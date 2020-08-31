У місті на Волині обікрали жінку





Подробиці інциденту встановлюють правоохоронці, - пише



49-річна жителька Горохова потерпіла від злодійських рук близько 18.00 години в центрі міста. Невідомий біля кіоска з кавою скористався метушнею покупців і заклопотаністю жінки й поцупив із її рюкзака дорогий гаманець, у якому було 3200 гривень і 10 євро.



Власниця зазнала збитків на суму 10500 гривень. Працівники відділення поліції №2 ( м.Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області шукають злодія й закликають усіх бути уважними до свого майна в громадських місцях.



Відомості про цю подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч 1 ст 185 КК України.

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