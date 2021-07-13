вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україна і Китай підпишуть угоду про безвіз

Україна і Китай підпишуть угоду про безвіз
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, під час якої домовилися про встановлення безвізового режиму.

Лідери держав переговорили у вівторок, 13 липня, обмінявшись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР, - пише Новинарня.

“Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм”, – йдеться у пресрелізі Банкової.

Зазначається, що Зеленський підтвердив “незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю”. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

Володимир Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.

Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.

Голова КНР відзначив важливість президентського проекту «Велике будівництво» й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі. Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, політика, Китай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як правильно витягувати кліща: поради фахівця. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
Україна і Китай підпишуть угоду про безвіз
Сьогодні, 06:28
У місті на Волині обікрали жінку
Сьогодні, 05:27
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020. ВІДЕО
Сьогодні, 04:23
Що чекати від iPhone 13 та скільки він коштуватиме
Сьогодні, 03:18
Схожі новини
Путін порівняв Україну із нацистською Німеччиною Путін порівняв Україну із нацистською Німеччиною
10 червень, 01:13
З Росії в Україну втік ексдепутат Держдуми З Росії в Україну втік ексдепутат Держдуми
07 червень, 04:23
Офіційно: Василь Вірастюк виграв вибори до Верховної Ради Офіційно: Василь Вірастюк виграв вибори до Верховної Ради
04 квітень, 12:57
В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини «CoronaVac» В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини «CoronaVac»
25 березень, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як правильно витягувати кліща: поради фахівця. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
 0
Україна і Китай підпишуть угоду про безвіз
Сьогодні, 06:28
 0
У місті на Волині обікрали жінку
Сьогодні, 05:27
 0
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020. ВІДЕО
Сьогодні, 04:23
 0
Що чекати від iPhone 13 та скільки він коштуватиме
Сьогодні, 03:18
 0
Медіа
відео
1/8