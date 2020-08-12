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На Волині у фігурантів «криміналу» вилучили 3 тонни алкоголю сумнівної якості. ВІДЕО

На Волині у фігурантів «криміналу» вилучили 3 тонни алкоголю сумнівної якості. ВІДЕО
Спільна міжвідомча група у складі співробітників оперативно-розшукового підрозділу Луцького прикордонного загону, Володимир-Волинського відділу Нацполіції провела обшуки в помешканнях фігурантів кримінального провадження.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.

Обшуки відбулися у Нововолинську в осіб, причетних до незаконного переміщення та накопичення підакцизних товарів з метою подальшого їх збуту.

За результатами проведених заходів, правоохоронці виявили та вилучили близько трьох тонн розфасованих алкогольних напоїв сумнівного походження, обладнання для його розливу та акцизні марки.

Триває досудове розслідування.



На Волині у фігурантів «криміналу» вилучили 3 тонни алкоголю сумнівної якості. ВІДЕО
На Волині у фігурантів «криміналу» вилучили 3 тонни алкоголю сумнівної якості. ВІДЕО

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Теги: Нововолинськ, обшуки, алкоголь
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