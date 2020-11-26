вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Школярка, яку на Волині збив мотоцикліст, – у важкому стані в реанімації

Школярка, яку на Волині збив мотоцикліст, – у важкому стані в реанімації
У селі Видерта Камінь-Каширського району 22-річний місцевий мешканець наїхав мотоциклом на 11-річну дівчинку. Дитину спершу доставили у райлікарню, звідти, у важкому стані, перевели в обласну дитячу.

Про це розповіла Суспільному головна лікарка Камінь-Каширської районної лікарні Людмила Потягайло.

Стан дитини – важкий.

З районної лікарні дитину доставили екстреною медичною допомогою.

"Нині вона перебуває у реанімації. Множинні переломи кісток кінцівок, забій грудної клітки, черевної порожнини, закрита черепно-мозкова травма", — розповів медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних. Наразі школярку готують до планових операцій.

Нагадаємо, ДТП трапилася 12 липня ввечері, близько 20:00. 22-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, наїхав на 11-річну дитину, яка йшла узбіччям.

Зі слів очевидців, водій був напідпитку, він також травмувався. В лікарні у чоловіка відібрали біологічні зразки для з’ясування стану алкогольного сп’яніння, повідомляють у Нацполіції Волині.

У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

В разі доведення вини водію загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, мотоцикліст, стан, Камінь-Каширський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Погуляйка – новий радник
Сьогодні, 13:16
Купила в екстрасенса «чарівні» медальйони: волинянку «розвели» шахраї
Сьогодні, 13:11
Школярка, яку на Волині збив мотоцикліст, – у важкому стані в реанімації
Сьогодні, 12:58
Під Житомиром військовий вистрілив 9-річній дитині в спину
Сьогодні, 12:48
У Рокинях водій збив 64-річну жінку: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
На Волині 21-річний мотоцикліст влетів у легковик, хлопець – у реанімації На Волині 21-річний мотоцикліст влетів у легковик, хлопець – у реанімації
26 листопад, 2020, 11:43
На Волині хлопець за кермом мотоцикла збив 11-річну дівчинку, постраждала – у лікарні На Волині хлопець за кермом мотоцикла збив 11-річну дівчинку, постраждала – у лікарні
Сьогодні, 10:51
На Волині мотоцикліст злетів у кювет На Волині мотоцикліст злетів у кювет
25 червень, 12:30
Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав у автотрощі в Боголюбах Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав у автотрощі в Боголюбах
18 червень, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Погуляйка – новий радник
Сьогодні, 13:16
 0
Купила в екстрасенса «чарівні» медальйони: волинянку «розвели» шахраї
Сьогодні, 13:11
 0
Школярка, яку на Волині збив мотоцикліст, – у важкому стані в реанімації
Сьогодні, 12:58
 0
Під Житомиром військовий вистрілив 9-річній дитині в спину
Сьогодні, 12:48
 0
У Рокинях водій збив 64-річну жінку: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8