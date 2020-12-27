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Волинянка 15 років присвятила плетінню виробів з соломи

Волинянка 15 років присвятила плетінню виробів з соломи
Анна Дейнега з Волині займається соломоплетінням 15 років. Усе почалось ще зі школи, тоді дівчина виготовляла прості вироби.

Потім посіла друге місце на конкурсі - це і стало мотивацією зайнятись справою серйозно, пише Gazeta.ua.

Майстриня розповіла, що у своїх композиціях використовує тільки натуральні матеріали: жито, пшениця, овес, льон, сухоцвіти.

"Наші предки колись робили дідухи й капелюхи з соломи, а також посуд з її шиття. Солому обшивали ниткою або стрічкою з лози. Це були традиційні знаряддя для столу. У баби була діжка з соломи, а ще таким способом колись вулики робили. Одною з основних технік плетіння була косичка. Зараз уже придумали багато нових, хтось щось спробує, як доплести, і виходить красиво. Потім ділимось новими вміннями на солом'яних фестивалях", - розповідає Анна Дейнега.
Волинянка 15 років присвятила плетінню виробів з соломи

Майстриня переважно використовує для плетіння житню солому.

"Вона висока. Можна й з пшениці, й вівса робити. Але вони низькі переважно - з них деякі речі зробиш, а деякі ні. А з довгої можна багато елементів повиплітати. Так само і колоски вплітаю різних видів, із льону є, і сухоцвіти, овес. От щоб зробити дідуха, наприклад, то якраз і треба різні види колосків, польових квітів", - поділилася вона.
Волинянка 15 років присвятила плетінню виробів з соломи
Волинянка 15 років присвятила плетінню виробів з соломи
Волинянка 15 років присвятила плетінню виробів з соломи
Волинянка 15 років присвятила плетінню виробів з соломи
Волинянка 15 років присвятила плетінню виробів з соломи
Волинянка 15 років присвятила плетінню виробів з соломи

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Теги: солома, вироби
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