Україна і Китай підпишуть угоду про безвіз





Лідери держав переговорили у вівторок, 13 липня, обмінявшись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР, - пише



“Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм”, – йдеться у пресрелізі Банкової.



Зазначається, що Зеленський підтвердив “незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю”. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.



Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.



Володимир Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.



Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.



Голова КНР відзначив важливість президентського проекту «Велике будівництво» й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі. Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, під час якої домовилися про встановлення безвізового режиму.Лідери держав переговорили у вівторок, 13 липня, обмінявшись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР, - пише Новинарня. “Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм”, – йдеться у пресрелізі Банкової.Зазначається, що Зеленський підтвердив “незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю”. Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.Володимир Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.Голова КНР відзначив важливість президентського проекту «Велике будівництво» й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі. Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію