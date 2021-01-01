Щоб припинити тарифне знущання над населенням: депутати Луцької райради звернуться до президента та уряду

Хвилю обурення та занепокоєння серед населення викликала інформація про чергове підвищення ціни на газ напередодні опалювального сезону – до 17 гривень за кубометр блакитного палива. До Луцької районної ради надходять масові звернення з цього приводу.Як відомо, у червні ціна природного газу зросла на 50% - із 6,99 грн до 11,59 грн за куб без врахування вартості доставки. У липні відбулося ще одне підвищення – на 10% до 13,13 грн за кубометр без врахування доставки, - йдеться на сайті Луцької райради«Вже є інформація, що напередодні опалювального сезону ціна газу зросте до більш як 17 гривень за кубометр. Люди в розпачі! Це торкнеться усіх, в першу чергу смертельно вдарить по соціально вразливих верствах населення: пенсіонерах, малозабезпечних родинах», - розповів радник голови Луцької районної ради, депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко.За його словами, здорожчання газу призведе також і до збільшення ціни на альтернативне паливо – дрова і торф.«Якщо раніше кубічний метр дров можна було придбати за 300-400 гривень, то вже зараз ціна перевищує тисячу гривень, а із таким космічним подорожчанням газу дрова будуть вартувати півтори-дві тисячі за куб», - наголосив Юрій Ройко.Крім того, радник голови райради вважає, що центральна влада хоче зняти із себе відповідальність, адже формування тарифів покладені на органи місцевого самоврядування, а якими будуть тарифи, якщо вони на 80% складаються із вартості енергоносіїв.До слова, це вже не перша хвиля обурення на діяльність приватних облгазів.Нагадаємо, навесні мешканці Луцького району вже скаржилися на те, що їх дурять газовики, адже у платіжках, які надходять від «Волиньгазу» не вказана фактична кількість спожитого газу. Тоді шляхом нескладних математичних підрахунків споживачі з’ясували, що мають сплатити за майже вдвічі меншу кількість газу, ніж фактично використали.Зважаючи на ці факти Луцька районна ради та Юрій Ройко, як депутат Волинської обласної ради, готують звернення до Президента, Кабміну, Верховної Ради, аби припинити тарифне знущання над населенням та накласти мораторій на підвищення вартості газу на початку опалювального сезону.