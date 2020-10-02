У Луцьку в гаражі знайшли тіло чоловіка. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:45
У Луцьку в гаражі на Мамсурова виявили тіло чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначили, тіло побачили близько полудня 13 липня в гаражному масиві «Граніт», що на вулиці Мамсурова, 2б.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик у "швидку" надійшов від чоловіка, який помітив, що у оглядовій ямі для машин лежить чоловік без ознак життя. Як встановили медики, смерть наступила задовго до приїзду швидкої, реанімаційні заходи не проводили. Медики лише констатували смерть.
Увага! Фото 18+.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначили, тіло побачили близько полудня 13 липня в гаражному масиві «Граніт», що на вулиці Мамсурова, 2б.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик у "швидку" надійшов від чоловіка, який помітив, що у оглядовій ямі для машин лежить чоловік без ознак життя. Як встановили медики, смерть наступила задовго до приїзду швидкої, реанімаційні заходи не проводили. Медики лише констатували смерть.
Увага! Фото 18+.
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