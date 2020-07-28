У Погуляйка – новий радник

У патронатну службу відділу забезпечення діяльності керівництва призначили радника голови Волинської облдержадміністрації з питань взаємодії з політичними партіями, інститутами громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Новим радником очільника областістав, уродженець Волині, 1977 року народження.Михайло Андрійович Наход – активний політичний та громадський діяч. Автор ряду наукових статей, організатор та учасник багатьох громадських ініціатив, а також конференцій, навчальних семінарів і тренінгів щодо регіонального розвитку, місцевого самоврядування та ведення виборчого процесу. Має досвід роботи у сфері менеджменту, викладацької та політичної діяльності. Кандидат наук з державного управління.Відтак, з 12 липня 2021 року Михайло Наход працюватиме радником голови облдержадміністрації з питань взаємодії з політичними партіями, інститутами громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування.До слова, Михайло Наход - депутат Луцькради від фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ".