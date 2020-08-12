На Волині у фігурантів «криміналу» вилучили 3 тонни алкоголю сумнівної якості. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
Спільна міжвідомча група у складі співробітників оперативно-розшукового підрозділу Луцького прикордонного загону, Володимир-Волинського відділу Нацполіції провела обшуки в помешканнях фігурантів кримінального провадження.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Обшуки відбулися у Нововолинську в осіб, причетних до незаконного переміщення та накопичення підакцизних товарів з метою подальшого їх збуту.
За результатами проведених заходів, правоохоронці виявили та вилучили близько трьох тонн розфасованих алкогольних напоїв сумнівного походження, обладнання для його розливу та акцизні марки.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Обшуки відбулися у Нововолинську в осіб, причетних до незаконного переміщення та накопичення підакцизних товарів з метою подальшого їх збуту.
За результатами проведених заходів, правоохоронці виявили та вилучили близько трьох тонн розфасованих алкогольних напоїв сумнівного походження, обладнання для його розливу та акцизні марки.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин відзначив 103-й день народження
Сьогодні, 16:00
На Волині у фігурантів «криміналу» вилучили 3 тонни алкоголю сумнівної якості. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
Щоб припинити тарифне знущання над населенням: депутати Луцької райради звернуться до президента та уряду
Сьогодні, 15:04