Луцькі авіатори відточували майстерність у пілотажі та маневруванні. ФОТО
Сьогодні, 14:12
В 204-й бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна відбулися планові льотні зміни.
Про це повідомляють у пресслужбі Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України.
Під час проведення змін молоді льотчики виконували польоти в складі пари та вдосконалювали льотний вишкіл на бойове застосування вночі.Решта особового складу працювали на вдосконалення навичок у виконанні простого, складного пілотажу та в бойовому маневруванні парою, на повітряні бої з повітряними цілями й виконання атак наземних цілей.
"Важливу роль відіграє й технічний особовий склад бригади. Вони готують і обслуговують літаки до виконання і після виконання польотів", - зауважили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
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Про це повідомляють у пресслужбі Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України.
Під час проведення змін молоді льотчики виконували польоти в складі пари та вдосконалювали льотний вишкіл на бойове застосування вночі.Решта особового складу працювали на вдосконалення навичок у виконанні простого, складного пілотажу та в бойовому маневруванні парою, на повітряні бої з повітряними цілями й виконання атак наземних цілей.
"Важливу роль відіграє й технічний особовий склад бригади. Вони готують і обслуговують літаки до виконання і після виконання польотів", - зауважили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
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