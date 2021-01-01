Купила в екстрасенса «чарівні» медальйони: волинянку «розвели» шахраї

Волинянку, яка замовила "чарівні" медальйони, ошукали шахраї.Про це інформує патрульна поліція Волині у фейсбуці.Так, жінка викликала волинських патрульних і розповіла, що здійснила замовлення медальйонів для дому, фінансів та любові від екстрасенса. Після огляду у відділенні пошти, надіслані медальйони жінка забрала та оплатила.Поспілкувавшись із сином, волинянка зрозуміла, що це - звичайна біжутерія, вона не має ніяких властивостей.Аби не бути розчарованим у інтернет-покупках та не віддати гроші шахраям, варто бути уважними при покупці, наголошують патрульні. Насамперед не варто купувати товар, який має дуже низьку ціну.не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах;нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код,перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній;у разі отримання спірних листів чи повідомлень не здійснювати ніяких оплат до встановлення обставин ситуації, що виникла,не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах;не користуватися неперевіреними оголошеннями щодо роботи, яка обіцяє швидкий заробіток за внесення завдатку.необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо;зверніться до адміністратора сайту з метою блокування сторінки шахрая, а також зателефонуйте в банк, через який було здійснено платіжні операції, повідомте, що переказ здійснено на картку шахрая;після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, ви можете звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.