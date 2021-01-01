Водій маршрутки з Волині пропонував рівненським поліцейським гроші «на каву»

За надання хабаря поліцейським водієві маршрутки, жителю Волині, загрожує кримінальна відповідальність.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Рівненської області.Учора, 12 липня, близько 12 години в місті Дубно екіпаж сектору реагування патрульної поліції місцевого відділу виявив порушення правил під час руху залізничним переїзд водієм міжобласного маршрутного таксі.Під час перевірки документів і спілкування із поліцейськими 53-річний житель Волинської області, щоб ухилитися від відповідальності за рух залізничним переїздом на заборонений сигнал семафора, під час надання послуг з перевезення пасажирів, запропонував поліцейським гроші «на каву». Попри застереження про кримінальну відповідальність, він дістав із кишені тисячу гривень та поклав їх між передніми сидіннями службового автомобіля. Усе це зафіксував відеореєстратор.Слідчо-оперативна група задокументувала вчинене кримінальне правопорушення. Крім того, на порушника складено адміністративний протокол за частиною 3 статті 123 КУпАП.У рамках кримінального провадження слідчі вилучили грошові кошти.