Пішов з дому та не повернувся: поліцейські розшукують 33-річного волинянина





12 липня близько 20 години, чоловік пішов у невідомому напрямку та досі додому не повернувся, його телефон наразі вимкнений, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Прикмети: був одягнений у камуфляжні штани, футболку та світлі кросівки.



Тож, якщо вам відомо, де знаходиться розшукуваний, просятт негайно повідомити у поліцію за номером: 0974388844 або 102.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують безвісти зниклого 33-річного Струбіцького Петра Володимировича, жителя села Перемиль Луцького району.12 липня близько 20 години, чоловік пішов у невідомому напрямку та досі додому не повернувся, його телефон наразі вимкнений, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Прикмети: був одягнений у камуфляжні штани, футболку та світлі кросівки.Тож, якщо вам відомо, де знаходиться розшукуваний, просятт негайно повідомити у поліцію за номером: 0974388844 або 102.

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