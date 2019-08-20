На Волині за минулий тиждень сім людей захворіли на сальмонельоз і двоє на ботулізм
Сьогодні, 14:01
На Волині на минулому тижні захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції знаходилась на сезонному рівні.
Інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення склав 142,4 та був нижче епідемічного порогу на 75%, - інформують у Волинському лабораторному центрі.
ТЗа останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність знизилась на 13%. Майже чотири відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували.
Упродовж тижня фахівці зареєстрували:
- 27 випадків гострих кишкових інфекцій, захворюваність знаходиться на спорадичному рівні та відповідає даному періоду року.
- 7 випадків сальмонельозу, захворюваність спорадична, характерна для даної пори року
- 5 випадків вітряної віспи, що є нижчим від середнього багаторічного показника
- 2 випадки ботулізму пов’язаних з продукцією домашнього консервування
- 32 покуси тваринами
- 48 покусів кліщами, триває сезон активності кліщів.
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Інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення склав 142,4 та був нижче епідемічного порогу на 75%, - інформують у Волинському лабораторному центрі.
ТЗа останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність знизилась на 13%. Майже чотири відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували.
Упродовж тижня фахівці зареєстрували:
- 27 випадків гострих кишкових інфекцій, захворюваність знаходиться на спорадичному рівні та відповідає даному періоду року.
- 7 випадків сальмонельозу, захворюваність спорадична, характерна для даної пори року
- 5 випадків вітряної віспи, що є нижчим від середнього багаторічного показника
- 2 випадки ботулізму пов’язаних з продукцією домашнього консервування
- 32 покуси тваринами
- 48 покусів кліщами, триває сезон активності кліщів.
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