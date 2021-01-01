В Україні не легалізували медичний канабіс





Документ підтримали лише 184 народних депутати при необхідних 226, - пише



Народні депутати можуть подати до Верховної Ради доопрацьований законопроєкт про легалізацію медичного канабісу восени.

Про це голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія повідомив під час брифінгу після засідання фракції, передає кореспондент Укрінформу.



"Я думаю, що будемо трошки в іншому форматі це питання подавати. Там дійсно не всі розуміють, як ця індустрія має працювати. Ми вже записали ці питання, відпрацюємо їх і потім будемо вже восени подавати (законопроєкт – ред.) ще раз в Раду", — сказав Арахамія.



Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок, 13 липня, повернула на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи законопроєкт №5596 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності”, який передбачає легалізацію медичного канабісу.



За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, одного з авторів законопроєкту №5596 Михайла Радуцького, у разі легалізації в Україні медичного канабісу ціна ліків на його основі може становити 10-12 доларів, що мінімум у десять разів менше, ніж його ціна на "чорному ринку". Такі ліки будуть виписувати тільки за електронним рецептом з підписом лікаря. Голова медичного комітету також розповів, що у законопроєкті чітко прописані вимоги контролю. Так, кожен кущ медичного канабісу буде контролюватиметься системою відеоспостереження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Верховної Ради відправили на доопрацювання законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" й не проголосувала за закон про урегулювання обігу конопель.Документ підтримали лише 184 народних депутати при необхідних 226, - пише Укрінформ Народні депутати можуть подати до Верховної Ради доопрацьований законопроєкт про легалізацію медичного канабісу восени.Про це голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія повідомив під час брифінгу після засідання фракції, передає кореспондент Укрінформу."Я думаю, що будемо трошки в іншому форматі це питання подавати. Там дійсно не всі розуміють, як ця індустрія має працювати. Ми вже записали ці питання, відпрацюємо їх і потім будемо вже восени подавати (законопроєкт – ред.) ще раз в Раду", — сказав Арахамія.Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок, 13 липня, повернула на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи законопроєкт №5596 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності”, який передбачає легалізацію медичного канабісу.За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, одного з авторів законопроєкту №5596 Михайла Радуцького, у разі легалізації в Україні медичного канабісу ціна ліків на його основі може становити 10-12 доларів, що мінімум у десять разів менше, ніж його ціна на "чорному ринку". Такі ліки будуть виписувати тільки за електронним рецептом з підписом лікаря. Голова медичного комітету також розповів, що у законопроєкті чітко прописані вимоги контролю. Так, кожен кущ медичного канабісу буде контролюватиметься системою відеоспостереження.

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