В Україні вперше зробили трансплантації нирок двом дітям одночасно від одного донора

12 липня в Україні вперше зробили успішні трансплантації нирок двом дітям одночасно від посмертного донора. Трансплантацію серця провели дорослому пацієнтові.Про це йдеться на сайті МОЗ України.Дев’ятирічні хлопчик і дівчинка, яким була проведена трансплантація нирки, до цього часу вимушені були проживати в лікарні "ОХМАТДИТ", оскільки потребували діалізу.Трансплантація стала можливою після згоди родичів на пожертвування органів донора, який помер у рівненській лікарні. Незважаючи на професіональні дії лікарів, в його організмі відбулись незворотні зміни і була констатована смерть головного мозку.Крім того, в рівненській лікарні за безпосередньої участі кардіотрасплантологічної команди Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова, успішно відбулась операція з трансплантації серця.«Я хочу аби 24 дитини, які сьогодні вимушені жити в ОХМАТДИТі, отримали донорські органи і мали щасливе дитинство. Наша команда продовжує розвивати систему трансплантації органів та цілеспрямовано рухається до трансплантаційної незалежності”, – зазначив міністр охорони здоров’я України