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Волинянку судитимуть за пособництво у виготовленні фальшивих довідок про негативний тест на коронавірус

Волинянку судитимуть за пособництво у виготовленні фальшивих довідок про негативний тест на коронавірус
Судитимуть 31-річну жителькою селища Ратне за пособництво у підробленні офіційних документів.

Слідство вважає, що жінка упродовж березня 2021 року, змовившись із не встановленим наразі спільником, розміщувала в соцмережах оголошення про виготовлення медичних довідок із негативними результатами тесту на захворювання «SARS-Cov-2», знаходила клієнтів та надсилала відомості про них громадянину, який займався виготовленням довідок, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Матеріали щодо спільника виділили в окреме провадження.

У такий спосіб волинянка за грошову винагороду від 600 до 800 гривень допомогла виготовити підроблені довідки 10 громадянам, відтак невдовзі постане перед судом.

Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 358 КК України за підроблення документів, збут чи використання підроблених документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.




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Теги: довідки, підробка, суд, волинянка
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