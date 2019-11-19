Лучани сплатили на потреби армії понад 86 мільйонів військового збору





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Таким чином, наразі для фінансування національного війська з офіційних доходів лучан сплачено на 24,5 відсотка більше проти аналогічного періоду торік.



Саме військовий збір, що сплачується з легальних доходів громадян, належить до вагомого джерела бюджетних надходжень для фінансування армії. Ріст надходжень військового збору свідчить, що більшість працедавців обласного центру Волині - відповідальні платники податків.

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