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Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО

Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
У Луцьку завершується будівництво відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги міської клінічної лікарні.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Сьогодні, 13 липня, представники місцевої та обласної влади, начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан, директор медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади Лариса Духневич проінспектували завершення будівництва відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

“Це приймальне відділення було одним із найслабших місць нашої лікарні: вузенький коридорчик і 3 місця для прийому пацієнтів. Звичайно, це породжувало величезні незручності як для лікарів, так і для пацієнтів. Люди, які потрапляли сюди, не знали куди звертатися, були постійні черги, травмовані очікували в коридорі, не було де сісти. Це було дуже серйозне навантаження на приміщення.

Сьогодні тут радикальні оновлення: є червоний коридор для тих, хто потрапляє в критичному стані та потребує негайної госпіталізації, є зелений коридор для стабільних хворих, яких спрямовуватимуть до необхідного лікаря. Також облаштовано додаткові паркомісця, освітлення на оцинкованих опорах, величезна кількість нових палат, обладнання, меблів, новий рентген апарат, буде зараз нове УЗД, готуємося придбати новий комп’ютерний томограф”, - розповів присутнім міський голова Ігор Поліщук.

Разом посадовці оглянули нове, добудоване приміщення та високо оцінили якість виконання робіт. Знадвору на відвідувачів чекатиме оновлений фасад приміщення. Ну а додаткові паркомісця розвантажать внутрішній дворик та створять комфортні умови для пацієнтів та лікарів, які приїздять на роботу на автомобілях.

Тож приймальне відділення зараз нагадує справжню європейську клініку, яку раніше ми бачили лише по телевізору. Просторий хол та коридори, комфортні умови для перебування пацієнтів та медперсоналу, сучасні кабінети, а також нове обладнання. Із новинок модерної медицини - кімната для затриманих та конвою.

Аби реанімувати в міській лікарні відділення екстренної медичної допомоги, на його спорудження спрямували 28 мільйонів гривень, 18 з яких - кошти міського бюджету. Тож вже невдовзі нове відділення відчинить свої двері для пацієнтів.

Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО
Справжня європейська клініка: у Луцьку завершують будівництво приймального відділення лікарні. ФОТО

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Теги: будівництво, міська лікарня, оновлення
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