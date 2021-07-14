Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 14 липня, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляє волинський гідроцентр.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.
За інформацією Sinoptik, у Луцьку завтра, у середу, небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура повітря вночі 24-22⁰, вдень 31-33⁰ тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Україну накриє спека до +39 градусів, – синоптик гідрометцентру
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Про це повідомляє волинський гідроцентр.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.
За інформацією Sinoptik, у Луцьку завтра, у середу, небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура повітря вночі 24-22⁰, вдень 31-33⁰ тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Україну накриє спека до +39 градусів, – синоптик гідрометцентру
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