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На «Ягодині» виявили фуру, яка перевозила з Китаю незадекларований товар

На «Ягодині» виявили фуру, яка перевозила з Китаю незадекларований товар
На митному посту «Ягодин» при огляді вантажіки виявили невідповідність задекларованого товару на суму понад 4,8 мільйони гривень.

Так, прямуючи до Польщі смугою руху «червоний коридор», заїхав вантажний автомобіль VOLVO під керуванням громадянина України. До митного контролю водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувався товар «Збірний вантаж» загальною вартістю 24,7 тис. доларів США, - інформує пресслужба Волинської митниці.

Вантаж прямував з Китайської Народної Республіки в адресу підприємства Республіки Польща. В результаті ж повного митного огляду встановили, що крім заявлених у товаросупровідних документах товарів у транспортному засобі переміщується понад 1 тисяч одиниць незадекларованого товару.

Таким чином, оператор складу компанії відправника, вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів загальною вартістю понад 4,8 мільйони гривень.

Працівники Волинської митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю 4871 тисяч гривень вилучили до рішення суду.

На «Ягодині» виявили фуру, яка перевозила з Китаю незадекларований товар
На «Ягодині» виявили фуру, яка перевозила з Китаю незадекларований товар
На «Ягодині» виявили фуру, яка перевозила з Китаю незадекларований товар

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Теги: вантаж, Ягодин
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