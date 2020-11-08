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В Україні вперше зробили трансплантації нирок двом дітям одночасно від одного донора

В Україні вперше зробили трансплантації нирок двом дітям одночасно від одного донора
12 липня в Україні вперше зробили успішні трансплантації нирок двом дітям одночасно від посмертного донора. Трансплантацію серця провели дорослому пацієнтові.

Про це йдеться на сайті МОЗ України.

Дев’ятирічні хлопчик і дівчинка, яким була проведена трансплантація нирки, до цього часу вимушені були проживати в лікарні "ОХМАТДИТ", оскільки потребували діалізу.

Трансплантація стала можливою після згоди родичів на пожертвування органів донора, який помер у рівненській лікарні. Незважаючи на професіональні дії лікарів, в його організмі відбулись незворотні зміни і була констатована смерть головного мозку.

Крім того, в рівненській лікарні за безпосередньої участі кардіотрасплантологічної команди Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова, успішно відбулась операція з трансплантації серця.

«Я хочу аби 24 дитини, які сьогодні вимушені жити в ОХМАТДИТі, отримали донорські органи і мали щасливе дитинство. Наша команда продовжує розвивати систему трансплантації органів та цілеспрямовано рухається до трансплантаційної незалежності”, – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.


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Теги: трансплантація, нирки, діти
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