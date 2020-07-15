Скорочення працівників волинської «інфекційки»: що вирішили в облраді та ОДА





Про це розповів Григорій Недопад.



Нагадаємо, нещодавно стало відомо про скорочення працівників Волинської обласної інфекційної лікарні. Причиною скорочення штату "інфекційки" став брак коштів на заробітні плати.



Нині в облраді ухвалили рішення частину людей не скорочувати, скільки саме, ще вирішуватимуть.



Зі слів Григорія Недопада, рішення про скорочення 30 медиків Волинської інфекційної лікарні належить керівництву закладу. "Якщо не буде заперечень і ніяких негативних рекомендацій від НСЗУ, дійсно ці ліжкомісця будуть розміщені на базі інфекційної лікарні, 10 ліжок з мінімальною кількістю ставок, аби забезпечити нормальне функціонування даного відділення", – каже голова облради.



За коментарем Суспільне звернулося і до керівника обласного управління охорони здоров’я. Як розповів Роман Рудоквас, частково центр, в якому нині лікуються хворі з шкірно-венеричними захворюваннями, збережуть.



"Ми рекомендуємо лишити 10 ліжок. На цей час можна зберегти 3 ставки в стаціонарі, які можуть бути розподілені по 0,5 ставок, і 6 людей зможуть продовжити працювати. А решта – це буде амбулаторний прийом", – каже головний медик області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зберегти 10 ліжкомісць для стаціонарного лікування хворих дерматовенерологічного центру Волинської обласної інфекційної лікарні вирішили депутати облради та фахівці профільного управління під час спільної наради.Про це розповів Суспільному голова облрадиНагадаємо, нещодавно стало відомо про. Причиною скорочення штату "інфекційки" став брак коштів на заробітні плати.Нині в облраді ухвалили рішення частину людей не скорочувати, скільки саме, ще вирішуватимуть.Зі слів Григорія Недопада, рішення про скорочення 30 медиків Волинської інфекційної лікарні належить керівництву закладу. "Якщо не буде заперечень і ніяких негативних рекомендацій від НСЗУ, дійсно ці ліжкомісця будуть розміщені на базі інфекційної лікарні, 10 ліжок з мінімальною кількістю ставок, аби забезпечити нормальне функціонування даного відділення", – каже голова облради.За коментарем Суспільне звернулося і до керівника обласного управління охорони здоров’я. Як розповів, частково центр, в якому нині лікуються хворі з шкірно-венеричними захворюваннями, збережуть."Ми рекомендуємо лишити 10 ліжок. На цей час можна зберегти 3 ставки в стаціонарі, які можуть бути розподілені по 0,5 ставок, і 6 людей зможуть продовжити працювати. А решта – це буде амбулаторний прийом", – каже головний медик області.

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