вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

14 липня на Волині: гортаючи календар

14 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження керівник Волинської регіональної філії компанії ПрАТ «Датагруп» Анастасій Мельничук.

Також день народження 14 липня у професора кафедри теорії спорту та фізичної культури, колишнього декана факультету фізичної культури і здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки Олександра Бичука (на фото).

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня: жінок з ім’ям Ангеліна та чоловіків, які носять імена Кузьма, Петро, Дем'ян.

Бажаємо усім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та удачі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні не легалізували медичний канабіс
13 липень, 23:34
Лучани сплатили на потреби армії понад 86 мільйонів військового збору
13 липень, 22:59
На волинській заправці «обчистили» чоловіка
13 липень, 22:17
Заміна Авакову: претендент на крісло глави МВС погодився очолити відомство
13 липень, 21:35
Схожі новини
10 липня на Волині: гортаючи календар 10 липня на Волині: гортаючи календар
10 липень, 00:00
8 липня на Волині: гортаючи календар 8 липня на Волині: гортаючи календар
08 липень, 00:00
7 липня на Волині: гортаючи календар 7 липня на Волині: гортаючи календар
07 липень, 00:00
2 липня на Волині: гортаючи календар 2 липня на Волині: гортаючи календар
02 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні не легалізували медичний канабіс
13 липень, 23:34
 0
Лучани сплатили на потреби армії понад 86 мільйонів військового збору
13 липень, 22:59
 0
На волинській заправці «обчистили» чоловіка
13 липень, 22:17
 0
Заміна Авакову: претендент на крісло глави МВС погодився очолити відомство
13 липень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8