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У Польщі затримали двох українців, які викрали з банкоматів понад мільйон злотих

У Польщі затримали двох українців, які викрали з банкоматів понад мільйон злотих
Поліція затримала двох громадян України за крадіжку великої суми грошей з банкоматів Любліна та околиць.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, крадіжки з банкоматів в Любліні, Люблінському повіті та Грубешові мали місце в жовтні 2020 року.

Тоді злодії за допомогою нового методу втручання в роботу пристроїв із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення виплатили собі з банкоматів понад 1 млн злотих. Під час розслідування серії крадіжок поліція вийшла на слід 2-ох громадян України 35 та 52-х років.

Виявилося, що чоловіки вже кілька місяців перебували під арештом за інші злочини. Тепер їм ще й пред'явили звинувачення в 4-х крадіжках з банкоматів. За це чоловікам загрожує навіть до 10 років в'язниці.

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Теги: Польща, українці, банкомати, крадіжка
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