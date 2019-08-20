На Волині за минулий тиждень сім людей захворіли на сальмонельоз і двоє на ботулізм

На Волині на минулому тижні захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції знаходилась на сезонному рівні.Інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення склав 142,4 та був нижче епідемічного порогу на 75%, - інформують у Волинському лабораторному центрі.ТЗа останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність знизилась на 13%. Майже чотири відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували.Упродовж тижня фахівці зареєстрували:- 27 випадків гострих кишкових інфекцій, захворюваність знаходиться на спорадичному рівні та відповідає даному періоду року.- 7 випадків сальмонельозу, захворюваність спорадична, характерна для даної пори року- 5 випадків вітряної віспи, що є нижчим від середнього багаторічного показника- 2 випадки ботулізму пов’язаних з продукцією домашнього консервування- 32 покуси тваринами- 48 покусів кліщами, триває сезон активності кліщів.