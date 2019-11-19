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Лучани сплатили на потреби армії понад 86 мільйонів військового збору

Лучани сплатили на потреби армії понад 86 мільйонів військового збору
Упродовж січня-червня 2021 року з легальних доходів лучан до держбюджету надійшло 86,5 мільйона гривень військового збору.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Таким чином, наразі для фінансування національного війська з офіційних доходів лучан сплачено на 24,5 відсотка більше проти аналогічного періоду торік.

Саме військовий збір, що сплачується з легальних доходів громадян, належить до вагомого джерела бюджетних надходжень для фінансування армії. Ріст надходжень військового збору свідчить, що більшість працедавців обласного центру Волині - відповідальні платники податків.

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Теги: Волинь, Луцьк, податки
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