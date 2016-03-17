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Заміна Авакову: претендент на крісло глави МВС погодився очолити відомство

Заміна Авакову: претендент на крісло глави МВС погодився очолити відомство
Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський погодився очолити Міністерство внутрішніх справ.

Про це він розповів журналістам після засідання фракції “Слуги народу”, передає кореспондент УНН.

“За підсумками фракції, я можу сказати, що прийняв найскладніше рішення у своєму житті — відповісти: „Так“ на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Я розумію на яку жертву йду — як людина, як особистість, як політик, але я зробив вибір і буду претендувати на цю посаду”, — сказав Монастирський.

За його словами, завтра профільний комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

“Після завтра відбудеться голосування про відставку і, ймовірно, в п’ятницю відбудеться ще одне засідання комітету правоохоронної діяльності і, відповідно, розгляд подання на призначення міністра МВС”, — розповів Монастирський.

Як відомо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.


Нагадаємо, під час засідання фракції “Слуга народу” Президент України Володимир Зеленський запропонував главу комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. І “слуги” підтримали цю пропозицію.

Як стало відомо УНН з власних джерел, Верховна Рада розгляне у четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

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Теги: МВС, Аваков, Монастирський
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