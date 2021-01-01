Водій маршрутки з Волині пропонував рівненським поліцейським гроші «на каву»
Сьогодні, 13:35
За надання хабаря поліцейським водієві маршрутки, жителю Волині, загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Рівненської області.
Учора, 12 липня, близько 12 години в місті Дубно екіпаж сектору реагування патрульної поліції місцевого відділу виявив порушення правил під час руху залізничним переїзд водієм міжобласного маршрутного таксі.
Під час перевірки документів і спілкування із поліцейськими 53-річний житель Волинської області, щоб ухилитися від відповідальності за рух залізничним переїздом на заборонений сигнал семафора, під час надання послуг з перевезення пасажирів, запропонував поліцейським гроші «на каву». Попри застереження про кримінальну відповідальність, він дістав із кишені тисячу гривень та поклав їх між передніми сидіннями службового автомобіля. Усе це зафіксував відеореєстратор.
Слідчо-оперативна група задокументувала вчинене кримінальне правопорушення. Крім того, на порушника складено адміністративний протокол за частиною 3 статті 123 КУпАП.
У рамках кримінального провадження слідчі вилучили грошові кошти.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Рівненської області.
Учора, 12 липня, близько 12 години в місті Дубно екіпаж сектору реагування патрульної поліції місцевого відділу виявив порушення правил під час руху залізничним переїзд водієм міжобласного маршрутного таксі.
Під час перевірки документів і спілкування із поліцейськими 53-річний житель Волинської області, щоб ухилитися від відповідальності за рух залізничним переїздом на заборонений сигнал семафора, під час надання послуг з перевезення пасажирів, запропонував поліцейським гроші «на каву». Попри застереження про кримінальну відповідальність, він дістав із кишені тисячу гривень та поклав їх між передніми сидіннями службового автомобіля. Усе це зафіксував відеореєстратор.
Слідчо-оперативна група задокументувала вчинене кримінальне правопорушення. Крім того, на порушника складено адміністративний протокол за частиною 3 статті 123 КУпАП.
У рамках кримінального провадження слідчі вилучили грошові кошти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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