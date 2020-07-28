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У Погуляйка – новий радник

У Погуляйка – новий радник
У патронатну службу відділу забезпечення діяльності керівництва призначили радника голови Волинської облдержадміністрації з питань взаємодії з політичними партіями, інститутами громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Новим радником очільника області Юрія Погуляйка став Михайло Наход, уродженець Волині, 1977 року народження.

Михайло Андрійович Наход – активний політичний та громадський діяч. Автор ряду наукових статей, організатор та учасник багатьох громадських ініціатив, а також конференцій, навчальних семінарів і тренінгів щодо регіонального розвитку, місцевого самоврядування та ведення виборчого процесу. Має досвід роботи у сфері менеджменту, викладацької та політичної діяльності. Кандидат наук з державного управління.

Відтак, з 12 липня 2021 року Михайло Наход працюватиме радником голови облдержадміністрації з питань взаємодії з політичними партіями, інститутами громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування.

До слова, Михайло Наход - депутат Луцькради від фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ".

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Теги: новий радник, Погуляйко
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