Школярка, яку на Волині збив мотоцикліст, – у важкому стані в реанімації





Про це розповіла Людмила Потягайло.



Стан дитини – важкий.



З районної лікарні дитину доставили екстреною медичною допомогою.



"Нині вона перебуває у реанімації. Множинні переломи кісток кінцівок, забій грудної клітки, черевної порожнини, закрита черепно-мозкова травма", — розповів медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних. Наразі школярку готують до планових операцій.



Нагадаємо, ДТП трапилася 12 липня ввечері, близько 20:00. 22-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, наїхав на 11-річну дитину, яка йшла узбіччям.



Зі слів очевидців, водій був напідпитку, він також травмувався. В лікарні у чоловіка відібрали біологічні зразки для з’ясування стану алкогольного сп’яніння, повідомляють у Нацполіції Волині.



У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження.



В разі доведення вини водію загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Видерта Камінь-Каширського району 22-річний місцевий мешканець наїхав мотоциклом на 11-річну дівчинку. Дитину спершу доставили у райлікарню, звідти, у важкому стані, перевели в обласну дитячу.Про це розповіла Суспільному головна лікарка Камінь-Каширської районної лікарніСтан дитини – важкий.З районної лікарні дитину доставили екстреною медичною допомогою."Нині вона перебуває у реанімації. Множинні переломи кісток кінцівок, забій грудної клітки, черевної порожнини, закрита черепно-мозкова травма", — розповів медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних. Наразі школярку готують до планових операцій.Нагадаємо, ДТП22-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, наїхав на 11-річну дитину, яка йшла узбіччям.Зі слів очевидців, водій був напідпитку, він також травмувався. В лікарні у чоловіка відібрали біологічні зразки для з’ясування стану алкогольного сп’яніння, повідомляють у Нацполіції Волині.У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження.В разі доведення вини водію загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію