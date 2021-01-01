Луцькі авіатори відточували майстерність у пілотажі та маневруванні. ФОТО

В 204-й бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна відбулися планові льотні зміни.Про це повідомляють у пресслужбі Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України.Під час проведення змін молоді льотчики виконували польоти в складі пари та вдосконалювали льотний вишкіл на бойове застосування вночі.Решта особового складу працювали на вдосконалення навичок у виконанні простого, складного пілотажу та в бойовому маневруванні парою, на повітряні бої з повітряними цілями й виконання атак наземних цілей."Важливу роль відіграє й технічний особовий склад бригади. Вони готують і обслуговують літаки до виконання і після виконання польотів", - зауважили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.