТ"Укрпошта" – відділення; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; ФОП Коснюк О.В.; Заклад дошкільної освіти «Колобок»; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області; Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької с/ради – їдальня; ЖКП Прилісненської сільської ради – насосна №1; ФОП Кравчик Н.М. – магазин;
ПАТ "Рожищенський сирзавод" пункт прийому; ФО Бабійчук Тетяна Федорівна – кіоск; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; КНП ЦМСД Прилісненської с/ради– ФАП; ДП "Городоцьке лісове господарство" – лісництво; Церква; Молитовний будинок; Маневицьке споживче товариство – магазин; АТ "Укрпошта" – відділення; Маневицьке управління водного господарства – дільниця; ФОП Мельник М.С. – цех; школа - Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області;
Прилісненська с/рада-адмінприміщення, клуб; ДП "Маневицьке лісове господарство" – лісництво; ПАТ "Рожищенський сирзавод" – пункт прийому; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; Карасинська гімназія Прилісненської с/ради – школа; Церква; Прилісненська сільська рада – адмінприміщення, клуб; АТ "Укртелеком" Волинська філія – відділення; Маневицьке споживче товариство – магазин; ФОП Шишик Андрій Михайлович – магазин; Молитовний будинок; ДП "Маневицьке лісове господарство" – нове лісництво; ДП «Волинський автодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Маневицька філія – дільниця; ФАП; ТзОВ "УкрТАУЕР" – БСМЗ.
Маневицьке споживче товариство – магазин; КП «Маневицький райсількомунгосп" – водонапірна башта; Молитовний будинок; ПрАТ"Київстар" БСМЗ; ДП «Поліське ЛГ»; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.
ФОП Борисюк І.Л. – магазин; ДП "Городоцьке лісове господарство"; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.
ФОП Вацик В.В. – магазин; Маневицьке споживче товариство – магазин; ФОП Гузар Юрій Іванович – цех; церква; ФАП; клуб; Державне підприємство "Волиньторф" – сировинна база; ФОП Кузьмич Володимир Іванович – цех; ФОП Гузар Людмила Петрівна – магазин; дім молитви; Опорний заклад ЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської с/ради Волинської області.
ФОП Шпак Т.І. с. Прилісне
с. Лишнівка
с. Карасин
с. Замостя
с. Городок
с. Серхів
с.Галузія
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 Л-2 КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Богдана Хмельницького 1-7,2-8, вул.Мічуріна 1Б
4 ПЛ-0,4 Л-8 ЗТП-103
09:00-17:00 м.Нововолинськ вул.Івасюка 1-15, 2-16, вул.8 Березня, вул.Раціоналізаторів, вул.Молодіжна
Ратнівський район
1 КТП№194 10:00-13:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Замшани
2 КТП№48 13:00-17:00 Фізична особа-підприємець Михалевич Андрій Савович
Фізична особа Грицак Оксана Миколаївна с. Замшани
3 КТП№125 Л-1 09:00-17:00 с.Панасі
4 ПЛ-10кВ Л17-05 10:00-16:00 Д/с с.Тур,СШ Новий корпус с.Тур
Відділ прикордоної служби с.Тур
Публічне акціонерне товариство "Ковельмолоко"
Фізична особа-підприємець Сінчук Володимир Григорович,Фізична особа-підприємець Прач Анатолій Степанович
Фізична особа-підприємець Бадзюк Алла Яківна
БСМЗ с. Тур,Бар "Дружба" с.Тур
Фізична особа підприємець Берестюк Наталія Миколаївна, Фізична особа Головій Микола Михайлович,Амбулаторія с.Тур с. Тур
5 КТП№4 Л-1 10:00-13:00 Школа с.Видраниця с. Видраниця
6 КТП№232 Л-4 13:00-17:00 Фізична особа -підприємець Дячук Федір Михайлович с. Видраниця
7 ПС35\10 №17 10:30-13:00 Лікарня, Торговий центр "Артеміда" Заболоття
0547000 Бар "Меридіан", Бар "Поліський вечір"
Фізична особа-підприємець Мельничук Василь Васильович,Товариство з обмеженою відповідальністю "Шольц-Утилізатор АВ"
Фізична особа-підприємець Савчук Віктор Петрович,БС смт.Заболоття
Магазин"Колібріс №44 смт.Заболоття
БС смт.Заболоття,Укрпошта
Фізична особа-підприємець Луцюк Володимир Адамович,Фізична особа-підприємець Бадзюк Алла Яківна,Фізична особа -підприємець Корпач Тетяна Миколаївна,Фізична особа- підприємець Коцюба Вячеслав Пилипович
ПП Т-1 Заболотя,Школа інтернат,Укртелеком смт Заболоття, Заліси, Краська, Заполона повнісьтю без напруги
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю) с. Копачівка (повністю)
с. Башова (повністю)
с. Тростянка (повністю)
с. Іванчиці (повністю)
14 ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
15 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
16 ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
17 ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
Старовижівський район
1 КТП-277 10:00 - 17:00. .с Кримне
вул:Квіткова,1-Травня,Першотравнева.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-156 09:00-17:00 МПП «Мередіан» - деревообробний цех с.Осьмиговичі
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик
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