Україна і Китай підпишуть угоду про безвіз
Сьогодні, 06:28
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, під час якої домовилися про встановлення безвізового режиму.
Лідери держав переговорили у вівторок, 13 липня, обмінявшись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР, - пише Новинарня.
“Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм”, – йдеться у пресрелізі Банкової.
Зазначається, що Зеленський підтвердив “незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю”. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.
Володимир Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.
Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.
Голова КНР відзначив важливість президентського проекту «Велике будівництво» й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі. Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу.
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Лідери держав переговорили у вівторок, 13 липня, обмінявшись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР, - пише Новинарня.
“Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм”, – йдеться у пресрелізі Банкової.
Зазначається, що Зеленський підтвердив “незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю”. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.
Володимир Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.
Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.
Голова КНР відзначив важливість президентського проекту «Велике будівництво» й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі. Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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