На волинській заправці «обчистили» чоловіка





Злочин стався на території колишнього Горохівського району. Про це йдеться на сторінках газети



24-річного жителя Львівщини обікрали на автозаправці у селі Кутрів Берестечківської громади. Втрату гаманця постраждалий помітив запізно



Чоловік залишився без гаманця з 200 доларами, 50 євро, приблизно 400 гривнями ще й із банківськими картками.



За пропажею спохопився, від’їхавши далеченько. Справою займаються горохівські поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній автозаправок Волині обікрали чоловіка.Злочин стався на території колишнього Горохівського району. Про це йдеться на сторінках газети "Волинь-нова" 24-річного жителя Львівщини обікрали на автозаправці у селі Кутрів Берестечківської громади. Втрату гаманця постраждалий помітив запізноЧоловік залишився без гаманця з 200 доларами, 50 євро, приблизно 400 гривнями ще й із банківськими картками.За пропажею спохопився, від’їхавши далеченько. Справою займаються горохівські поліцейські.

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