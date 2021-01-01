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Купила в екстрасенса «чарівні» медальйони: волинянку «розвели» шахраї

Купила в екстрасенса «чарівні» медальйони: волинянку «розвели» шахраї
Волинянку, яка замовила "чарівні" медальйони, ошукали шахраї.

Про це інформує патрульна поліція Волині у фейсбуці.

Так, жінка викликала волинських патрульних і розповіла, що здійснила замовлення медальйонів для дому, фінансів та любові від екстрасенса. Після огляду у відділенні пошти, надіслані медальйони жінка забрала та оплатила.

Поспілкувавшись із сином, волинянка зрозуміла, що це - звичайна біжутерія, вона не має ніяких властивостей.

Аби не бути розчарованим у інтернет-покупках та не віддати гроші шахраям, варто бути уважними при покупці, наголошують патрульні. Насамперед не варто купувати товар, який має дуже низьку ціну.

При покупці товару варто:
не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах;
нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код,
перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній;
у разі отримання спірних листів чи повідомлень не здійснювати ніяких оплат до встановлення обставин ситуації, що виникла,
не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах;
не користуватися неперевіреними оголошеннями щодо роботи, яка обіцяє швидкий заробіток за внесення завдатку.

Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв:
необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо;
зверніться до адміністратора сайту з метою блокування сторінки шахрая, а також зателефонуйте в банк, через який було здійснено платіжні операції, повідомте, що переказ здійснено на картку шахрая;
після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, ви можете звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

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Теги: медальйони, шахраї
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