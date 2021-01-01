Волинянку судитимуть за пособництво у виготовленні фальшивих довідок про негативний тест на коронавірус
Сьогодні, 16:26
Судитимуть 31-річну жителькою селища Ратне за пособництво у підробленні офіційних документів.
Слідство вважає, що жінка упродовж березня 2021 року, змовившись із не встановленим наразі спільником, розміщувала в соцмережах оголошення про виготовлення медичних довідок із негативними результатами тесту на захворювання «SARS-Cov-2», знаходила клієнтів та надсилала відомості про них громадянину, який займався виготовленням довідок, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Матеріали щодо спільника виділили в окреме провадження.
У такий спосіб волинянка за грошову винагороду від 600 до 800 гривень допомогла виготовити підроблені довідки 10 громадянам, відтак невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 358 КК України за підроблення документів, збут чи використання підроблених документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Слідство вважає, що жінка упродовж березня 2021 року, змовившись із не встановленим наразі спільником, розміщувала в соцмережах оголошення про виготовлення медичних довідок із негативними результатами тесту на захворювання «SARS-Cov-2», знаходила клієнтів та надсилала відомості про них громадянину, який займався виготовленням довідок, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Матеріали щодо спільника виділили в окреме провадження.
У такий спосіб волинянка за грошову винагороду від 600 до 800 гривень допомогла виготовити підроблені довідки 10 громадянам, відтак невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 358 КК України за підроблення документів, збут чи використання підроблених документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні вперше зробили трансплантації нирок двом дітям одночасно від одного донора
Сьогодні, 16:44
Волинянку судитимуть за пособництво у виготовленні фальшивих довідок про негативний тест на коронавірус
Сьогодні, 16:26
Волинянин відзначив 103-й день народження
Сьогодні, 16:00