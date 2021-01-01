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На волинській заправці «обчистили» чоловіка

На волинській заправці «обчистили» чоловіка
На одній автозаправок Волині обікрали чоловіка.

Злочин стався на території колишнього Горохівського району. Про це йдеться на сторінках газети "Волинь-нова".

24-річного жителя Львівщини обікрали на автозаправці у селі Кутрів Берестечківської громади. Втрату гаманця постраждалий помітив запізно

Чоловік залишився без гаманця з 200 доларами, 50 євро, приблизно 400 гривнями ще й із банківськими картками.

За пропажею спохопився, від’їхавши далеченько. Справою займаються горохівські поліцейські.

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Теги: Волинь, Кутрів, крадіжка
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