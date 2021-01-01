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Пішов з дому та не повернувся: поліцейські розшукують 33-річного волинянина

Пішов з дому та не повернувся: поліцейські розшукують 33-річного волинянина
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 33-річного Струбіцького Петра Володимировича, жителя села Перемиль Луцького району.

12 липня близько 20 години, чоловік пішов у невідомому напрямку та досі додому не повернувся, його телефон наразі вимкнений, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Прикмети: був одягнений у камуфляжні штани, футболку та світлі кросівки.

Тож, якщо вам відомо, де знаходиться розшукуваний, просятт негайно повідомити у поліцію за номером: 0974388844 або 102.




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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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