Цьогоріч на Волині на виробництві травмувалися 236 людей

На Волині за 6 місяців 2021 року на виробництві травмувались 236 людей, в тому числі смертельно 7, з них медичних працівників, що захворіли на коронавірусну інфекцію – 170.Про це інформує пресслужба Управління Держпраці у Волинській області.Упродовж 6-ти місяців 2021 року по одному нещасному випадку з смертельним наслідком сталося у галузі машинобудування, легкій промисловості, автомобільного транспорту, лісовому господарстві та 3 випадки у соціально-культурній сфері в результаті гострого професійного захворювання (отруєння)(COVID-19).Основними причинами, які призвели до нещасних випадків були організаційні причини, а саме:- невиконання вимог інструкцій з охорони праці,- невиконання посадових обов'язків;- невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності.Технічні:- неякісне виконання будівельних робіт;- незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будівель і споруд, інженерних комунікацій.Основними подіями, внаслідок яких сталися нещасні випадки, стали:- ДТП;- падіння дерева (гілок дерева);- обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів;- падіння устатковання (обладнання) або їх конструктивних елементів;- падіння потерпілого з висоти.