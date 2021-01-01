З танцями та музикою: як у Липлянах, Рокинях та Прилуцькому святкували День села. ФОТО





Святкування відбулося у понеділок, 12 липня, в день, коли православні християни святкують Петра і Павла,



В Рокинях святкову зону облаштували перед місцевим будинком культури, поблизу із відомим музеєм-скансеном. Там можна було придбати їжу, напої та сувеніри на згадку. Для присутніх виступали танцювальні та вокальні колективи, представники спортивного клубу Герць та інші.



Привітати мешканців громад зі святом завітав Луцький міський голова Ігор Поліщук та окремі депутати Луцькради. Зокрема, заступник голови фракції "СВІДОМІ" Михайло Наход побажав людям здоров'я та щасливого життя на власній землі.



"Бажаю вам чітко усвідомлювали та розуміли, що ніхто не зробить ваші населені пункти комфортними, зручними та охайними краще, ніж ви самі. А ми, депутати, завжди прислухаємося до ваших побажань", – зазначив він.







Окрім цього, Наход наголосив на поганому стані об'єктів культури в окремих селах Луцької територіальної громади: "Вони є осередками, які забезпечують свято людям. В окремих селах вони у дуже пристойному стані. Проте у Рокинях та Прилуцькому потребують серйозних капіталовкладень. Як депутати ми будемо підтримувати, виділяти кошти, щоб ці об’єкти зберігати. Якщо в селі буде культура, то будуть і мешканці. Щасливі та задоволені".





















У Липлянах усі помешкання прикрасили рушниками. Місцеві кажуть, що це вже доволі давня традиція, якою вони демонструють своє добросусідство. Самі урочистості відбувалися поблизу Петро-Павлівського скиту, який селяни звели та облаштували власними силами.







Для присутніх організували святкову програму з концертом та виступами творчих колективів. Господині приготували чимало смаколиків: від молодої картоплі з салом до солодощів.



















Не менш насиченою святкова програма була і в Прилуцькому. Конкурси, вікторини, виставки, майстер-класи народної творчості, а також виступи творчих колективів села та Луцька. А наостанок – кількагодинна етно-дискотека.



"У цей день народження бажаю Прилуцькому розвитку, будьте такими ж активними та згуртованими. Створюйте свої нові стилі, бачення та кажіть нам, що ще потрібно зробити. Бажаю усім міцного-міцного здоров’я, щоб у вас було бажання тут надалі жити, а ваша земля завжди була найкращою та найбагатшою", – привітала місцевих заступниця голови фракції "СВІДОМІ" у Луцькраді Алла Надточій.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рокинях, Липлянах та Прилуцькому відзначили День села.Святкування відбулося у понеділок, 12 липня, в день, коли православні християни святкують Петра і Павла, пише ІА Конкурент.В Рокинях святкову зону облаштували перед місцевим будинком культури, поблизу із відомим музеєм-скансеном. Там можна було придбати їжу, напої та сувеніри на згадку. Для присутніх виступали танцювальні та вокальні колективи, представники спортивного клубу Герць та інші.Привітати мешканців громад зі святом завітав Луцький міський головата окремі депутати Луцькради. Зокрема, заступник голови фракції "СВІДОМІ"побажав людям здоров'я та щасливого життя на власній землі."Бажаю вам чітко усвідомлювали та розуміли, що ніхто не зробить ваші населені пункти комфортними, зручними та охайними краще, ніж ви самі. А ми, депутати, завжди прислухаємося до ваших побажань", – зазначив він.Окрім цього, Наход наголосив на поганому стані об'єктів культури в окремих селах Луцької територіальної громади: "Вони є осередками, які забезпечують свято людям. В окремих селах вони у дуже пристойному стані. Проте у Рокинях та Прилуцькому потребують серйозних капіталовкладень. Як депутати ми будемо підтримувати, виділяти кошти, щоб ці об’єкти зберігати. Якщо в селі буде культура, то будуть і мешканці. Щасливі та задоволені".У Липлянах усі помешкання прикрасили рушниками. Місцеві кажуть, що це вже доволі давня традиція, якою вони демонструють своє добросусідство. Самі урочистості відбувалися поблизу Петро-Павлівського скиту, який селяни звели та облаштували власними силами.Для присутніх організували святкову програму з концертом та виступами творчих колективів. Господині приготували чимало смаколиків: від молодої картоплі з салом до солодощів.Не менш насиченою святкова програма була і в Прилуцькому. Конкурси, вікторини, виставки, майстер-класи народної творчості, а також виступи творчих колективів села та Луцька. А наостанок – кількагодинна етно-дискотека."У цей день народження бажаю Прилуцькому розвитку, будьте такими ж активними та згуртованими. Створюйте свої нові стилі, бачення та кажіть нам, що ще потрібно зробити. Бажаю усім міцного-міцного здоров’я, щоб у вас було бажання тут надалі жити, а ваша земля завжди була найкращою та найбагатшою", – привітала місцевих заступниця голови фракції "СВІДОМІ" у Луцькраді

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