У Польщі затримали двох українців, які викрали з банкоматів понад мільйон злотих





Як повідомляє



Тоді злодії за допомогою нового методу втручання в роботу пристроїв із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення виплатили собі з банкоматів понад 1 млн злотих. Під час розслідування серії крадіжок поліція вийшла на слід 2-ох громадян України 35 та 52-х років.



Виявилося, що чоловіки вже кілька місяців перебували під арештом за інші злочини. Тепер їм ще й пред'явили звинувачення в 4-х крадіжках з банкоматів. За це чоловікам загрожує навіть до 10 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція затримала двох громадян України за крадіжку великої суми грошей з банкоматів Любліна та околиць.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, крадіжки з банкоматів в Любліні, Люблінському повіті та Грубешові мали місце в жовтні 2020 року.Тоді злодії за допомогою нового методу втручання в роботу пристроїв із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення виплатили собі з банкоматів понад 1 млн злотих. Під час розслідування серії крадіжок поліція вийшла на слід 2-ох громадян України 35 та 52-х років.Виявилося, що чоловіки вже кілька місяців перебували під арештом за інші злочини. Тепер їм ще й пред'явили звинувачення в 4-х крадіжках з банкоматів. За це чоловікам загрожує навіть до 10 років в'язниці.

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