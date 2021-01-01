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Луцькі авіатори відточували майстерність у пілотажі та маневруванні. ФОТО

Луцькі авіатори відточували майстерність у пілотажі та маневруванні. ФОТО
В 204-й бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна відбулися планові льотні зміни.

Про це повідомляють у пресслужбі Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України.

Під час проведення змін молоді льотчики виконували польоти в складі пари та вдосконалювали льотний вишкіл на бойове застосування вночі.Решта особового складу працювали на вдосконалення навичок у виконанні простого, складного пілотажу та в бойовому маневруванні парою, на повітряні бої з повітряними цілями й виконання атак наземних цілей.

"Важливу роль відіграє й технічний особовий склад бригади. Вони готують і обслуговують літаки до виконання і після виконання польотів", - зауважили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Луцькі авіатори відточували майстерність у пілотажі та маневруванні. ФОТО
Луцькі авіатори відточували майстерність у пілотажі та маневруванні. ФОТО
Луцькі авіатори відточували майстерність у пілотажі та маневруванні. ФОТО

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Теги: льотні зміни, луцькі льотчики, навчання
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