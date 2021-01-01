Волинянку судитимуть за пособництво у виготовленні фальшивих довідок про негативний тест на коронавірус

Судитимуть 31-річну жителькою селища Ратне за пособництво у підробленні офіційних документів.Слідство вважає, що жінка упродовж березня 2021 року, змовившись із не встановленим наразі спільником, розміщувала в соцмережах оголошення про виготовлення медичних довідок із негативними результатами тесту на захворювання «SARS-Cov-2», знаходила клієнтів та надсилала відомості про них громадянину, який займався виготовленням довідок, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Матеріали щодо спільника виділили в окреме провадження.У такий спосіб волинянка за грошову винагороду від 600 до 800 гривень допомогла виготовити підроблені довідки 10 громадянам, відтак невдовзі постане перед судом.Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 358 КК України за підроблення документів, збут чи використання підроблених документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.