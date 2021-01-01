На волинській заправці «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 22:17
На одній автозаправок Волині обікрали чоловіка.
Злочин стався на території колишнього Горохівського району. Про це йдеться на сторінках газети "Волинь-нова".
24-річного жителя Львівщини обікрали на автозаправці у селі Кутрів Берестечківської громади. Втрату гаманця постраждалий помітив запізно
Чоловік залишився без гаманця з 200 доларами, 50 євро, приблизно 400 гривнями ще й із банківськими картками.
За пропажею спохопився, від’їхавши далеченько. Справою займаються горохівські поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Злочин стався на території колишнього Горохівського району. Про це йдеться на сторінках газети "Волинь-нова".
24-річного жителя Львівщини обікрали на автозаправці у селі Кутрів Берестечківської громади. Втрату гаманця постраждалий помітив запізно
Чоловік залишився без гаманця з 200 доларами, 50 євро, приблизно 400 гривнями ще й із банківськими картками.
За пропажею спохопився, від’їхавши далеченько. Справою займаються горохівські поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На волинській заправці «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 22:17
Цьогоріч на Волині на виробництві травмувалися 236 людей
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 липня
Сьогодні, 20:00
У поліції розповіли, скількох водіїв фур на Волині оштрафували за порушення правил пересування у спеку
Сьогодні, 19:23