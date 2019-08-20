вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за минулий тиждень сім людей захворіли на сальмонельоз і двоє на ботулізм

На Волині за минулий тиждень сім людей захворіли на сальмонельоз і двоє на ботулізм
На Волині на минулому тижні захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції знаходилась на сезонному рівні.

Інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення склав 142,4 та був нижче епідемічного порогу на 75%, - інформують у Волинському лабораторному центрі.

ТЗа останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність знизилась на 13%. Майже чотири відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували.

Упродовж тижня фахівці зареєстрували:

- 27 випадків гострих кишкових інфекцій, захворюваність знаходиться на спорадичному рівні та відповідає даному періоду року.
- 7 випадків сальмонельозу, захворюваність спорадична, характерна для даної пори року
- 5 випадків вітряної віспи, що є нижчим від середнього багаторічного показника
- 2 випадки ботулізму пов’язаних з продукцією домашнього консервування
- 32 покуси тваринами
- 48 покусів кліщами, триває сезон активності кліщів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, захворювання, ботулізм, сальмонельоз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Світ краси»: у Луцьку відкрили магазин якісної косметики та вишуканих аксесуарів*
Сьогодні, 14:25
Луцькі авіатори відточували майстерність у пілотажі та маневруванні. ФОТО
Сьогодні, 14:12
На Волині за минулий тиждень сім людей захворіли на сальмонельоз і двоє на ботулізм
Сьогодні, 14:01
У Луцьку в гаражі знайшли тіло чоловіка. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:45
Водій маршрутки з Волині пропонував рівненським поліцейським гроші «на каву»
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
Волинь – у топі областей із найбільшою кількістю інфекційних хвороб Волинь – у топі областей із найбільшою кількістю інфекційних хвороб
20 серпень, 2019, 12:54
За добу на Волині на COVID-19 захворіло 226 людей, померло 4 За добу на Волині на COVID-19 захворіло 226 людей, померло 4
04 квітень, 10:42
96 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу 96 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
21 лютий, 11:02
У волинянина виявили захворювання на ботулізм У волинянина виявили захворювання на ботулізм
01 лютий, 13:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі затримали двох українців, які викрали з банкоматів понад мільйон злотих
Сьогодні, 14:40
 0
З танцями та музикою: як у Липлянах, Рокинях та Прилуцькому святкували День села. ФОТО
Сьогодні, 14:32
 0
«Світ краси»: у Луцьку відкрили магазин якісної косметики та вишуканих аксесуарів*
Сьогодні, 14:25
 0
Луцькі авіатори відточували майстерність у пілотажі та маневруванні. ФОТО
Сьогодні, 14:12
 0
На Волині за минулий тиждень сім людей захворіли на сальмонельоз і двоє на ботулізм
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8