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Свято музики та розваг: у Луцьку відбудеться «Makis Fest», де заспіває Ivan NAVI

Свято музики та розваг: у Луцьку відбудеться «Makis Fest», де заспіває Ivan NAVI
У розпал пандемії розважальна індустрія вимушено збавила оберти, позбавивши цим самим поціновувачів концертів та культурних заходів можливості їх відвідати. Однак, на щастя, карантинні обмеження послабили, і тепер мешканці луцької громади мають можливість "відірватися" на найграндіознішій події липня – фестивалі "Makis Fest", що відбуватиметься на території однойменного готельно-ресторанного комплексу на вулиці Рівненській, 184.

Проходитиме свято якісної музики та незабутніх розваг 24 липня із 18:00 до 00:00. Для гостей підготували насичену програму з фудкортом, дискотекою просто неба, виступами знаних виконавців, серед яких - відомі в Україні та світі скрипальки, подарунками від готельно-ресторанного комплексу "Makis". Не забули й про дозвілля дітей, яких на фестивалі розважатимуть аніматори.

Музичним хедлайнером "Makis Fest" стане Ivan NAVI, чиї пісні уже зібрали мільйони переглядів на ютубі.


І який же фестиваль без гумору? 24 липня "запалюватимуть" на заході ведучий Назар Пащук і команда "Замок Любарта".

Квитки на подію можна придбати безпосередньо в ресторані "Makis" або за телефонами: 099 184 10 00, 098 184 20 00.

Приємний бонус: володарям перших 100 квитків дарують безкоштовний день у "Makis SPA", а також безкоштовний вхід на afterparty, що пройде у нічному клубі "Versailles".

До початку фестивалю можна буде поніжитися у найбільшому в місті басейні під відкритим небом, що запрацює 24 липня. У басейні передбачили окрему зону для дітей та джакузі. У вартість абонементу також входить користування лежаками із м'якими комфортними для відпочинку матрацами. Якщо ж ви любите активності, можете розім'яти м'язи на волейбольному майданчику або ж зіграти у футбол на полі зі штучним покриттям, котрі є на території готельно-ресторанного комплексу "Makis".
Свято музики та розваг: у Луцьку відбудеться «Makis Fest», де заспіває Ivan NAVI

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Теги: розваги, фестиваль, Makis Fest, Ivan NAVI, Луцьк
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