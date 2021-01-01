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Цьогоріч на Волині на виробництві травмувалися 236 людей

Цьогоріч на Волині на виробництві травмувалися 236 людей
На Волині за 6 місяців 2021 року на виробництві травмувались 236 людей, в тому числі смертельно 7, з них медичних працівників, що захворіли на коронавірусну інфекцію – 170.

Про це інформує пресслужба Управління Держпраці у Волинській області.

Упродовж 6-ти місяців 2021 року по одному нещасному випадку з смертельним наслідком сталося у галузі машинобудування, легкій промисловості, автомобільного транспорту, лісовому господарстві та 3 випадки у соціально-культурній сфері в результаті гострого професійного захворювання (отруєння)(COVID-19).

Основними причинами, які призвели до нещасних випадків були організаційні причини, а саме:

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці,
- невиконання посадових обов'язків;
- невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності.
Технічні:
- неякісне виконання будівельних робіт;
- незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будівель і споруд, інженерних комунікацій.

Основними подіями, внаслідок яких сталися нещасні випадки, стали:
- ДТП;
- падіння дерева (гілок дерева);
- обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів;
- падіння устатковання (обладнання) або їх конструктивних елементів;
- падіння потерпілого з висоти.

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Теги: виробництво, травми
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