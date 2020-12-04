Три волинські волейболістки борються за можливість зіграти за збірну на Євро-2021





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На початку липня українські волейболістки зібралися у місті Южному, де у ФСК "Олімп" стартувала підготовка до першості континенту.



12 липня національна збірна України вирушила до Болгарії, де проведе другий тренувальний збір в рамках підготовки до матчів фінального раунду чемпіонату Європи-2021.



Серед кандидаток до складу жіночої збірної України на чемпіонат Європи-2021 троє гравчинь волейбольного клубу "Волинь Університет" - капітан Олена Рудик, Анастасія Карасьова та Вікторія Даньчак.



Зв’язуючі: Ольга Скрипак ("Хімік"*), Дар’я Великоконь ("Хімік"), Олена Рудик ("Волинь-Університет");



Ліберо: Анастасія Карасьова ("Волинь-Університет"), Кристина Нємцева ("Хімік"), Олександра Кутнякова ("Полісся-ШВСМ");



Центральні блокуючі: Діана Мелюшкина (СК "Прометей"), Марина Мазенко (СК "Прометей"), Юлія Герасимова ("Карайолларі", Туреччина), Вікторія Даньчак ("Волинь-Університет"), Ірина Трушкіна ("Тирговіште", Румунія).



Діагональні: Анна Харчинська (СК "Прометей");



Догравальниці: Катерина Дудник (СК "Прометей"), Богдана Анісова ("Уралочка-НТМК", Росія), Юлія Бойко ("Хімік"), Надія Кодола ("Жетису", Казахстан).



Нагадаємо, що за результатами жеребкування групового етапу Євроволей-2021 збірна України потрапила до групи D, де її суперниками стали – Румунія, Туреччина, Нідерланди, Фінляндія та Швеція. Матчі групи D пройдуть у Румунії в місті Клуж-Напока.



Чотири кращі команди з кожної групи вийдуть до 1\8 фіналу. Фінальна частина Євроволей-2021 відбудеться з 18 серпня по 4 вересня 2021 року.



Стартовий поєдинок підопічні Володимира Орлова проведуть проти волейболісток з Нідерландів.

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