На Волині у фігурантів «криміналу» вилучили 3 тонни алкоголю сумнівної якості. ВІДЕО





Про це йдеться на



Обшуки відбулися у Нововолинську в осіб, причетних до незаконного переміщення та накопичення підакцизних товарів з метою подальшого їх збуту.



За результатами проведених заходів, правоохоронці виявили та вилучили близько трьох тонн розфасованих алкогольних напоїв сумнівного походження, обладнання для його розливу та акцизні марки.



Триває досудове розслідування.









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